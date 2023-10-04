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"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Египет
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Египет - РИА Новости, 04.10.2023
"Аэрофлот" возобновляет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Египет
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду с 29 октября и в Шарм-эш-Шейх - с 1 ноября,... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T18:27
2023-10-04T18:27
2023-10-04T18:35
аэрофлот
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду с 29 октября и в Шарм-эш-Шейх - с 1 ноября, сообщает перевозчик. "Аэрофлот возобновляет регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Прямые рейсы из аэропорта Пулково в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эш-Шейх - 1 ноября", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов открыта. "Аэрофлот" начал выполнять собственные рейсы из Северной столицы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в конце 2021 года. Эти туристические направления Египта традиционно пользуются спросом у путешественников, в том числе в осенне-зимний период, отмечает перевозчик. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
https://ria.ru/20231002/aeroflot-1899984696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, хургада, шарм-эш-шейх, египет, новости компаний - экономика, новости - туризм
Аэрофлот, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Египет, Новости компаний - Экономика, Туризм, Новости - Туризм