https://ria.ru/20210422/teatr-1729410473.html

Церемонию "Золотой Маски" покажут в прямом эфире

Церемонию "Золотой Маски" покажут в прямом эфире

Церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится в Концертном зале "Зарядье", ее в прямом эфире будут... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T11:13

2021-04-22T11:13

2021-04-22T11:22

культура

ольга любимова

театр

новости культуры

концертный зал "зарядье"

мария ревякина

театральный фестиваль "золотая маска"

игорь костолевский

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Церемония награждения лауреатов российской национальной театральной премии "Золотая Маска" состоится в Концертном зале "Зарядье", ее в прямом эфире будут транслировать в интернете, сообщили РИА Новости в пресс- службе.Будут подведены итоги конкурсной программы XXVI Фестиваля "Золотая Маска", проходившего в Москве с января по апрель и объединившего 68 театров из 25 городов.Церемонию награждения - самый главное событие театрального сезона - смогут увидеть в прямом эфире жители всей страны. Онлайн трансляция церемонии пройдет на портале Рамблер, а также в соцсетях фестиваля - в Facebook и "ВКонтакте". Начало церемонии в 19.00.Творческая команда создателей церемонии: режиссер Нина Чусова, драматург Женя Беркович, художник Зиновий Марголин.Среди гостей и участников церемонии министр культуры Ольга Любимова, президент фестиваля " Золотая Маска" Игорь Костолевский, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, а также известные актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, художники.Премия " Золотая Маска" - профессиональная награда, которая вручается лучшему спектаклю сезона, лучшему режиссеру, хореографу, дирижеру, композитору, художнику, драматургу, актерам.

https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html

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ольга любимова, театр, новости культуры, концертный зал "зарядье", мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска", игорь костолевский