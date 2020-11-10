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https://ria.ru/20201110/teatr-1583893041.html
Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн
Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн
Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:05
2020-11-10T14:51
новости культуры
культура
дарья мороз
театр
марина брусникина
знаменитости
мария ревякина
театральный фестиваль "золотая маска"
игорь костолевский
константин станиславский
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Мероприятие ведут Дарья Мороз и Сергей Епишев. Номинанты следят за трансляцией из театров или домов по всей стране. Лауреаты узнают о присуждении им награды одновременно со зрителями.В онлайн-трансляции церемонии участвуют президент "Золотой маски" Игорь Костолевский, гендиректор фестиваля Мария Ревякина, а также председатель жюри музыкального театра музыкальный критик Юлия Бедерова и председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина.На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей, из которых 42 процента – работы коллективов из регионов."Этот многострадальный фестиваль, который был прерван в марте пандемией, и продолжался вместо традиционных четырех месяцев все десять, показал, прежде всего, невероятную сплоченность людей театра. Нам удалось до карантина организовать просмотр только одной трети спектаклей, и после длительного перерыва жюри досматривали спектакли, выезжая на места", — сказала РИА Новости Мария Ревякина.
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новости культуры, дарья мороз, театр, марина брусникина, знаменитости, мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска", игорь костолевский, константин станиславский

Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн

12:05 10.11.2020 (обновлено: 14:51 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОнлайн-трансляция церемонии награждения театральной премии "Золотая маска" на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
Онлайн-трансляция церемонии награждения театральной премии Золотая маска на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Мероприятие ведут Дарья Мороз и Сергей Епишев. Номинанты следят за трансляцией из театров или домов по всей стране. Лауреаты узнают о присуждении им награды одновременно со зрителями.

"Проведение столь масштабного события в онлайн формате – инновационная практика, заключающая в себе сложность поставленных технических задач, необходимость прямой связи с десятками городов по всей России, живой монтаж и одновременно трансляцию в сети", — рассказали организаторы премии.

В онлайн-трансляции церемонии участвуют президент "Золотой маски" Игорь Костолевский, гендиректор фестиваля Мария Ревякина, а также председатель жюри музыкального театра музыкальный критик Юлия Бедерова и председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков

Актер, президент фестиваля Игорь Костолевский

Актер Игорь Костолевский
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Актер, президент фестиваля Игорь Костолевский

© РИА Новости / Сергей Пятаков
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина

Генеральный директор АНО Фестиваль Золотая Маска Мария Ревякина
2 из 3

Гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина

Вдова театрального режиссера и актера Дмитрия Брусникина Марина Брусникина во время своего представления коллективу в качестве нового художественного руководителя театра Практика в Москве.
3 из 3

Председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 3

Актер, президент фестиваля Игорь Костолевский

© РИА Новости / Сергей Пятаков
2 из 3

Гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей, из которых 42 процента – работы коллективов из регионов.
"Этот многострадальный фестиваль, который был прерван в марте пандемией, и продолжался вместо традиционных четырех месяцев все десять, показал, прежде всего, невероятную сплоченность людей театра. Нам удалось до карантина организовать просмотр только одной трети спектаклей, и после длительного перерыва жюри досматривали спектакли, выезжая на места", — сказала РИА Новости Мария Ревякина.
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