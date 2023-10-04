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Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней - РИА Новости, 04.10.2023
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней
Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:49
2023-10-04T10:49
2023-10-04T10:49
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной службы страны. "Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на семь дней)", - сообщило в своем Telegram-канале генконсульство России на Пхукете со ссылкой на соответствующий указ иммиграционной службы. Уточняется, что для продления безвизового пребывания нужно будет прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).
https://ria.ru/20230926/tailand-1898813445.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, пхукет (остров), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Пхукет (остров), Новости - Туризм
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней
Таиланд разрешил россиянам продлевать безвизовое пребывание на 30 дней