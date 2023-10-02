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Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей - РИА Новости, 02.10.2023
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Туризм
 
09:42 02.10.2023 (обновлено: 11:06 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/zapret-1899838590.html
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей - РИА Новости, 02.10.2023
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей
С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:42
2023-10-02T11:06
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон Златанов. "Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника. — Прим. ред.) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", — цитирует издание "24 часа" главу погранслужбы.По его словам, запрещен также провоз грузов.Златанов не уточнил, сколько машин въезжает в Болгарию каждый месяц, но добавил, что "их не так много".Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. Таким образом, россияне не смогут въезжать на своих машинах на территорию стран Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Авто, Россия, Евросоюз
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей

Запрет на въезд в Болгарию российских авто начнет действовать до конца дня

© Фото : страница МИД Болгарии в Facebook*КПП на границе Болгарии
КПП на границе Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : страница МИД Болгарии в Facebook*
КПП на границе Болгарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон Златанов.
"Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника. — Прим. ред.) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", — цитирует издание "24 часа" главу погранслужбы.
По его словам, запрещен также провоз грузов.
Златанов не уточнил, сколько машин въезжает в Болгарию каждый месяц, но добавил, что "их не так много".
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. Таким образом, россияне не смогут въезжать на своих машинах на территорию стран Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
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