https://ria.ru/20250306/romanova-2003429142.html

Не поехала в США ради коллеги, который ее бросил: трагедия Елены Романовой

Не поехала в США ради коллеги, который ее бросил: трагедия Елены Романовой - РИА Новости, 06.03.2025

Не поехала в США ради коллеги, который ее бросил: трагедия Елены Романовой

Удивительные зигзаги может иногда выписывать судьба. Примером может послужить жизнь замечательной актрисы Елены Романовой. Зритель помнит Елену Романову по... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T19:15:00+03:00

2025-03-06T19:15:00+03:00

2025-03-06T19:15:00+03:00

культура

америка

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владимир маяковский

игорь костолевский

интурист

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Удивительные зигзаги может иногда выписывать судьба. Примером может послужить жизнь замечательной актрисы Елены Романовой. Зритель помнит Елену Романову по фильмам "Отпуск за свой счёт", "Аляска, сэр!" и сериалу "Московская сага". Список невнушительный, хотя ей предрекали большое будущее. Не повезло ей и в любви – красивый роман обернулся трагедией.Сватался из самой АмерикиЕлена Романова родилась в добропорядочной московской семье. Папа был физиком, а мама — переводчицей в "Интуристе". Девочка с ранних лет хорошо знала иностранные языки.В Театральное училище имени Бориса Щукина поступила легко, успевая помимо учебы подрабатывать переводчицей на разных мероприятиях. В сентябре 1977 года на Международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ 19-летняя девушка познакомилась с американцем по имени Майкл. Он жил в Америке, но был сыном русских эмигрантов, на 10 лет старше Елены. Красив и богат, владел издательством.Майкл влюбился в Елену с первого взгляда, молодые люди начали встречаться, а после отъезда бизнесмена на родину регулярно перезванивались.А через три месяца американец опять прилетел. Так и продолжалось некоторое время – он посещал Союз три-четыре раза в год.А в конце 1980-го Майкл подарил Елене кольцо с бриллиантом и сделал предложение. Началась подготовка к свадьбе, но тут появился он – Игорь Костолевский.Высокий, красивый и обаятельныйО своей первой встречи с Костолевским актриса рассказывает так."С ним познакомилась осенью 79-го на стоянке такси, – вспоминает Романова. – Заявил, что опаздывает в театр, и попытался сесть без очереди. И очень удивился, когда я парировала, что тоже актриса и тоже опаздываю в театр. Тут подали сразу две машины, и мы разъехались. А через неделю Игорь явился на мой спектакль в Театр сатиры с букетом роз".Роман закрутился чуть позже, в конце весны 1981-го , когда коллеги встретились на съемках фильма "Отпуск за свой счет". Молодые люди всё время проводили вместе, и, когда Костолевский позвал замуж, он ответила "да".И тогда же она перестала созваниваться с американцем.Вскоре муж уговорил Елену перейти в его Театр имени Владимира Маяковского. Супруги стали часто играть в одних спектаклях, через полтора года после свадьбы родился сына Алексея.Семья Романовой и Костолевского долгое время считалась образцовой. Они везде появлялись вместе.Проблемы начались, когда в восемь лет Алеша заболел бронхиальной астмой. Маме пришлось отказаться от множества ролей, чтобы постоянно быть с ребенком. В периоды обострения ему приходилось вызывать скорую помощь — врачи делали уколы, а иногда забирали мальчика в больницу.Тем не менее Елена и Игорь преодолели все сложности и смогли поставить сына на ноги. Вместе они прожили почти 20 лет.Другая женщина и другая жизньОднажды Костолевский внезапно заявил, что ему надоело играть в одном театре с женой, собрал вещи и переехал жить к матери. Романова не понимала, что происходит, и несколько раз пыталась наладить отношения с мужем, но тщетно.Потом оказалось, что на горизонте у Игоря появилась другая женщина.В 1998 году актер познакомился со своей французской коллегой Консуэло де Авиланд. Ей 43, ему 50. Но чувства вспыхнули и разгорелся "пожар любви".Для Елены это был тяжелый удар. Но самое обидное для женщины заключалось в том, что об измене мужа она впервые узнала из совместного интервью, которое любовники дали по телевизору.К разводу добавились и проблемы с сыном. В юности Костолевский-младший подавал большие надежды, учился в МГИМО, потом поехал в Голливуд учиться на режиссера. А потом внезапно проникся религиозными идеями.Молодой человек вернулся из США, объявил себя человеком, который видел бога, создал YouTube-канал, где выкладывал ролики с проповедями, а потом и вовсе стал проповедовать на улице.Позже выяснилось, что парень не вполне здоров — он лежал в психбольнице и состоит на учёте в психиатрическом диспансере.Сейчас Алексей продолжает проповедовать, не работает и живет на средства матери. Елена получает пенсию, сдает квартиру и числится в труппе театра имени Маяковского. Но сотрудники театра рассказывают журналистам, что Романова практически не играет в спектаклях.Возможно, прими она предложение Майкла, ее жизнь сложилась бы совсем по-другому.

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голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

америка, голливуд, сша, владимир маяковский, игорь костолевский, интурист, мгимо