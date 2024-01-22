Коту, принятому в Кирове за Твикса, ищут хозяев
Найденному в Кирове коту, похожего на Твикса, ищут хозяев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Коту, похожему на выброшенного проводницей из поезда кота Твикса, найденного в Кирове, ищут хозяев, сообщается в Telegram-канале участвовавших в поисках волонтеров.
По данным волонтеров, похожий на Твикса кот был замечен возле одного из домов недалеко от вокзала Кирова. На место отправилась девушка, но кот оказался другой - того же окраса, но более пушистый. Волонтеры назвали кота "клоном с Карла Маркса" - по месту находки.
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"Три дня мы пытались поймать кота с Карла Маркса и сейчас у нас это получилось! Завтра утром понесем на прием ко врачу. Пушистого обследуют и оставят на несколько дней на стационар, чтобы исключить заболевания", - написала в Telegram-канале одна из волонтеров Валерия Овсянникова.
Утром в понедельник она отнесла животное в ветклинику. "Пушистый кот-клон приехал в ветклинику. Возраст: 2-3 года. Вес: 5 кг. Не кастирован. С полным набором паразитов", - написали волонтеры и открыли сбор средств на дальнейшее обследование и лечение животного.
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"Сейчас кот остался на стационаре. У него возьмут кровь на анализ и станет понятнее по его внутреннему состоянию. Так же коту сейчас сделали укол с сывороткой для пассивной иммунизации. По словам врача, она поможет быстрее выявить инфекционные или вирусные заболевания. Если ничего не проявится, котика кастрируют и, после восстановления, обработают от паразитов", - написала Овсянникова.
В созданном волонтерами чате активно ищут желающих приютить найденыша, сообщается о том, что готовы оплатить перевозку кота к новым хозяевам. В комментариях люди пишут о том, что "Твикса не вернуть, лучше направить свои силы и ресурсы не на страдания, а на помощь бездомным животным, которые точно также замерзают сейчас на улицах" и "в этой печальной истории пусть эта кошачья душа не погибнет и обретет дом и любящих котомам".
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать все, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.