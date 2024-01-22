В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте
В Госдуме пройдет круглый стол по теме правил перевозки животных в транспорте
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, которого выбросили из поезда, сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин.
«
"В связи с этим, во вторник комитет проведет круглый стол "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом", - написал Кобылкин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что история, которая произошла с котом, вызывает глубокое сочувствие. По его словам, необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем, внимание следует уделить не только железно-дорожным перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные.
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).