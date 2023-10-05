Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:35 05.10.2023 (обновлено: 10:46 05.10.2023)
https://ria.ru/20231005/polet-1900595623.html
"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок
"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок - РИА Новости, 05.10.2023
"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок
Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал полеты в столицу Таиланда Бангкок из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба воздушного... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T09:35
2023-10-05T10:46
аэрофлот
хабаровск
бангкок
таиланд
airbus a330
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f944c4eb6216b604b32bdd4661a4ce68.jpg
ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал полеты в столицу Таиланда Бангкок из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба воздушного узла. Продажи открыты на рейсы "Аэрофлота" из Хабаровска в Бангкок на весь период зимней навигации - до конца марта 2024 года. "Первый рейс "Аэрофлота" отправился в Бангкок из международного аэропорта Хабаровск. Сразу после полуночи Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Королевства Таиланд", - сообщает аэропорт. Самолет отправляется из Хабаровска по четвергам и субботам. Прилететь обратно можно по средам и субботам. Время в пути - порядка 7 часов 30 минут. На маршруте авиакомпания задействует Airbus A330-300 с компоновкой салона 296 кресел. Отмечалось, что стоимость билетов туда-обратно начинается от 47 032 рублей без багажа, от 58 262 рублей с багажом. "Аэрофлот" в июле возобновил прямые рейсы из регионов РФ в Таиланд. В том числе авиакомпания тогда начала перелеты из Хабаровска на Пхукет.
https://ria.ru/20231002/aeroflot-1900072023.html
https://ria.ru/20230926/sj100-1898669883.html
хабаровск
бангкок
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_296265937a503d5cd784b7fd3016d8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, хабаровск, бангкок, таиланд, airbus a330, новости - туризм
Аэрофлот, Хабаровск, Бангкок, Таиланд, Airbus A330, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в Бангкок

"Аэрофлот" начал полеты из Хабаровска в столицу Таиланда

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 окт - РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" начал полеты в столицу Таиланда Бангкок из международного аэропорта Хабаровск, сообщает пресс-служба воздушного узла.
Продажи открыты на рейсы "Аэрофлота" из Хабаровска в Бангкок на весь период зимней навигации - до конца марта 2024 года.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
"Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга еще по 17 самолетам
2 октября, 23:30
"Первый рейс "Аэрофлота" отправился в Бангкок из международного аэропорта Хабаровск. Сразу после полуночи Airbus A330-300 вылетел с 211 пассажирами на борту в столицу Королевства Таиланд", - сообщает аэропорт.
Самолет отправляется из Хабаровска по четвергам и субботам. Прилететь обратно можно по средам и субботам. Время в пути - порядка 7 часов 30 минут. На маршруте авиакомпания задействует Airbus A330-300 с компоновкой салона 296 кресел.
Отмечалось, что стоимость билетов туда-обратно начинается от 47 032 рублей без багажа, от 58 262 рублей с багажом.
"Аэрофлот" в июле возобновил прямые рейсы из регионов РФ в Таиланд. В том числе авиакомпания тогда начала перелеты из Хабаровска на Пхукет.
Двигатель ПД-8 для самолета SJ-100 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Систему управления двигателем для самолета SJ-100 испытали огнем
26 сентября, 11:26
 
ТуризмАэрофлотХабаровскБангкокТаиландAirbus A330Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала