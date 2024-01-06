Рейтинг@Mail.ru
Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом" - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 06.01.2024 (обновлено: 05:49 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/kot-1919891497.html
Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом"
Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом" - РИА Новости, 06.01.2024
Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом"
Кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну после инцидента с недопуском на борт самолета из-за лишнего веса, умер в пятницу, 5 января,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T03:49
2024-01-06T05:49
владивосток
москва
россия
михаил галин
аэрофлот
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568439594_0:9:3072:1736_1920x0_80_0_0_aeff5f299ee9e51876608b761b7a466f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну после инцидента с недопуском на борт самолета из-за лишнего веса, умер в пятницу, 5 января, сообщил его хозяин Михаил Галин в соцсети Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская)."Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", - написал Галин.В начале ноября 2019 года Галин написал пост в соцсетях о том, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом. Он сообщил, что сотрудники "Аэрофлота" в Москве отказались пустить кота в салон самолета из-за перевеса: животное весило 10 килограммов при установленном лимите в восемь. В авиакомпании предложили поместить слишком толстого кота в багажный отсек, однако хозяина такой вариант не устроил.В результате Галин попросил у знакомых похожего кота, с которым успешно прошел регистрацию. Однако компания узнала о хитрости и лишила пассажира всех бонусных миль. История о толстом коте Викторе и лишенном из-за него бонусных миль хозяине облетела весь интернет. Им посвятили тысячи публикаций, сюжетов и мнений, после которых кот и его хозяин стали знаменитостями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231206/kot-1914221361.html
https://ria.ru/20231205/kot-1913907969.html
владивосток
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568439594_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_85e2f530913a0b190348005b99c32253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, москва, россия, михаил галин, аэрофлот, общество
Владивосток, Москва, Россия, Михаил Галин, Аэрофлот, Общество
Умер кот Виктор, прославившийся после инцидента с "Аэрофлотом"

Во Владивостоке умер кот Виктор, которого не пустили на самолет из-за его веса

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКот Виктор
Кот Виктор - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Кот Виктор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 янв – РИА Новости. Кот Виктор из Владивостока, который прославился на всю страну после инцидента с недопуском на борт самолета из-за лишнего веса, умер в пятницу, 5 января, сообщил его хозяин Михаил Галин в соцсети Facebook* (соцсеть запрещена в России как экстремистская).
"Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор", - написал Галин.
Обложка журнала Time от 25 декабря 2023 года
Тейлор Свифт рассказала про участие своего кота в фотосессии Time
6 декабря 2023, 20:44
В начале ноября 2019 года Галин написал пост в соцсетях о том, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом. Он сообщил, что сотрудники "Аэрофлота" в Москве отказались пустить кота в салон самолета из-за перевеса: животное весило 10 килограммов при установленном лимите в восемь. В авиакомпании предложили поместить слишком толстого кота в багажный отсек, однако хозяина такой вариант не устроил.
В результате Галин попросил у знакомых похожего кота, с которым успешно прошел регистрацию. Однако компания узнала о хитрости и лишила пассажира всех бонусных миль. История о толстом коте Викторе и лишенном из-за него бонусных миль хозяине облетела весь интернет. Им посвятили тысячи публикаций, сюжетов и мнений, после которых кот и его хозяин стали знаменитостями.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кот, живший в воздуховоде Эрмитажа
В Эрмитаже поймали кота, который жил в воздуховоде помещений дворца
5 декабря 2023, 15:43
 
ВладивостокМоскваРоссияМихаил ГалинАэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала