https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html

Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию

Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию - РИА Новости, 03.10.2023

Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию

Основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, в целом немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:43

2023-10-03T17:43

2023-10-03T17:43

туризм

новости - туризм

россия

китай

юго-восточная азия

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

туризм

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, в целом немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Классический въездной туризм в России по итогам летнего туристического сезона 2023 года по-прежнему не растет. Туроператоры сообщают, что этим летом принимали немногочисленные группы из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, но этот поток не сопоставим с допандемийным. Основу въездного турпотока в этом году составлял деловой туризм", – рассказали в ассоциации. В АТОР привели в пример данные туроператора "Интурист", где заявили, что по итогам лета 70 процентов от иностранных туристов в России составляли бизнес-туристы, и лишь 30 процентов – классические экскурсионные путешественники. "Мы принимали группы и индивидуалов из Китая, Индии, Гонконга, Японии, Вьетнама, Швейцарии, Египта, Германии, ОАЭ и стран Ближнего Востока", – процитировали в ассоциации представителя "Интуриста". В ассоциации заметили, что бизнес-туристы, хотя и проводят в России меньше времени, чем классические экскурсионные, не ограничиваются пребыванием только в отеле. "Туроператоры видят рост спроса на формат Bleisure (от англ. business и leisure) – когда командировка совмещается с отдыхом: осмотром некоторых достопримечательностей в месте пребывания, посещением культурных мероприятий", – уточнили в АТОР. При этом эксперты напомнили, что с августа этого года была введена электронная виза для въезда в Россию, а также возобновлен безвизовый режим для туристических групп из Китая. "Несмотря на несомненную полезность этих нововведений, спасти высокий туристический сезон 2023 года во въездном туризме им не удалось", – сообщили в АТОР. Однако там добавили, что, по мнению туроператоров, в перспективе электронная виза привлечет в Россию туристов из Индии, Юго-Восточной Азии.

https://ria.ru/20231003/turisty-1900110680.html

россия

китай

юго-восточная азия

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новости - туризм, россия, китай, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туризм