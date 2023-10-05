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"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок

"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 05.10.2023

"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал полеты в столицу Таиланда Бангкок из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба воздушного... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T09:35

2023-10-05T09:35

2023-10-05T10:46

аэрофлот

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал полеты в столицу Таиланда Бангкок из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба воздушного узла. Продажи открыты на рейсы "Аэрофлота" из Хабаровска в Бангкок на весь период зимней навигации - до конца марта 2024 года. "Первый рейс "Аэрофлота" отправился в Бангкок из международного аэропорта Хабаровск. Сразу после полуночи Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Королевства Таиланд", - сообщает аэропорт. Самолет отправляется из Хабаровска по четвергам и субботам. Прилететь обратно можно по средам и субботам. Время в пути - порядка 7 часов 30 минут. На маршруте авиакомпания задействует Airbus A330-300 с компоновкой салона 296 кресел. Отмечалось, что стоимость билетов туда-обратно начинается от 47 032 рублей без багажа, от 58 262 рублей с багажом. "Аэрофлот" в июле возобновил прямые рейсы из регионов РФ в Таиланд. В том числе авиакомпания тогда начала перелеты из Хабаровска на Пхукет.

https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900072023.html

https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html

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аэрофлот, хабаровск, бангкок, таиланд, airbus a330, новости - туризм