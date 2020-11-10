https://ria.ru/20201110/teatr-1583893041.html

Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн

Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн

Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:05

2020-11-10T12:05

2020-11-10T14:51

новости культуры

культура

дарья мороз

театр

марина брусникина

знаменитости

мария ревякина

театральный фестиваль "золотая маска"

игорь костолевский

константин станиславский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583934453_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_4c6d26768d101cc2097ede63b7c9cbfa.jpg

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Мероприятие ведут Дарья Мороз и Сергей Епишев. Номинанты следят за трансляцией из театров или домов по всей стране. Лауреаты узнают о присуждении им награды одновременно со зрителями.В онлайн-трансляции церемонии участвуют президент "Золотой маски" Игорь Костолевский, гендиректор фестиваля Мария Ревякина, а также председатель жюри музыкального театра музыкальный критик Юлия Бедерова и председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина.На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей, из которых 42 процента – работы коллективов из регионов."Этот многострадальный фестиваль, который был прерван в марте пандемией, и продолжался вместо традиционных четырех месяцев все десять, показал, прежде всего, невероятную сплоченность людей театра. Нам удалось до карантина организовать просмотр только одной трети спектаклей, и после длительного перерыва жюри досматривали спектакли, выезжая на места", — сказала РИА Новости Мария Ревякина.

https://ria.ru/20201105/ramt-1583168948.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, дарья мороз, театр, марина брусникина, знаменитости, мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска", игорь костолевский, константин станиславский