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"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет - РИА Новости, 06.10.2023

"Аэрофлот" впервые запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на таиландский курортный остров Пхукет с 30 октября, сообщила... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T11:06

2023-10-06T11:06

2023-10-06T11:06

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на таиландский курортный остров Пхукет с 30 октября, сообщила компания. "Аэрофлот" с 30 октября впервые открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет. Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. В осенне-зимнем расписании рейсы авиакомпании на Пхукет из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") запланированы по понедельникам и четвергам, обратный вылет - по понедельникам и пятницам. Пхукет станет вторым пунктом Таиланда, в который авиакомпания будет летать из Екатеринбурга. Ранее авиакомпания анонсировала прямые рейсы оттуда в столицу Таиланда - Бангкок: полеты стартовали 2 октября.

https://ria.ru/20231005/polet-1900595623.html

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