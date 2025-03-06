Не поехала в США ради коллеги, который ее бросил: трагедия Елены Романовой
© Классика жанра/YouTubeЕлена Романова в фильме "Аляска, сэр!"
© Классика жанра/YouTube
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Удивительные зигзаги может иногда выписывать судьба. Примером может послужить жизнь замечательной актрисы Елены Романовой. Зритель помнит Елену Романову по фильмам "Отпуск за свой счёт", "Аляска, сэр!" и сериалу "Московская сага". Список невнушительный, хотя ей предрекали большое будущее. Не повезло ей и в любви – красивый роман обернулся трагедией.
© Серый/YouTubeЕлена Романова в фильме "Отпуск за свой счет"
© Серый/YouTube
Елена Романова в фильме "Отпуск за свой счет"
Сватался из самой Америки
Елена Романова родилась в добропорядочной московской семье. Папа был физиком, а мама — переводчицей в "Интуристе". Девочка с ранних лет хорошо знала иностранные языки.
В Театральное училище имени Бориса Щукина поступила легко, успевая помимо учебы подрабатывать переводчицей на разных мероприятиях. В сентябре 1977 года на Международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ 19-летняя девушка познакомилась с американцем по имени Майкл. Он жил в Америке, но был сыном русских эмигрантов, на 10 лет старше Елены. Красив и богат, владел издательством.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкПанорама Выставки достижений народного хозяйства
Панорама Выставки достижений народного хозяйства
Майкл влюбился в Елену с первого взгляда, молодые люди начали встречаться, а после отъезда бизнесмена на родину регулярно перезванивались.
А через три месяца американец опять прилетел. Так и продолжалось некоторое время – он посещал Союз три-четыре раза в год.
А в конце 1980-го Майкл подарил Елене кольцо с бриллиантом и сделал предложение. Началась подготовка к свадьбе, но тут появился он – Игорь Костолевский.
Артист театра и кино Игорь Костолевский
Высокий, красивый и обаятельный
О своей первой встречи с Костолевским актриса рассказывает так.
"С ним познакомилась осенью 79-го на стоянке такси, – вспоминает Романова. – Заявил, что опаздывает в театр, и попытался сесть без очереди. И очень удивился, когда я парировала, что тоже актриса и тоже опаздываю в театр. Тут подали сразу две машины, и мы разъехались. А через неделю Игорь явился на мой спектакль в Театр сатиры с букетом роз".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве
Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве
Роман закрутился чуть позже, в конце весны 1981-го , когда коллеги встретились на съемках фильма "Отпуск за свой счет". Молодые люди всё время проводили вместе, и, когда Костолевский позвал замуж, он ответила "да".
И тогда же она перестала созваниваться с американцем.
Вскоре муж уговорил Елену перейти в его Театр имени Владимира Маяковского. Супруги стали часто играть в одних спектаклях, через полтора года после свадьбы родился сына Алексея.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМосковский академический театр имени В.Маяковского
Московский академический театр имени В.Маяковского
Семья Романовой и Костолевского долгое время считалась образцовой. Они везде появлялись вместе.
Проблемы начались, когда в восемь лет Алеша заболел бронхиальной астмой. Маме пришлось отказаться от множества ролей, чтобы постоянно быть с ребенком. В периоды обострения ему приходилось вызывать скорую помощь — врачи делали уколы, а иногда забирали мальчика в больницу.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
Тем не менее Елена и Игорь преодолели все сложности и смогли поставить сына на ноги. Вместе они прожили почти 20 лет.
Другая женщина и другая жизнь
Однажды Костолевский внезапно заявил, что ему надоело играть в одном театре с женой, собрал вещи и переехал жить к матери. Романова не понимала, что происходит, и несколько раз пыталась наладить отношения с мужем, но тщетно.
© Советские фильмы, спектакли и телепередачи/YouTubeЕлена Романова в фильме "Кафедра"
© Советские фильмы, спектакли и телепередачи/YouTube
Елена Романова в фильме "Кафедра"
Потом оказалось, что на горизонте у Игоря появилась другая женщина.
В 1998 году актер познакомился со своей французской коллегой Консуэло де Авиланд. Ей 43, ему 50. Но чувства вспыхнули и разгорелся "пожар любви".
Для Елены это был тяжелый удар. Но самое обидное для женщины заключалось в том, что об измене мужа она впервые узнала из совместного интервью, которое любовники дали по телевизору.
© РИА Новости / Виктория Ивлева | Перейти в медиабанкЕлена Романова в роли госпожи Смит и Владимир Дьячков в роли господина Смита в сцене из спектакля "Лысая певица"
Елена Романова в роли госпожи Смит и Владимир Дьячков в роли господина Смита в сцене из спектакля "Лысая певица"
К разводу добавились и проблемы с сыном. В юности Костолевский-младший подавал большие надежды, учился в МГИМО, потом поехал в Голливуд учиться на режиссера. А потом внезапно проникся религиозными идеями.
Молодой человек вернулся из США, объявил себя человеком, который видел бога, создал YouTube-канал, где выкладывал ролики с проповедями, а потом и вовсе стал проповедовать на улице.
Позже выяснилось, что парень не вполне здоров — он лежал в психбольнице и состоит на учёте в психиатрическом диспансере.
© Getty Images / Kinga KrzeminskaКоридор в больнице
© Getty Images / Kinga Krzeminska
Коридор в больнице
Сейчас Алексей продолжает проповедовать, не работает и живет на средства матери. Елена получает пенсию, сдает квартиру и числится в труппе театра имени Маяковского. Но сотрудники театра рассказывают журналистам, что Романова практически не играет в спектаклях.
Возможно, прими она предложение Майкла, ее жизнь сложилась бы совсем по-другому.