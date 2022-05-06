https://ria.ru/20220506/peregudov-1787261630.html

Новым худруком Театра Маяковского назначили Егора Перегудова

Новым худруком Театра Маяковского назначили Егора Перегудова - РИА Новости, 06.05.2022

Новым худруком Театра Маяковского назначили Егора Перегудова

Художественным руководителем Театра имени Маяковского назначен Егор Перегудов, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T17:14

2022-05-06T17:14

2022-05-06T17:15

культура

новости культуры

егор перегудов

владимир маяковский

игорь костолевский

россия

российский академический молодежный театр

мастерская петра фоменко

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Художественным руководителем Театра имени Маяковского назначен Егор Перегудов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Как уточнили в пресс-службе департамента культуры, он вступит в должность 13 мая."Егор Перегудов является продолжателем традиций русского психологического театра, близких Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского. Его назначение на пост художественного руководителя станет примером преемственности и связи поколений", — считает народный артист России, артист Театра Маяковского Игорь Костолевский.По его словам, опыт Перегудова в управлении и формировании программы празднования 100-летнего юбилея Российского академического молодежного театра станет неоценимым преимуществом в преддверии юбилейного сезона Театра Маяковского."Назначение Егора — это абсолютно правильное решение. В моем понимании, он из всех режиссеров, скажем так, "среднего" поколения ближе всего к тому, ради чего лично я хожу в театр. Может быть, это связано с тем, что Егор по первому образованию лингвист. И не просто лингвист, а синхронист очень высокого уровня. И мне посчастливилось, что я всегда попадаю на совершенно замечательные спектакли Егора", — заявил худрук "Мастерской Петра Фоменко" Евгений Каменькович.Предыдущий худрук театра Миндаугас Карбаускис сообщил, что покидает свой пост, 25 февраля.Егор Перегудов — театральный режиссер, педагог, переводчик, лауреат Международной премии имени Станиславского в номинации "Перспектива", обладатель премии "Хрустальная Турандот".В 2010 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача). С 2011-го преподавал мастерство актера и режиссуру в его мастерской. С 2011 по 2018 год работал штатным режиссером театра "Современник". С 2018 по настоящее время был главным режиссером Российского академического молодежного театра. Он перевел для Московского драматического театра имени А.С. Пушкина книги Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" и "Барабаны в ночи", а также пьесу Людвига Хольберга "Йеппе с горы" для Московского театра Олега Табакова.

https://ria.ru/20220425/kalyagin-1785316531.html

https://ria.ru/20220426/azarov-1785523002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, егор перегудов, владимир маяковский, игорь костолевский, россия, российский академический молодежный театр , мастерская петра фоменко, театр имени маяковского, театр, миндаугас карбаускис