https://ria.ru/20240122/pravila-1922764808.html

В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте

В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте - РИА Новости, 22.01.2024

В Госдуме обсудят правила перевозки животных в транспорте

В Госдуме во вторник пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:11

2024-01-22T14:11

2024-01-22T14:13

челябинская область

дмитрий кобылкин

госдума рф

ржд

гибель кота твикса

тихвин

ленинградская область

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник пройдет круглый стол, посвященный правилам перевозки домашних животных общественным транспортом, с связи с резонансной гибелью кота Твикса, которого выбросили из поезда, сообщил глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин. "В связи с этим, во вторник комитет проведет круглый стол "Правила перевозки домашних животных общественным транспортом", - написал Кобылкин в своём Telegram-канале. Он отметил, что история, которая произошла с котом, вызывает глубокое сочувствие. По его словам, необходимо принять все возможные меры для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем, внимание следует уделить не только железно-дорожным перевозкам, но и всем видам транспорта, на которых могут перевозиться домашние животные. Семья, с которой проживал Твикс, переехала из Челябинской области в город Тихвин Ленинградской области. Питомца в новый дом в январе вез в переноске и по билету родственник. В какой-то момент кот выбрался из переноски, отправился гулять по вагону и был высажен проводницей на стоянке в Кирове. Женщина ошибочно приняла животное за бродячее, поскольку опрос пассажиров не принес результатов. В субботу хозяин выброшенного из поезда кота сообщил о гибели животного и пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. По данным волонтеров, Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона. В РЖД после инцидента сообщили, что компания изменит правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу. МВД после ЧП не стало возбуждать уголовное дело о самоуправстве (из-за отсутствия состава преступления).

https://ria.ru/20240121/repressii-1922626359.html

https://ria.ru/20240120/pamyatnik-1922536914.html

челябинская область

тихвин

ленинградская область

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челябинская область, дмитрий кобылкин, госдума рф, ржд, гибель кота твикса, тихвин, ленинградская область