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Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд

Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд - РИА Новости, 20.05.2023

Восток и Запад: иностранные супруги российских звезд

Французский шик, итальянские страсти, голландская точность — некоторые российские звезды знают об этом не понаслышке. О том, у кого из отечественных... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:07

культура

нью-йорк (город)

игорь костолевский

дина корзун

наталья водянова

стиль жизни

сати казанова

никас сафронов

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Французский шик, итальянские страсти, голландская точность — некоторые российские звезды знают об этом не понаслышке. О том, у кого из отечественных знаменитостей иностранные супруги и как они познакомились, — в материале РИА Новости.Игорь Костолевский: французская богемаС французско-американской актрисой, танцовщицей и писательницей Консуэло де Авиланд Игорь Костолевский встретился в конце 1990-х. Тогда российский артист был на гастролях в Норвегии со спектаклем "Орестея".Консуэло уже знала его по фильму "Звезда пленительного счастья", где актер играл декабриста Анненкова. К тому же иностранка была эмиссаром Авиньонского театрального фестиваля в Москве и посещала многие спектакли — в том числе с Костолевским.Из-за отказа Игоря Матвеевича переезжать в Париж Консуэло пришлось уйти из актерской профессии. Пара поженилась в Москве, здесь же они проводят почти все время.Сати Казанова: итальянская страстьПевица Сати Казанова, одна из экс-участниц группы "Фабрика", замужем за итальянцем Стефано Тиоццо.Ее избранник — фотограф, а поженились они в 2017-м. Говорят, что Сати и Стефано познакомились на свадьбе общих друзей в Германии, но сперва просто дружили. Через пару месяцев пошли на первое свидание, а вскоре решили заключить брак.Зарегистировались в московском загсе, затем на родине Сати, в Кабардино-Балкарии, провели две церемонии — по кавказским национальным традициям и в европейском стиле. А после торжество состоялось в Италии.Дина Корзун: бельгийско-британские связиАктриса Дина Корзун замужем в третий раз. С нынешним супругом Луи Франком она познакомилась на встрече в Школе-студии МХАТ, где оба учились.Тогда Дина состояла в браке, а Луи не хотел разрушать семью и уехал в Канаду. Пару лет актриса и музыкант общались, и однажды он все же решил еще раз приехать в Россию. Тогда же они начали встречаться.Поженились на шуточной церемонии в Югославии в 1998-м, а официальный брак заключили в Женеве в 2001 году.Пара жила между Лондоном, Москвой и Лозанной, а недавно перебралась в российскую столицу.Наталья Водянова: европейский шикПервый муж российской супермодели — британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. Они познакомились на совместном ужине с друзьями, причем умудрились сразу поссориться. На следующий день лорд позвонил с извинениями и пригласил на новую встречу. Она оказалась более удачной, и вскоре пара поженилась.От Портмана у Водяновой трое детей. В 2011-м они расстались после десяти лет брака.Затем модель начала встречаться с французским бизнесменом Антуаном Арно, сыном мультимиллиардера Бернара Арно. Наталья и Антуан дружили с 2008 года, но тогда будущий супруг не смел оказывать ей знаки внимания, ведь Водянова была замужем.На первое свидание Арно пригласил ее через пару месяцев после развода. Официальный брак пара заключила в 2020 году. У них двое совместных детей: Максим и Роман.Наташа Поли: голландская расчетливостьМодель из Перми Наташа Поли (настоящее имя Наталья Полевщикова) в 2003-м познакомилась в Куршевеле с голландским миллионером Петером Беккером.Они начали встречаться, но это были отношения на расстоянии: Поли жила в Нью-Йорке, Беккер — в Амстердаме.Но все же дело дошло до свадьбы: в 2011 году торжество прошло в Сен-Тропе.У супругов двое детей: дочь Александра Кристина и сын Эдриан Грей.Никас Сафронов: франко-итальянские союзыИзвестный художник Никас Сафронов официально был женат дважды — и оба раза на иностранках. При этом признавался, что никогда не хотел связывать себя узами брака, предпочитал более творческие отношения.Первый союз с моделью Драганой (из Югославии или Франции — данные разнятся) продлился примерно месяц. Сафронов после рассказывал, что сразу понял: это не его человек. Развод удалось получить через два года.Тем не менее вторая свадьба не заставила долго ждать: избранницей снова стала модель, на этот раз — из Италии. Пара познакомилась в лондонском офисе, оформлением которого занимался Никас. С Франческой Вендрамин художник воспитывал сына Стефано. Официально брак продлился 13 лет, но позднее его расторгли из-за разногласий.

https://ria.ru/20230226/sati-1853347941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

нью-йорк (город), игорь костолевский, дина корзун, наталья водянова, стиль жизни, сати казанова, никас сафронов, отношения, знаменитости