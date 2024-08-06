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В рамках Международного фестиваля "Звезды на Байкале" пройдут 25 концертов - РИА Новости, 06.08.2024
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10:28 06.08.2024 (обновлено: 11:11 06.08.2024)
https://ria.ru/20240806/kontserty-1963517819.html
В рамках Международного фестиваля "Звезды на Байкале" пройдут 25 концертов
В рамках Международного фестиваля "Звезды на Байкале" пройдут 25 концертов - РИА Новости, 06.08.2024
В рамках Международного фестиваля "Звезды на Байкале" пройдут 25 концертов
XIX Международный фестиваль "Звезды на Байкале" Дениса Мацуева состоится в Иркутске со 2 по 18 сентября; на его главных площадках - Иркутском областном... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T10:28
2024-08-06T11:11
иркутск
денис мацуев
владимир спиваков
солисты москвы
культура
новости культуры
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валерий гергиев
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. XIX Международный фестиваль "Звезды на Байкале" Дениса Мацуева состоится в Иркутске со 2 по 18 сентября; на его главных площадках - Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии - состоятся 25 концертов, сообщает пресс-служба театра."Нынешний фестиваль будет беспрецедентным по масштабу, так как длительность его составит 17 дней и наши концертные площадки будут очень активно задействованы в этом невероятном потоке фестивального творческого бурления. Всего состоится 25 концертов, которые включают в себя разнообразные программы: камерные, сольные, с оркестром, хоровые, театральные, – приводятся на сайте музыкального театра слова художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева.В этом году в концертах фестиваля примут участие восемь коллективов. В частности, это Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский, Российский национальный молодежный симфонический оркестр с Дмитрием Юровским и Иваном Никифорчиным, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, "Виртуозы Москвы" с Владимиром Спиваковым, "Солисты Москвы" и Юрий Башмет и другие. Среди солистов, в частности, заявлены Хибла Герзмава, Николай Луганский, Сергей Скороходов, Павел Милюков, Александр Рамм, Борислав Струлев, Нарек Ахназарян, Вадим Руденко, Леонид Железный, а также лауреаты прошедшего в Москве летом этого года Grand Piano Competition Кирилл Роговой, Лев Бакиров, Лукас Шиш (Швейцария), Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Елисей Мысин, говорится в сообщении.Впервые в Иркутск приедет ансамбль Questa Musica с дирижером Филиппом Чижевским. Этот коллектив представит программу, в которой будут произведения Генри Перселла и четыре концерта для скрипки с оркестром "Времена года" Антонио Вивальди. Также Юрий Башмет и Игорь Костолевский представят свой проект – спектакль-концерт "Когда пришла к тебе любовь", поставленный по рассказу Юрия Казакова "Голубое и зеленое" режиссером Мариной Брусникиной.Кроме того, Владимир Спиваков совместно с Денисом Мацуевым представят две программы: первая – это исполнение с "Виртуозами Москвы" Концерта для фортепиано с оркестром А. Шнитке, а вторая, в день завершения фестиваля – Сонатный вечер."Я горжусь тем, что мне удалось убедить маэстро Владимира Спивакова вернуться на сцену в качестве скрипача. Мы сыграем сольный концерт, состоящий из сонаты Иоганнеса Брамса, сонаты Франка и огромного количества произведений на бис, которые мы готовим специально для "Звезд на Байкале" и к которым авторские подводки сделает сам маэстро Спиваков, – отметил Мацуев.Международный фестиваль "Звезды на Байкале" проходит при поддержке Байкальского экспортного центра (BBQ Baikal Export Center). Учредителями фестиваля выступают правительство Иркутской области, министерство культуры региона и Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского.
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4.7
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иркутск, денис мацуев, владимир спиваков, солисты москвы, культура, новости культуры, валерий гергиев, юрий башмет, игорь костолевский, байкал
Иркутск, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Солисты Москвы, Культура, Новости культуры, Объединяем компании и континенты, Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Игорь Костолевский, Байкал

В рамках Международного фестиваля "Звезды на Байкале" пройдут 25 концертов

© Фото : пресс-служба Байкальского экспортного центраДуэт Владимира Спивакова и Дениса Мацуева
Дуэт Владимира Спивакова и Дениса Мацуева - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба Байкальского экспортного центра
Дуэт Владимира Спивакова и Дениса Мацуева
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. XIX Международный фестиваль "Звезды на Байкале" Дениса Мацуева состоится в Иркутске со 2 по 18 сентября; на его главных площадках - Иркутском областном музыкальном театре имени Н.М. Загурского и Иркутской областной филармонии - состоятся 25 концертов, сообщает пресс-служба театра.
"Нынешний фестиваль будет беспрецедентным по масштабу, так как длительность его составит 17 дней и наши концертные площадки будут очень активно задействованы в этом невероятном потоке фестивального творческого бурления. Всего состоится 25 концертов, которые включают в себя разнообразные программы: камерные, сольные, с оркестром, хоровые, театральные, – приводятся на сайте музыкального театра слова художественного руководителя фестиваля, народного артиста России Дениса Мацуева.
© Фото : пресс-служба Байкальского экспортного центраXIX Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" Дениса Мацуева состоится в Иркутске
XIX Международный музыкальный фестиваль Звезды на Байкале Дениса Мацуева состоится в Иркутске - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© Фото : пресс-служба Байкальского экспортного центра
XIX Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" Дениса Мацуева состоится в Иркутске
В этом году в концертах фестиваля примут участие восемь коллективов. В частности, это Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан и Александр Сладковский, Российский национальный молодежный симфонический оркестр с Дмитрием Юровским и Иваном Никифорчиным, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, "Виртуозы Москвы" с Владимиром Спиваковым, "Солисты Москвы" и Юрий Башмет и другие.
Среди солистов, в частности, заявлены Хибла Герзмава, Николай Луганский, Сергей Скороходов, Павел Милюков, Александр Рамм, Борислав Струлев, Нарек Ахназарян, Вадим Руденко, Леонид Железный, а также лауреаты прошедшего в Москве летом этого года Grand Piano Competition Кирилл Роговой, Лев Бакиров, Лукас Шиш (Швейцария), Владимир Рублев, Варвара Заруднева, Елисей Мысин, говорится в сообщении.
Впервые в Иркутск приедет ансамбль Questa Musica с дирижером Филиппом Чижевским. Этот коллектив представит программу, в которой будут произведения Генри Перселла и четыре концерта для скрипки с оркестром "Времена года" Антонио Вивальди. Также Юрий Башмет и Игорь Костолевский представят свой проект – спектакль-концерт "Когда пришла к тебе любовь", поставленный по рассказу Юрия Казакова "Голубое и зеленое" режиссером Мариной Брусникиной.
Кроме того, Владимир Спиваков совместно с Денисом Мацуевым представят две программы: первая – это исполнение с "Виртуозами Москвы" Концерта для фортепиано с оркестром А. Шнитке, а вторая, в день завершения фестиваля – Сонатный вечер.
«
"Я горжусь тем, что мне удалось убедить маэстро Владимира Спивакова вернуться на сцену в качестве скрипача. Мы сыграем сольный концерт, состоящий из сонаты Иоганнеса Брамса, сонаты Франка и огромного количества произведений на бис, которые мы готовим специально для "Звезд на Байкале" и к которым авторские подводки сделает сам маэстро Спиваков, – отметил Мацуев.
Международный фестиваль "Звезды на Байкале" проходит при поддержке Байкальского экспортного центра (BBQ Baikal Export Center). Учредителями фестиваля выступают правительство Иркутской области, министерство культуры региона и Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского.
Объединяем компании и континентыИркутскДенис МацуевВладимир СпиваковСолисты МосквыКультураНовости культурыВалерий ГергиевЮрий БашметИгорь КостолевскийБайкал
 
 
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