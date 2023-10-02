Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло
МИД: число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло на 30%
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти 40 тысяч, сообщил консульский департамент российского МИД в Telegram канале ведомства.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
В конце августа сообщалось, что иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз.
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"За второй месяц реализации проекта единой электронной визы (ЕЭВ) количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30%, составив в сентябре уже более 39,5 тысячи заявителей", - говорится в сообщении департамента.
Консульский департамент министерства работает над расширением количества языковых версий специализированного сайта, на котором оформляется ЕЭВ, отмечается в сообщении.
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"Так, в самое ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка", - указали в департаменте.
Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу. Единая электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.