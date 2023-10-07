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Важное в туризме за неделю: новые рейсы на пляжи и иностранцы в России - РИА Новости, 07.10.2023
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Туризм
 
07:01 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/daydzhest-1901038192.html
Важное в туризме за неделю: новые рейсы на пляжи и иностранцы в России
Важное в туризме за неделю: новые рейсы на пляжи и иностранцы в России - РИА Новости, 07.10.2023
Важное в туризме за неделю: новые рейсы на пляжи и иностранцы в России
На этой неделе "Аэрофлот" объявил сразу о нескольких рейсах из регионов России на зарубежные пляжи. Некоторые маршруты перевозчик ставит впервые. Таиланд,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T07:01
2023-10-07T07:01
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
египет
федор конюхов
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На этой неделе "Аэрофлот" объявил сразу о нескольких рейсах из регионов России на зарубежные пляжи. Некоторые маршруты перевозчик ставит впервые. Таиланд, кстати, обещает стать одним из самых популярных направлений для отдыха, да и остаться там россияне теперь смогут на подольше. Иностранные гости в Россию едут, но турпотоку далеко до массового, да и на границах возникают проблемы. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Национальный перевозчик России объявил о новых рейсах. Так в зимнем сезоне "Аэрофлот" возобновляет полеты из Санкт-Петербурга в Египет, а из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличит частоту. Кроме того, авиакомпания "Россия" приступила к выполнению сезонной программы из Сочи на курорты Египта.Впервые рейсы "Аэрофлота" отправятся из Северной столицы и Екатеринбурга на Пхукет. Из Хабаровска национальный перевозчик начал летать в Бангкок.Кстати, россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю.Но не только мы к ним. Как сообщили в АТОР, основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока.Свое мнение о визите в Россию высказал турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург. На границе, по его словам, с ним провели "тщательную беседу", сотрудники были "дружелюбны", но "строго соблюдали все предписания". Во время путешествия он отметил, что санкции не повлияли на Россию. С собой из нашей страны он взял топливные брикеты и туалетную бумагу.Кстати, число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30 процентов, составив почти 40 тысяч.В Пекине рассказали об интересе китайцев. Спрос на туристические визы в РФ среди КНР заметно увеличился в преддверии осенних праздников. Они как раз были на этой неделе. Правда, с безвизом пока не все просто. По словам экспертов, в Хабаровском крае не пропускают китайских туристов, въезжающих в Россию по программе группового безвиза, из-за цифровой печати, а не аналоговой. В других приграничных регионах таких проблем нет.Продолжается история с запретом въезда в Европу на автомобилях с российскими номерами. На этой неделе о нем объявила Болгария. Во Франции по-прежнему заявляют, что вопрос еще изучается, пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными.Из хороших новостей, которые помогут определиться с планами на выходные. На этой неделе в прокат вышел фильм Игоря Волошина "Повелитель ветра" с Федором Бондарчуком в главной роли об одиночном кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре.
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7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, египет, федор конюхов, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, таиланд, китай
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Египет, Федор Конюхов, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, Таиланд, Китай
Важное в туризме за неделю: новые рейсы на пляжи и иностранцы в России

Важное в туризме за неделю: новые рейсы, иностранцы в России и проблемный безвиз

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. На этой неделе "Аэрофлот" объявил сразу о нескольких рейсах из регионов России на зарубежные пляжи. Некоторые маршруты перевозчик ставит впервые. Таиланд, кстати, обещает стать одним из самых популярных направлений для отдыха, да и остаться там россияне теперь смогут на подольше. Иностранные гости в Россию едут, но турпотоку далеко до массового, да и на границах возникают проблемы. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Национальный перевозчик России объявил о новых рейсах. Так в зимнем сезоне "Аэрофлот" возобновляет полеты из Санкт-Петербурга в Египет, а из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх увеличит частоту. Кроме того, авиакомпания "Россия" приступила к выполнению сезонной программы из Сочи на курорты Египта.
Впервые рейсы "Аэрофлота" отправятся из Северной столицы и Екатеринбурга на Пхукет. Из Хабаровска национальный перевозчик начал летать в Бангкок.
Кстати, россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю.
Но не только мы к ним. Как сообщили в АТОР, основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока.
Свое мнение о визите в Россию высказал турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург. На границе, по его словам, с ним провели "тщательную беседу", сотрудники были "дружелюбны", но "строго соблюдали все предписания". Во время путешествия он отметил, что санкции не повлияли на Россию. С собой из нашей страны он взял топливные брикеты и туалетную бумагу.
Кстати, число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30 процентов, составив почти 40 тысяч.
В Пекине рассказали об интересе китайцев. Спрос на туристические визы в РФ среди КНР заметно увеличился в преддверии осенних праздников. Они как раз были на этой неделе. Правда, с безвизом пока не все просто. По словам экспертов, в Хабаровском крае не пропускают китайских туристов, въезжающих в Россию по программе группового безвиза, из-за цифровой печати, а не аналоговой. В других приграничных регионах таких проблем нет.
Продолжается история с запретом въезда в Европу на автомобилях с российскими номерами. На этой неделе о нем объявила Болгария. Во Франции по-прежнему заявляют, что вопрос еще изучается, пока правила в том виде, в котором они применяются Францией, остаются неизменными.
Из хороших новостей, которые помогут определиться с планами на выходные. На этой неделе в прокат вышел фильм Игоря Волошина "Повелитель ветра" с Федором Бондарчуком в главной роли об одиночном кругосветном путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Федор Конюхов — о фильме "Повелитель ветра", новых рекордах и поражениях
5 октября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЕгипетФедор КонюховАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотТаиландКитай
 
 
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