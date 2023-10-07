Важное в туризме за неделю: новые рейсы на пляжи и иностранцы в России
Важное в туризме за неделю: новые рейсы, иностранцы в России и проблемный безвиз
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На этой неделе "Аэрофлот" объявил сразу о нескольких рейсах из регионов России на зарубежные пляжи. Некоторые маршруты перевозчик ставит впервые. Таиланд, кстати, обещает стать одним из самых популярных направлений для отдыха, да и остаться там россияне теперь смогут на подольше. Иностранные гости в Россию едут, но турпотоку далеко до массового, да и на границах возникают проблемы. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Национальный перевозчик России объявил о новых рейсах. Так в зимнем сезоне "Аэрофлот" возобновляет полеты из Санкт-Петербурга в Египет, а из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличит частоту. Кроме того, авиакомпания "Россия" приступила к выполнению сезонной программы из Сочи на курорты Египта.
Впервые рейсы "Аэрофлота" отправятся из Северной столицы и Екатеринбурга на Пхукет. Из Хабаровска национальный перевозчик начал летать в Бангкок.
Кстати, россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю.
Но не только мы к ним. Как сообщили в АТОР, основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока.
Свое мнение о визите в Россию высказал турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург. На границе, по его словам, с ним провели "тщательную беседу", сотрудники были "дружелюбны", но "строго соблюдали все предписания". Во время путешествия он отметил, что санкции не повлияли на Россию. С собой из нашей страны он взял топливные брикеты и туалетную бумагу.
Кстати, число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30 процентов, составив почти 40 тысяч.
В Пекине рассказали об интересе китайцев. Спрос на туристические визы в РФ среди КНР заметно увеличился в преддверии осенних праздников. Они как раз были на этой неделе. Правда, с безвизом пока не все просто. По словам экспертов, в Хабаровском крае не пропускают китайских туристов, въезжающих в Россию по программе группового безвиза, из-за цифровой печати, а не аналоговой. В других приграничных регионах таких проблем нет.
Из хороших новостей, которые помогут определиться с планами на выходные. На этой неделе в прокат вышел фильм Игоря Волошина "Повелитель ветра" с Федором Бондарчуком в главной роли об одиночном кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре.