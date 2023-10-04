https://ria.ru/20231004/tailand-1900354657.html

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней - РИА Новости, 04.10.2023

Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на 30 дней

Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:49

2023-10-04T10:49

2023-10-04T10:49

туризм

таиланд

россия

пхукет (остров)

новости - туризм

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне теперь смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней, раньше этот срок составлял неделю, следует из решения иммиграционной службы страны. "Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней (ранее продление было возможно только на семь дней)", - сообщило в своем Telegram-канале генконсульство России на Пхукете со ссылкой на соответствующий указ иммиграционной службы. Уточняется, что для продления безвизового пребывания нужно будет прийти в консульство и заплатить 1900 бат (около 5 тысяч рублей).

https://ria.ru/20230926/tailand-1898813445.html

таиланд

россия

пхукет (остров)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таиланд, россия, пхукет (остров), новости - туризм