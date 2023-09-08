https://ria.ru/20230908/rzhd-1894996834.html

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования - РИА Новости, 08.09.2023

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T14:33

2023-09-08T14:33

2023-09-08T14:38

ржд

москва

санкт-петербург

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872908936_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_3d669b1d044d9ffe33be34637136a9b8.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. РЖД возобновляют продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления, сообщила компания в Telegram-канале. РЖД сокращали глубину продаж билетов на ряд поездов до 45 суток в связи с масштабными работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Компания постепенно возвращала глубину продаж на ряд поездов."Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления... Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени", - говорится в сообщении.РЖД поясняют, что это произошло после снятия всех ограничений, связанных с проведением масштабных работ по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Изменения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа."Например, завтра уже можно будет купить билет на 6 декабря", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230901/poezda-1893526036.html

москва

санкт-петербург

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ржд, москва, санкт-петербург, краснодарский край