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Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло - РИА Новости, 02.10.2023
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21:59 02.10.2023 (обновлено: 22:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/vizy-1900064855.html
Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло
Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло - РИА Новости, 02.10.2023
Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло
Число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T21:59
2023-10-02T22:14
россия
китай
индия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти 40 тысяч, сообщил консульский департамент российского МИД в Telegram канале ведомства.Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. В конце августа сообщалось, что иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз. "За второй месяц реализации проекта единой электронной визы (ЕЭВ) количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30%, составив в сентябре уже более 39,5 тысячи заявителей", - говорится в сообщении департамента.Консульский департамент министерства работает над расширением количества языковых версий специализированного сайта, на котором оформляется ЕЭВ, отмечается в сообщении. "Так, в самое ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка", - указали в департаменте. Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу. Единая электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
https://ria.ru/20230913/turisty-1896050182.html
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353
60
россия, китай, индия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Китай, Индия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло

МИД: число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло на 30%

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти 40 тысяч, сообщил консульский департамент российского МИД в Telegram канале ведомства.
Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну.
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В конце августа сообщалось, что иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз.
«
"За второй месяц реализации проекта единой электронной визы (ЕЭВ) количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30%, составив в сентябре уже более 39,5 тысячи заявителей", - говорится в сообщении департамента.
Консульский департамент министерства работает над расширением количества языковых версий специализированного сайта, на котором оформляется ЕЭВ, отмечается в сообщении.
«
"Так, в самое ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка", - указали в департаменте.
Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу. Единая электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
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РоссияКитайИндияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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