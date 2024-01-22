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В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте - РИА Новости, 22.01.2024
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14:11 22.01.2024 (обновлено: 14:13 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pravila-1922764808.html
В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте
В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте - РИА Новости, 22.01.2024
В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте
В Госдуме во вторник пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:11
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челябинская область
дмитрий кобылкин
госдума рф
ржд
гибель кота твикса
тихвин
ленинградская область
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, которого выбросили из поезда, сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин. "В связи с этим, во вторник комитет проведет круглый стол "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом", - написал Кобылкин в своём Telegram-канале. Он отметил, что история, которая произошла с котом, вызывает глубокое сочувствие. По его словам, необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем, внимание следует уделить не только железно-дорожным перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные. Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html
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челябинская область, дмитрий кобылкин, госдума рф, ржд, гибель кота твикса, тихвин, ленинградская область
Челябинская область, Дмитрий Кобылкин, Госдума РФ, РЖД, Гибель кота Твикса, Тихвин, Ленинградская область
В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте

В Госдуме пройдет круглый стол по теме правил перевозки животных в транспорте

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, которого выбросили из поезда, сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин.
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"В связи с этим, во вторник комитет проведет круглый стол "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом", - написал Кобылкин в своём Telegram-канале.
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Он отметил, что история, которая произошла с котом, вызывает глубокое сочувствие. По его словам, необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем, внимание следует уделить не только железно-дорожным перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные.
Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов.
В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).
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Челябинская областьДмитрий КобылкинГосдума РФРЖДГибель кота ТвиксаТихвинЛенинградская область
 
 
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