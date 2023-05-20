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Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд - РИА Новости, 20.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 20.05.2023 (обновлено: 08:07 20.05.2023)
https://ria.ru/20230520/suprugi-1872669339.html
Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд
Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд - РИА Новости, 20.05.2023
Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд
Французский шик, итальянские страсти, голландская точность — некоторые российские звезды знают об этом не понаслышке. О том, у кого из отечественных... РИА Новости, 20.05.2023
2023-05-20T08:00
2023-05-20T08:07
культура
нью-йорк (город)
игорь костолевский
дина корзун
наталья водянова
стиль жизни
сати казанова
никас сафронов
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Французский шик, итальянские страсти, голландская точность — некоторые российские звезды знают об этом не понаслышке. О том, у кого из отечественных знаменитостей иностранные супруги и как они познакомились, — в материале РИА Новости.Игорь Костолевский: французская богемаС французско-американской актрисой, танцовщицей и писательницей Консуэло де Авиланд Игорь Костолевский встретился в конце 1990-х. Тогда российский артист был на гастролях в Норвегии со спектаклем "Орестея".Консуэло уже знала его по фильму "Звезда пленительного счастья", где актер играл декабриста Анненкова. К тому же иностранка была эмиссаром Авиньонского театрального фестиваля в Москве и посещала многие спектакли — в том числе с Костолевским.Из-за отказа Игоря Матвеевича переезжать в Париж Консуэло пришлось уйти из актерской профессии. Пара поженилась в Москве, здесь же они проводят почти все время.Сати Казанова: итальянская страстьПевица Сати Казанова, одна из экс-участниц группы "Фабрика", замужем за итальянцем Стефано Тиоццо.Ее избранник — фотограф, а поженились они в 2017-м. Говорят, что Сати и Стефано познакомились на свадьбе общих друзей в Германии, но сперва просто дружили. Через пару месяцев пошли на первое свидание, а вскоре решили заключить брак.Зарегистировались в московском загсе, затем на родине Сати, в Кабардино-Балкарии, провели две церемонии — по кавказским национальным традициям и в европейском стиле. А после торжество состоялось в Италии.Дина Корзун: бельгийско-британские связиАктриса Дина Корзун замужем в третий раз. С нынешним супругом Луи Франком она познакомилась на встрече в Школе-студии МХАТ, где оба учились.Тогда Дина состояла в браке, а Луи не хотел разрушать семью и уехал в Канаду. Пару лет актриса и музыкант общались, и однажды он все же решил еще раз приехать в Россию. Тогда же они начали встречаться.Поженились на шуточной церемонии в Югославии в 1998-м, а официальный брак заключили в Женеве в 2001 году.Пара жила между Лондоном, Москвой и Лозанной, а недавно перебралась в российскую столицу.Наталья Водянова: европейский шикПервый муж российской супермодели — британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. Они познакомились на совместном ужине с друзьями, причем умудрились сразу поссориться. На следующий день лорд позвонил с извинениями и пригласил на новую встречу. Она оказалась более удачной, и вскоре пара поженилась.От Портмана у Водяновой трое детей. В 2011-м они расстались после десяти лет брака.Затем модель начала встречаться с французским бизнесменом Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Бернара Арно. Наталья и Антуан дружили с 2008 года, но тогда будущий супруг не смел оказывать ей знаки внимания, ведь Водянова была замужем.На первое свидание Арно пригласил ее через пару месяцев после развода. Официальный брак пара заключила в 2020 году. У них двое совместных детей: Максим и Роман.Наташа Поли: голландская расчетливостьМодель из Перми Наташа Поли (настоящее имя Наталья Полевщикова) в 2003-м познакомилась в Куршевеле с голландским миллионером Петером Беккером.Они начали встречаться, но это были отношения на расстоянии: Поли жила в Нью-Йорке, Беккер — в Амстердаме.Но все же дело дошло до свадьбы: в 2011 году торжество прошло в Сен-Тропе.У супругов двое детей: дочь Александра Кристина и сын Эдриан Грей.Никас Сафронов: франко-итальянские союзыИзвестный художник Никас Сафронов официально был женат дважды — и оба раза на иностранках. При этом признавался, что никогда не хотел связывать себя узами брака, предпочитал более творческие отношения.Первый союз с моделью Драганой (из Югославии или Франции — данные разнятся) продлился примерно месяц. Сафронов после рассказывал, что сразу понял: это не его человек. Развод удалось получить через два года.Тем не менее вторая свадьба не заставила долго ждать: избранницей снова стала модель, на этот раз — из Италии. Пара познакомилась в лондонском офисе, оформлением которого занимался Никас. С Франческой Вендрамин художник воспитывал сына Стефано. Официально брак продлился 13 лет, но позднее его расторгли из-за разногласий.
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4.7
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нью-йорк (город), игорь костолевский, дина корзун, наталья водянова, стиль жизни, сати казанова, никас сафронов, отношения, знаменитости
Культура, Нью-Йорк (город), Игорь Костолевский, Дина Корзун, Наталья Водянова, Стиль жизни, Сати Казанова, Никас Сафронов, отношения, Знаменитости

Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд

© AFP 2023 / Valery HacheНаталья Водянова и Антуан Арно на благотворительном вечере Love Ball в Монако
Наталья Водянова и Антуан Арно на благотворительном вечере Love Ball в Монако - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / Valery Hache
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Французский шик, итальянские страсти, голландская точность — некоторые российские звезды знают об этом не понаслышке. О том, у кого из отечественных знаменитостей иностранные супруги и как они познакомились, — в материале РИА Новости.

Игорь Костолевский: французская богема

С французско-американской актрисой, танцовщицей и писательницей Консуэло де Авиланд Игорь Костолевский встретился в конце 1990-х. Тогда российский артист был на гастролях в Норвегии со спектаклем "Орестея".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктер Игорь Костолевский с супругой Консуэло перед началом церемонии вручения Международной премии Станиславского
Актер Игорь Костолевский с супругой Консуэло перед началом церемонии вручения Международной премии Станиславского - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Игорь Костолевский с супругой Консуэло перед началом церемонии вручения Международной премии Станиславского
Консуэло уже знала его по фильму "Звезда пленительного счастья", где актер играл декабриста Анненкова. К тому же иностранка была эмиссаром Авиньонского театрального фестиваля в Москве и посещала многие спектакли — в том числе с Костолевским.
Из-за отказа Игоря Матвеевича переезжать в Париж Консуэло пришлось уйти из актерской профессии. Пара поженилась в Москве, здесь же они проводят почти все время.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктер Игорь Костолевский с супругой Консуэлой де Авиланд перед началом церемонии вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска"
Актер Игорь Костолевский с супругой Консуэлой де Авиланд перед началом церемонии вручения Российской Национальной театральной премии Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актер Игорь Костолевский с супругой Консуэлой де Авиланд перед началом церемонии вручения российской национальной театральной премии "Золотая маска"

Сати Казанова: итальянская страсть

Певица Сати Казанова, одна из экс-участниц группы "Фабрика", замужем за итальянцем Стефано Тиоццо.
Ее избранник — фотограф, а поженились они в 2017-м. Говорят, что Сати и Стефано познакомились на свадьбе общих друзей в Германии, но сперва просто дружили. Через пару месяцев пошли на первое свидание, а вскоре решили заключить брак.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо на премьере фильма Гая Ричи "Джентльмены"
Певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо на премьере фильма Гая Ричи Джентльмены - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо на премьере фильма Гая Ричи "Джентльмены"
Зарегистировались в московском загсе, затем на родине Сати, в Кабардино-Балкарии, провели две церемонии — по кавказским национальным традициям и в европейском стиле. А после торжество состоялось в Италии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо перед церемонией награждения премией "Человек года" по версии журнала GQ
Певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо перед церемонией награждения премией "Человек года" по версии журнала GQ

Дина Корзун: бельгийско-британские связи

Актриса Дина Корзун замужем в третий раз. С нынешним супругом Луи Франком она познакомилась на встрече в Школе-студии МХАТ, где оба учились.
Тогда Дина состояла в браке, а Луи не хотел разрушать семью и уехал в Канаду. Пару лет актриса и музыкант общались, и однажды он все же решил еще раз приехать в Россию. Тогда же они начали встречаться.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский режиссер Алексей Герман представил свой фильм на "Берлинале-2015"
Российский режиссер Алексей Герман представил свой фильм на Берлинале - 2015 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер Алексей Герман представил свой фильм на "Берлинале-2015"
Поженились на шуточной церемонии в Югославии в 1998-м, а официальный брак заключили в Женеве в 2001 году.
Пара жила между Лондоном, Москвой и Лозанной, а недавно перебралась в российскую столицу.
«

"Россия всегда была моим домом, у меня нет другого паспорта и гражданства, кроме российского. Что было проблемой для мужа: приходилось постоянно собирать документы на визы, разрешения для пребывания в стране", — рассказывала Корзун РИА Новости.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский режиссер Алексей Герман представил свой фильм на "Берлинале-2015"
Российский режиссер Алексей Герман представил свой фильм на Берлинале - 2015 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский режиссер Алексей Герман представил свой фильм на "Берлинале-2015"

Наталья Водянова: европейский шик

Первый муж российской супермодели — британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. Они познакомились на совместном ужине с друзьями, причем умудрились сразу поссориться. На следующий день лорд позвонил с извинениями и пригласил на новую встречу. Она оказалась более удачной, и вскоре пара поженилась.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель Наталья Водянова с супругом лордом Джастином Портманом на вечеринке
Модель Наталья Водянова с супругом лордом Джастином Портманом на вечеринке - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модель Наталья Водянова с супругом лордом Джастином Портманом на вечеринке
От Портмана у Водяновой трое детей. В 2011-м они расстались после десяти лет брака.
Затем модель начала встречаться с французским бизнесменом Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Бернара Арно. Наталья и Антуан дружили с 2008 года, но тогда будущий супруг не смел оказывать ей знаки внимания, ведь Водянова была замужем.
© AFP 2023 / Patrick KovarikНаталья Водянова и Антуан Арно перед показом коллекции весна-лето — 2018 Haute Couture
Наталья Водянова и Антуан Арно перед показом коллекции весна-лето 2018 Haute Couture - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / Patrick Kovarik
Наталья Водянова и Антуан Арно перед показом коллекции весна-лето — 2018 Haute Couture
На первое свидание Арно пригласил ее через пару месяцев после развода. Официальный брак пара заключила в 2020 году. У них двое совместных детей: Максим и Роман.

Наташа Поли: голландская расчетливость

Модель из Перми Наташа Поли (настоящее имя Наталья Полевщикова) в 2003-м познакомилась в Куршевеле с голландским миллионером Петером Беккером.
Они начали встречаться, но это были отношения на расстоянии: Поли жила в Нью-Йорке, Беккер — в Амстердаме.
© AFP 2023 / Alberto PizzoliМодель Наташа Поли и ее муж Петер Беккер на благотворительном вечере amfAR "Кино против СПИДа"
Модель Наташа Поли и ее муж Петер Беккер на благотворительном вечере amfAR Кино против СПИДа - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
Модель Наташа Поли и ее муж Петер Беккер на благотворительном вечере amfAR "Кино против СПИДа"
Но все же дело дошло до свадьбы: в 2011 году торжество прошло в Сен-Тропе.
У супругов двое детей: дочь Александра Кристина и сын Эдриан Грей.
© AFP 2023 / Alberto PizzoliМодель Наташа Поли и ее муж Петер Беккер на благотворительном вечере amfAR "Кино против СПИДа"
Модель Наташа Поли и ее муж Петер Беккер на благотворительном вечере amfAR Кино против СПИДа - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
Модель Наташа Поли и ее муж Петер Беккер на благотворительном вечере amfAR "Кино против СПИДа"

Никас Сафронов: франко-итальянские союзы

Известный художник Никас Сафронов официально был женат дважды — и оба раза на иностранках. При этом признавался, что никогда не хотел связывать себя узами брака, предпочитал более творческие отношения.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХудожник Никас Сафронов проводит мастер-класс
Художник Никас Сафронов проводит мастер-класс - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Художник Никас Сафронов проводит мастер-класс
Первый союз с моделью Драганой (из Югославии или Франции — данные разнятся) продлился примерно месяц. Сафронов после рассказывал, что сразу понял: это не его человек. Развод удалось получить через два года.
Тем не менее вторая свадьба не заставила долго ждать: избранницей снова стала модель, на этот раз — из Италии. Пара познакомилась в лондонском офисе, оформлением которого занимался Никас. С Франческой Вендрамин художник воспитывал сына Стефано. Официально брак продлился 13 лет, но позднее его расторгли из-за разногласий.
Кавказ. Август 2021 года
Сати Казанова: "Муж-итальянец открыл для меня Россию"
26 февраля, 08:00
 
КультураНью-Йорк (город)Игорь КостолевскийДина КорзунНаталья ВодяноваСтиль жизниСати КазановаНикас СафроновотношенияЗнаменитости
 
 
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