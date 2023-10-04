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Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней - РИА Новости, 04.10.2023
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Туризм
 
10:49 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/tailand-1900354657.html
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней - РИА Новости, 04.10.2023
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней
Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:49
2023-10-04T10:49
туризм
таиланд
россия
пхукет (остров)
новости - туризм
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной службы страны. "Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на семь дней)", - сообщило в своем Telegram-канале генконсульство России на Пхукете со ссылкой на соответствующий указ иммиграционной службы. Уточняется, что для продления безвизового пребывания нужно будет прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).
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таиланд, россия, пхукет (остров), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Пхукет (остров), Новости - Туризм
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней

Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовое пребывание на 30 дней

© iStock.com / Jitti NarksompongВид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд
Вид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Jitti Narksompong
Вид на пляж Патонг на острове Пхукет, Таиланд. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной службы страны.
"Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на семь дней)", - сообщило в своем Telegram-канале генконсульство России на Пхукете со ссылкой на соответствующий указ иммиграционной службы.
Уточняется, что для продления безвизового пребывания нужно будет прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).
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