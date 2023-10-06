https://ria.ru/20231006/kitay-1900965892.html

В Хабаровском крае китайских туристов не пропускают в Россию

В Хабаровском крае китайских туристов не пропускают в Россию - РИА Новости, 06.10.2023

В Хабаровском крае китайских туристов не пропускают в Россию

В Хабаровском крае не пропускают китайских туристов, въезжающих в Россию по программе группового безвиза, сообщает Profi.Travel со ссылкой на дальневосточных... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:56

2023-10-06T16:56

2023-10-06T16:56

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Хабаровском крае не пропускают китайских туристов, въезжающих в Россию по программе группового безвиза, сообщает Profi.Travel со ссылкой на дальневосточных туроператоров, эту информацию в беседе с РИА Новости подтвердил эксперт. В компаниях уточняют, что списки заверены китайскими органами координации, а прием согласован российской стороной."Сегодня на погранпереходе Жаохэ-Покровка не пропустили группу туристов из Китая, — рассказала директор по туризму туроператора "Согласие-центр" (Владивосток) Елена Шварцкопф. — Пограничники не приняли списки по совершенно формальной причине: на них стояла традиционная цифровая печать китайского органа координации. И это несмотря на то, что у нас эти же самые списки заверены Агентством по туризму Приморского края, и все сделано официально".По ее словам, в Агентстве по туризму предупреждали, что в Хабаровске уже были случаи отказов китайским группам из-за цифровых печатей. "Но наши списки все же заверили, потому что все надеются на торжество здравого смысла. Однако и на этот раз не получилось", — добавила Елена Шварцкопф.Как комментируют в туроператорских компаниях, до пандемии вся Россия пропускала группы китайских туристов по спискам, заверенным цифровыми печатями, вопросов ни у кого не возникало. Да и сейчас все продолжают также работать. Например, через соседний Приморский край в Россию въехало уже шесть тысяч китайских туристов."Дело в том, что в Китае система группового обмена туристами с Россией автоматизирована, и именно цифровая печать на документе является подтверждением его легитимности, — поясняет председатель совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов. — Это значит, что списки выгружены из системы, что они прошли проверку, что группа застрахована. А мы сейчас, получается, пытаемся усложнить им процесс требованием ставить "живую" печать". По его словам, с учетом больших расстояний между провинциями для этого китайским турфирмам зачастую необходимо проехать 500-700 километров. Понятно, что это может только оттолкнуть их от работы с Россией. Как уточнил Львов в беседе с РИА Новости, на данный момент в Хабаровский край не въехал ни один китайский турист по безвизовому режиму. "Эта проблема есть, но она находится на контроле у профильных федеральных ведомств и, я надеюсь, что в скором времени она будет решена", – добавил эксперт. По словам Александра Львова, туристов из Китая по безвизовому режиму активно принимают Приморье и Амурская область. Постепенно безвизовые гости из Поднебесной начали приезжать в Москву и Санкт-Петербург."Сегодня, согласно целям нацпроекта по туризму, нам нужно, наоборот, прикладывать все усилия для восстановления турпотоков из-за рубежа, в первую очередь – из Китая", – добавляет Александр Львов.

https://ria.ru/20231006/kitay-1900889983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, хабаровский край, китай, мир без границ