https://ria.ru/20230910/kostolevskiy-1895052954.html

Биография Игоря Костолевского

Биография Игоря Костолевского - РИА Новости, 10.09.2023

Биография Игоря Костолевского

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Игорь Матвеевич Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:30

2023-09-10T02:30

2023-09-10T02:30

справки

россия

франция

игорь костолевский

эльдар рязанов

московский инженерно-строительный институт

московский государственный строительный университет

государственный институт театрального искусства

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Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Игорь Матвеевич Костолевский родился 10 сентября 1948 года в Москве. В 1967-1968 годах учился в Московском инженерно-строительном институте (сейчас Московский государственный строительный университет).В 1973 году окончил Государственный институт театрального искусства (сейчас Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Андрея Гончарова.В 1964-1966 годах работал испытателем в НИИ кварцевой промышленности. С 1973 года Игорь Костолевский является актером Театра имени Владимира Маяковского. На сцене театра актер исполнил такие роли, как Миша Румянцев ("Родственники" Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова), Треплев ("Чайка" Антона Чехова), Голубков ("Бег" Михаила Булгакова), парикмахер Кинг ("Смотрите, кто пришел!" Владимира Арро), Валерий ("Человек на своем месте" Валентина Черных), Пигусов ("Летят перелетные птицы" Александра Галина), Василий Леонидович ("Плоды просвещения" Льва Толстого), Торвальд Хельмер ("Кукольный дом" Генрика Ибсена), Иван Карамазов ("Карамазовы" по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы"), Подколесин ("Женитьба" Николая Гоголя), Аздак ("Кавказский меловой круг" Бертольта Брехта) и др.В настоящее время артист играет следующие роли: Генри Хиггинс в "Пигмалионе" Бернарда Шоу, Леонид Федорович Звездинцев в "Плодах просвещения" Льва Толстого, Иоганн Шульц в "Канте" Марюса Ивашкявичюса, князь Ираклий Стратоныч Дулебов в "Талантах и поклонниках" Александра Островского, Габито в спектакле Егора Перегудова "Любовь по Маркесу", Сарафанов в "Старшем сыне" Александра Вампилова. Принимает участие в спектакле-альманахе "Истории", поставленном режиссером Егором Перегудовым к 100-летию Театра Маяковского.В 1996 году в Театре на Покровке Костолевский сыграл Подколесина в постановке Сергея Арцибашева по пьесе Николая Гоголя "Женитьба". За эту роль актер был удостоен Государственной премии РФ. В 2002 году в Центре имени Мейерхольда Костолевский сыграл в спектакле Валерия Фокина "Арто и его двойник". Игорь Костолевский участвовал в ряде международных театральных проектов. Он играл в "Орестее" Эсхила в постановках Франсуа Роше (1990) и Питера Штайна (1994). С режиссером Франсуа Роше Костолевский также сотрудничал в спектаклях "В ожидании Годо" Сэмюэля Беккета (1992, Швейцария) и "Виктор, или Дети у власти" Роже Витрака (1993, Московский театр Сатиры). В 1997 году Игорь Костолевский играл в спектакле ART по пьесе Ясмины Реза, режиссер Патрис Кербрат. Также Костолевский был задействован в спектакле "Директор театра" по произведениям Александра Пушкина, Вольфганга Моцарта, Антонио Сальери (Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI").Дебютной ролью в кино Игоря Костолевского стал безымянный студент МАИ в картине Бориса Ниренбурга "Семья как семья", которая вышла на экраны в 1970 году. В 1972 году актер исполнил второстепенную роль в фильме Станислава Ростоцкого о войне "…А зори здесь тихие", в 1975 году– главную роль декабриста Ивана Анненкова в картине Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья", которая принесла ему большую популярность.Среди других значительных работ Костолевского в кино в 1970-е годы – роли Гагина в тургеневской "Асе" режиссера Иосифа Хейфица (1977), Евгения Столетова в пятисерийном телефильме "И это все о нем" (1977), учителя астрономии Марина Мирою в мелодраме Михаила Козакова "Безымянная звезда" (1978) и одного из пайщиков кооператива в комедии Эльдара Рязанова "Гараж" (1979). Популярность актеру также принесла роль советского разведчика Андрея Бородина в фильме " Тегеран-43" (1980).Игорь Костолевский сыграл около 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди них: "Человек меняет кожу" (1978), "Отпуск за свой счет" (1981), "Ошибка Тони Вендиса" (1981), "Сказка, рассказанная ночью" (1981), "Никто не заменит тебя" (1982), "Компаньоны" (1983), "Прежде, чем расстаться" (1984), "Законный брак" (1985), "Ночные шепоты" (1985), "По главной улице с оркестром" (1986), "Гобсек" (1987), "Шут" (1988), "Вход в лабиринт" (1989), "Вечный муж" (1990), "Жажда страсти" (1991), "Лестница света" (1992), "Завтрак с видом на Эльбрус" (1993), "Кодекс бесчестия" (1993), "Танго на Дворцовой площади" (1993), "Нимб" (1994), "Игра воображения" (1995), "Квадрат" (1995), "Самозванцы" (1998-2002), "Русская красавица" (2001), "Другая женщина, другой мужчина" (2003), "Шпионские игры" (2004-2008), "Старые дела" (2006), "Война и мир" (2007), "Время счастья" (2008-2011), "Синие как море глаза" (2009), "Башня" (2010), "В лесах и горах" (2010), "Индус" (2010), "Химик" (2010), "Бесы" (2014), "Преступление" (2016) и др. Среди последних работ актера – роли в сериалах "Триггер" (2018-2022) и "Серебряный волк" (2021). Игорь Костолевский принимал участие в дублировании фильмов "Надо убить эту любовь" (1972, Польша), "Кружевница" (1977, Швейцария, Франция, ФРГ), "Тэсс" (1979, Великобритания, Франция), а также анимационного фильма "Маленький принц" (2015, Франция, Канада, Италия, США, Китай).Является президентом премии и фестиваля "Золотая Маска", членом Российской академии кинематографических искусств "Ника", членом Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ. Игорь Костолевский – народный артист РФ (1995). Является лауреатом множества наград и званий. Среди них: премия Ленинского комсомола (1978), Государственная премия РФ в области театрального искусства (1999), орден Почета (2004), орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2009), орден Дружбы (2019), Международная премия Станиславского за вклад в актерское искусство (2016).Женат вторым браком на французской актрисе Консуэло де Авиланд. У Костолевского есть сын от первого брака. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, франция, игорь костолевский, эльдар рязанов, московский инженерно-строительный институт, московский государственный строительный университет, государственный институт театрального искусства, кино, кино и сериалы