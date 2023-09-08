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РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования - РИА Новости, 08.09.2023
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14:33 08.09.2023 (обновлено: 14:38 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/rzhd-1894996834.html
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования - РИА Новости, 08.09.2023
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования
РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T14:33
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санкт-петербург
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания в Telegram-канале. РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Компания постепенно возвращала глубину продаж на ряд поездов."Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления... Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.РЖД поясняют, что это произошло после снятия всех ограничений, связанных с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа."Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря", - отмечается в сообщении.
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ржд, москва, санкт-петербург, краснодарский край
РЖД, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

В РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования

© iStock.com / Serjio74Пассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© iStock.com / Serjio74
Пассажирский поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания в Telegram-канале.
РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Компания постепенно возвращала глубину продаж на ряд поездов.
"Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления... Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.
РЖД поясняют, что это произошло после снятия всех ограничений, связанных с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.
"Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря", - отмечается в сообщении.
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