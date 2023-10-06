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"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет
"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет - РИА Новости, 06.10.2023
"Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Санкт-Петербурга на Пхукет
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга на Пхукет; продажа билетов открыта. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T14:51
2023-10-06T14:51
2023-10-06T14:51
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МОСКВА, 6 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга на Пхукет; продажа билетов открыта. Рейсы на известный курорт Таиланда будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Полеты из аэропорта Пулково на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы — по вторникам и пятницам. Ранее Аэрофлот сообщал, что возобновляет собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Таким образом, в сезон осенних и зимних отпусков и каникул жители Северо-Западного федерального округа смогут путешествовать к популярным местам пляжного отдыха без пересадок в Москве. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 6 окт – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября впервые открывает прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга на Пхукет; продажа билетов открыта.
Рейсы на известный курорт Таиланда будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Полеты из аэропорта Пулково на Пхукет запланированы по четвергам и воскресеньям, обратные рейсы — по вторникам и пятницам.
Ранее Аэрофлот сообщал, что возобновляет собственные прямые рейсы из Санкт-Петербурга на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Таким образом, в сезон осенних и зимних отпусков и каникул жители Северо-Западного федерального округа смогут путешествовать к популярным местам пляжного отдыха без пересадок в Москве.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.