https://ria.ru/20231002/vizy-1900064855.html

Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло

Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло - РИА Новости, 02.10.2023

Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло

Число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T21:59

2023-10-02T21:59

2023-10-02T22:14

россия

китай

индия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Число иностранных граждан, оформивших электронные визы в РФ за второй месяц работы системы выдачи единых электронных виз (ЕЭВ), выросло на 30%, составив почти 40 тысяч, сообщил консульский департамент российского МИД в Telegram канале ведомства.Россия с 1 августа запустила сервис оформления электронных виз для граждан 55 государств, в числе которых Китай, Индия, Иран, Турция, Вьетнам, а также страны Евросоюза. Заявку на нее нужно подать не позднее 4 дней до визита в Россию на специализированном сайте МИД России. Виза подходит для туристических и деловых поездок, при этом срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления, а срок пребывания ограничен 16 сутками со дня въезда в страну. В конце августа сообщалось, что иностранцы оформили более 30 тысяч электронных виз за первый неполный месяц работы системы выдачи единых электронных виз. "За второй месяц реализации проекта единой электронной визы (ЕЭВ) количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30%, составив в сентябре уже более 39,5 тысячи заявителей", - говорится в сообщении департамента.Консульский департамент министерства работает над расширением количества языковых версий специализированного сайта, на котором оформляется ЕЭВ, отмечается в сообщении. "Так, в самое ближайшее время будет обеспечена возможность выбора китайского языка", - указали в департаменте. Единая электронная виза заменяет собой обыкновенную деловую, гуманитарную и туристическую визу. Единая электронная виза позволяет иностранным гражданам единожды въехать в Россию с гостевым или деловым визитом, а также в качестве туриста и для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

https://ria.ru/20230913/turisty-1896050182.html

https://ria.ru/20230830/vizy-1893182797.html

россия

китай

индия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, индия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)