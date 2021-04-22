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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210422/teatr-1729410473.html
Церемонию "Золотой Маски" покажут в прямом эфире
Церемонию "Золотой Маски" покажут в прямом эфире
Церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится в Концертном зале "Зарядье", ее в прямом эфире будут... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T11:13
2021-04-22T11:22
культура
ольга любимова
театр
новости культуры
концертный зал "зарядье"
мария ревякина
театральный фестиваль "золотая маска"
игорь костолевский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится в Концертном зале "Зарядье", ее в прямом эфире будут транслировать в интернете, сообщили РИА Новости в пресс- службе.Будут подведены итоги конкурсной программы XXVI Фестиваля "Золотая Маска", проходившего в Москве с января по апрель и объединившего 68 театров из 25 городов.Церемонию награждения - самый главное событие театрального сезона - смогут увидеть в прямом эфире жители всей страны. Онлайн трансляция церемонии пройдет на портале Рамблер, а также в соцсетях фестиваля - в Facebook и "ВКонтакте". Начало церемонии в 19.00.Творческая команда создателей церемонии: режиссер Нина Чусова, драматург Женя Беркович, художник Зиновий Марголин.Среди гостей и участников церемонии министр культуры Ольга Любимова, президент фестиваля " Золотая Маска" Игорь Костолевский, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, а также известные актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, художники.Премия " Золотая Маска" - профессиональная награда, которая вручается лучшему спектаклю сезона, лучшему режиссеру, хореографу, дирижеру, композитору, художнику, драматургу, актерам.
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ольга любимова, театр, новости культуры, концертный зал "зарядье", мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска", игорь костолевский

Церемонию "Золотой Маски" покажут в прямом эфире

11:13 22.04.2021 (обновлено: 11:22 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТоржественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии
Торжественная церемония вручения Российской Национальной театральной Премии - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится в Концертном зале "Зарядье", ее в прямом эфире будут транслировать в интернете, сообщили РИА Новости в пресс- службе.
Будут подведены итоги конкурсной программы XXVI Фестиваля "Золотая Маска", проходившего в Москве с января по апрель и объединившего 68 театров из 25 городов.
Церемонию награждения - самый главное событие театрального сезона - смогут увидеть в прямом эфире жители всей страны. Онлайн трансляция церемонии пройдет на портале Рамблер, а также в соцсетях фестиваля - в Facebook и "ВКонтакте". Начало церемонии в 19.00.
Творческая команда создателей церемонии: режиссер Нина Чусова, драматург Женя Беркович, художник Зиновий Марголин.
Среди гостей и участников церемонии министр культуры Ольга Любимова, президент фестиваля " Золотая Маска" Игорь Костолевский, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, а также известные актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, художники.
Премия " Золотая Маска" - профессиональная награда, которая вручается лучшему спектаклю сезона, лучшему режиссеру, хореографу, дирижеру, композитору, художнику, драматургу, актерам.
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КультураОльга ЛюбимоваТеатрНовости культурыКонцертный зал "Зарядье"Мария РевякинаТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Игорь Костолевский
 
 
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