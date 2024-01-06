https://ria.ru/20240106/kot-1919891497.html

Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом"

Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом" - РИА Новости, 06.01.2024

Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом"

Кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну после инцидента с недопуском на борт самолета из-за лишнего веса, умер в пятницу, 5 января,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T03:49

2024-01-06T03:49

2024-01-06T05:49

владивосток

москва

россия

михаил галин

аэрофлот

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568439594_0:9:3072:1736_1920x0_80_0_0_aeff5f299ee9e51876608b761b7a466f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну после инцидента с недопуском на борт самолета из-за лишнего веса, умер в пятницу, 5 января, сообщил его хозяин Михаил Галин в соцсети Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская)."Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", - написал Галин.В начале ноября 2019 года Галин написал пост в соцсетях о том, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом. Он сообщил, что сотрудники "Аэрофлота" в Москве отказались пустить кота в салон самолета из-за перевеса: животное весило 10 килограммов при установленном лимите в восемь. В авиакомпании предложили поместить слишком толстого кота в багажный отсек, однако хозяина такой вариант не устроил.В результате Галин попросил у знакомых похожего кота, с которым успешно прошел регистрацию. Однако компания узнала о хитрости и лишила пассажира всех бонусных миль. История о толстом коте Викторе и лишенном из-за него бонусных миль хозяине облетела весь интернет. Им посвятили тысячи публикаций, сюжетов и мнений, после которых кот и его хозяин стали знаменитостями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231206/kot-1914221361.html

https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html

владивосток

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, москва, россия, михаил галин, аэрофлот, общество