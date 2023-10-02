https://ria.ru/20231002/turisty-1899826955.html

Среди жителей Китая вырос спрос на туристические визы в Россию

Среди жителей Китая вырос спрос на туристические визы в Россию - РИА Новости, 02.10.2023

Среди жителей Китая вырос спрос на туристические визы в Россию

Спрос на туристические визы в РФ среди жителей Китая заметно вырос в преддверии осенних праздников, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Китае. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T07:54

2023-10-02T07:54

2023-10-02T07:54

туризм

китай

россия

москва

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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Спрос на туристические визы в РФ среди жителей Китая заметно вырос в преддверии осенних праздников, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Китае. Жители Китая 1 октября отмечали 74-ю годовщину с момента провозглашения образования Китайской Народной Республики, этот день традиционно знаменует начало "золотой недели" – общенациональных каникул, когда жители страны отдыхают и много путешествуют как внутри Китая, так и за его пределами. В этом году длинные выходные начались в прошлую пятницу, когда в стране отмечали Праздник середины осени, поэтому каникулы продлятся с 29 сентября по 6 октября включительно. "Осенние каникулы – любимое время для путешествий жителей Китая как по своей стране, так и за рубеж. Россия традиционно является одним из наиболее популярных направлений у китайских туристов", - заявили агентству в российской дипмиссии. В посольстве указали, что "это отражается как на спросе на турвизы, который заметно вырос в преддверии праздников, так и на увеличении турпотока по каналу безвизового группового туризма, который не так давно возобновил свою работу". "Безусловно, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по приему китайских туристов", - отметили в посольстве на вопрос о том, какие направления в России чаще всего выбирают китайские туристы для посещения в период осенних праздников в этом году. В то же время, добавили в дипмиссии, "путешественников из КНР все больше привлекают не только всемирно известные города, но и отдаленные регионы нашей страны, где посещение знаковых локаций сочетается с погружением в уникальный местный колорит, среди них – Дальний Восток, Северный Кавказ, Карелия, Сибирь и Урал".

https://ria.ru/20230815/kitay-1890129098.html

https://ria.ru/20230424/kitay-1867296089.html

китай

россия

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китай, россия, москва