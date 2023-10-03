https://ria.ru/20231003/egipet-1900246103.html

Из Сочи появились рейсы на самые популярные курорты Египта

Из Сочи появились рейсы на самые популярные курорты Египта - РИА Новости, 03.10.2023

Из Сочи появились рейсы на самые популярные курорты Египта

Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению сезонной полетной программы из Сочи на курорты Египта, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T18:23

2023-10-03T18:23

2023-10-03T18:23

туризм

новости - туризм

сочи

египет

россия

sukhoi superjet 100 (ssj100)

куда можно лететь

отдых на море

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Авиакомпания "Россия" приступила к выполнению сезонной полетной программы из Сочи на курорты Египта, сообщает пресс-служба перевозчика.“Египет – востребованное зарубежное направление у туристов из России в течение всего года. Многие пассажиры предпочитают для поездок именно октябрь – месяц с наиболее комфортными климатическими условиями, особенно для отдыха с детьми”, – отмечается в релизе.Рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх будут осуществляться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Полеты в Хургаду запланированы трижды в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.На рейсах задействованы авиалайнеры Sukhoi Superjet 100 в двухклассной компоновке.

https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html

сочи

египет

россия

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новости - туризм, сочи, египет, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), куда можно лететь, отдых на море