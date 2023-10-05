https://ria.ru/20231005/aeroflot-1900675713.html

"Аэрофлот" начнет чаще летать из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

"Аэрофлот" начнет чаще летать из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду - РИА Новости, 05.10.2023

"Аэрофлот" начнет чаще летать из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду

Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T13:53

2023-10-05T13:53

2023-10-05T13:53

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МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. С 6 октября к ежедневным полетам из аэропорта Шереметьево в Шарм-эль-Шейх добавятся новые рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 7 октября авиакомпания, в дополнение к ежедневным рейсам из Москвы в Хургаду, запланировала дополнительные частоты по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, в осенне-зимнем расписании Аэрофлот будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду. Новые частоты позволят удовлетворить возросший сезонный спрос на перелёты к популярным курортам Красного моря. Напомним, что Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом в октябре прошлого года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы