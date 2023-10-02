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Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей - РИА Новости, 02.10.2023
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей
С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:42
2023-10-02T09:42
2023-10-02T11:06
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. С вечера сегодняшнего дня в Болгарии начнет действовать запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, сообщил глава пограничной полиции Антон Златанов. "Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника. — Прим. ред.) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", — цитирует издание "24 часа" главу погранслужбы.По его словам, запрещен также провоз грузов.Златанов не уточнил, сколько машин въезжает в Болгарию каждый месяц, но добавил, что "их не так много".Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт с российскими регистрационными номерами. Таким образом, россияне не смогут въезжать на своих машинах на территорию стран Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
https://ria.ru/20230929/norvegiya-1899492719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, болгария, авто, россия, евросоюз
Туризм, Новости - Туризм, Болгария, Авто, Россия, Евросоюз
Болгария введет запрет на въезд российских автомобилей
Запрет на въезд в Болгарию российских авто начнет действовать до конца дня