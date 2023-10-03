https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html
Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию
Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию - РИА Новости, 03.10.2023
Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию
Основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, в целом немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:43
2023-10-03T17:43
2023-10-03T17:43
туризм
новости - туризм
россия
китай
юго-восточная азия
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
туризм
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, в целом немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Классический въездной туризм в России по итогам летнего туристического сезона 2023 года по-прежнему не растет. Туроператоры сообщают, что этим летом принимали немногочисленные группы из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, но этот поток не сопоставим с допандемийным. Основу въездного турпотока в этом году составлял деловой туризм", – рассказали в ассоциации. В АТОР привели в пример данные туроператора "Интурист", где заявили, что по итогам лета 70 процентов от иностранных туристов в России составляли бизнес-туристы, и лишь 30 процентов – классические экскурсионные путешественники. "Мы принимали группы и индивидуалов из Китая, Индии, Гонконга, Японии, Вьетнама, Швейцарии, Египта, Германии, ОАЭ и стран Ближнего Востока", – процитировали в ассоциации представителя "Интуриста". В ассоциации заметили, что бизнес-туристы, хотя и проводят в России меньше времени, чем классические экскурсионные, не ограничиваются пребыванием только в отеле. "Туроператоры видят рост спроса на формат Bleisure (от англ. business и leisure) – когда командировка совмещается с отдыхом: осмотром некоторых достопримечательностей в месте пребывания, посещением культурных мероприятий", – уточнили в АТОР. При этом эксперты напомнили, что с августа этого года была введена электронная виза для въезда в Россию, а также возобновлен безвизовый режим для туристических групп из Китая. "Несмотря на несомненную полезность этих нововведений, спасти высокий туристический сезон 2023 года во въездном туризме им не удалось", – сообщили в АТОР. Однако там добавили, что, по мнению туроператоров, в перспективе электронная виза привлечет в Россию туристов из Индии, Юго-Восточной Азии.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, россия, китай, юго-восточная азия, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Юго-Восточная Азия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Туризм
Эксперты рассказали, какие иностранные туристы едут в Россию
АТОР: основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Основу въездного туризма в Россию летом составили деловые поездки иностранцев, в целом немногочисленные группы прибывали из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Классический въездной туризм в России по итогам летнего туристического сезона 2023 года по-прежнему не растет. Туроператоры сообщают, что этим летом принимали немногочисленные группы из Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Китая и Ближнего Востока, но этот поток не сопоставим с допандемийным. Основу въездного турпотока в этом году составлял деловой туризм", – рассказали в ассоциации.
В АТОР привели в пример данные туроператора "Интурист
", где заявили, что по итогам лета 70 процентов от иностранных туристов в России составляли бизнес-туристы, и лишь 30 процентов – классические экскурсионные путешественники.
"Мы принимали группы и индивидуалов из Китая, Индии
, Гонконга
, Японии
, Вьетнама
, Швейцарии
, Египта
, Германии
, ОАЭ
и стран Ближнего Востока", – процитировали в ассоциации представителя "Интуриста".
В ассоциации заметили, что бизнес-туристы, хотя и проводят в России меньше времени, чем классические экскурсионные, не ограничиваются пребыванием только в отеле. "Туроператоры видят рост спроса на формат Bleisure (от англ. business и leisure) – когда командировка совмещается с отдыхом: осмотром некоторых достопримечательностей в месте пребывания, посещением культурных мероприятий", – уточнили в АТОР.
При этом эксперты напомнили, что с августа этого года была введена электронная виза для въезда в Россию, а также возобновлен безвизовый режим для туристических групп из Китая. "Несмотря на несомненную полезность этих нововведений, спасти высокий туристический сезон 2023 года во въездном туризме им не удалось", – сообщили в АТОР. Однако там добавили, что, по мнению туроператоров, в перспективе электронная виза привлечет в Россию туристов из Индии, Юго-Восточной Азии.
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