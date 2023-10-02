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Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей

Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей - РИА Новости, 02.10.2023

Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей

С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:42

2023-10-02T09:42

2023-10-02T11:06

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон Златанов. "Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника. — Прим. ред.) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", — цитирует издание "24 часа" главу погранслужбы.По его словам, запрещен также провоз грузов.Златанов не уточнил, сколько машин въезжает в Болгарию каждый месяц, но добавил, что "их не так много".Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. Таким образом, россияне не смогут въезжать на своих машинах на территорию стран Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, болгария, авто, россия, евросоюз