https://ria.ru/20231004/turist-1900314619.html
Финский турист расстроился после посещения России
Финский турист расстроился после посещения России - РИА Новости, 04.10.2023
Финский турист расстроился после посещения России
Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург, признался в беседе с газетой Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T02:42
2023-10-04T02:42
2023-10-04T10:49
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург, признался в беседе с газетой Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию."Вы сегодня первый финн, который пересекает границу", — такие слова Перттула услышал от российского пограничника. По его словам, с ним провели "тщательную беседу", сотрудники были "дружелюбны", но "строго соблюдали все предписания".За последние 20 лет Перттула успел побывать в России "десятки, если не сотни раз", он долгое время жил в Санкт-Петербурге и знает его "вдоль и поперек". "Город выглядит так же, как и раньше. На мысли о событиях на Украине наталкивает только реклама службы на фронте", — заметил он.По его словам, в кафе и ресторанах "полно народа", в магазинах можно найти "что угодно". "Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли", — рассказал финн. Он отметил, что финских продуктов в магазине нет, но "французский коньяк и австралийское вино найти можно". При этом бывшие западные бренды стали "русифицироваться".Введенные против России санкции привели к тому, что в стране начали производить многие товары, которые раньше импортировались. "Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы", — рассказал финн.Кроме того, на улицах Петербурга появилось много новых китайских автомобилей, при этом можно было увидеть и несколько "новеньких американских пикапов". Как отметил Перттула, купить запчасти для иномарок стало труднее, что усложняет жизнь автомобилистам. При этом заправить машину в России по финским меркам по-прежнему можно очень дешево.Как заметил Перттула, сильные изменения в Петербурге претерпела сфера туризма, он рассказал, что за всю поездку ни разу не услышал иностранной речи.Если выезд из России прошел спокойно, то у финской таможни были вопросы из-за купленных в Петербурге топливных брикетов и туалетной бумаги, которые стоят очень дешево по сравнению с Финляндией. "В советское время обычно финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот: Перттула вез туалетную бумагу из России в Финляндию", — говорится в статье.Также турист "с грустью" заметил, что в финских магазинах у границы почти нет покупателей: бизнес, построенный на гостях из России, "затухает".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231003/turisty-1900225599.html
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россия, санкт-петербург, финляндия, новости - туризм
Туризм, Россия, Санкт-Петербург, Финляндия, Новости - Туризм
Финский турист расстроился после посещения России
Финский турист Перттула заявил, что санкции почти не повлияли на Санкт-Петербург
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург, признался в беседе с газетой Iltalehti
, что санкции не повлияли на Россию.
"Вы сегодня первый финн, который пересекает границу", — такие слова Перттула услышал от российского пограничника. По его словам, с ним провели "тщательную беседу", сотрудники были "дружелюбны", но "строго соблюдали все предписания".
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За последние 20 лет Перттула успел побывать в России
"десятки, если не сотни раз", он долгое время жил в Санкт-Петербурге и знает его "вдоль и поперек". "Город выглядит так же, как и раньше. На мысли о событиях на Украине
наталкивает только реклама службы на фронте", — заметил он.
По его словам, в кафе и ресторанах "полно народа", в магазинах можно найти "что угодно". "Цены немного выросли, но, говорят, что зарплаты и пенсии тоже подняли", — рассказал финн. Он отметил, что финских продуктов в магазине нет, но "французский коньяк и австралийское вино найти можно". При этом бывшие западные бренды стали "русифицироваться".
Введенные против России санкции привели к тому, что в стране начали производить многие товары, которые раньше импортировались. "Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы", — рассказал финн.
Кроме того, на улицах Петербурга появилось много новых китайских автомобилей, при этом можно было увидеть и несколько "новеньких американских пикапов". Как отметил Перттула, купить запчасти для иномарок стало труднее, что усложняет жизнь автомобилистам. При этом заправить машину в России по финским меркам по-прежнему можно очень дешево.
Как заметил Перттула, сильные изменения в Петербурге претерпела сфера туризма, он рассказал, что за всю поездку ни разу не услышал иностранной речи.
Если выезд из России прошел спокойно, то у финской таможни были вопросы из-за купленных в Петербурге топливных брикетов и туалетной бумаги, которые стоят очень дешево по сравнению с Финляндией
. "В советское время обычно финны везли туалетную бумагу восточному соседу, а теперь вышло наоборот: Перттула вез туалетную бумагу из России в Финляндию", — говорится в статье.
Также турист "с грустью" заметил, что в финских магазинах у границы почти нет покупателей: бизнес, построенный на гостях из России, "затухает".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Число иностранцев, оформивших электронные визы в Россию, выросло