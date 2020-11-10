https://ria.ru/20201110/teatr-1583893041.html
Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн
Церемония награждения премии "Золотая маска" впервые началась онлайн
Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:05
2020-11-10T12:05
2020-11-10T14:51
новости культуры
культура
дарья мороз
театр
марина брусникина
знаменитости
мария ревякина
театральный фестиваль "золотая маска"
игорь костолевский
константин станиславский
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.Мероприятие ведут Дарья Мороз и Сергей Епишев. Номинанты следят за трансляцией из театров или домов по всей стране. Лауреаты узнают о присуждении им награды одновременно со зрителями.В онлайн-трансляции церемонии участвуют президент "Золотой маски" Игорь Костолевский, гендиректор фестиваля Мария Ревякина, а также председатель жюри музыкального театра музыкальный критик Юлия Бедерова и председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина.На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей, из которых 42 процента – работы коллективов из регионов."Этот многострадальный фестиваль, который был прерван в марте пандемией, и продолжался вместо традиционных четырех месяцев все десять, показал, прежде всего, невероятную сплоченность людей театра. Нам удалось до карантина организовать просмотр только одной трети спектаклей, и после длительного перерыва жюри досматривали спектакли, выезжая на места", — сказала РИА Новости Мария Ревякина.
https://ria.ru/20201105/ramt-1583168948.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, дарья мороз, театр, марина брусникина, знаменитости, мария ревякина, театральный фестиваль "золотая маска", игорь костолевский, константин станиславский
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Церемония награждения национальной театральной премии "Золотая маска" впервые за свою историю проходит онлайн: трансляция началась в 12:00 мск на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Мероприятие ведут Дарья Мороз и Сергей Епишев. Номинанты следят за трансляцией из театров или домов по всей стране. Лауреаты узнают о присуждении им награды одновременно со зрителями.
"Проведение столь масштабного события в онлайн формате – инновационная практика, заключающая в себе сложность поставленных технических задач, необходимость прямой связи с десятками городов по всей России, живой монтаж и одновременно трансляцию в сети", — рассказали организаторы премии.
В онлайн-трансляции церемонии участвуют президент "Золотой маски" Игорь Костолевский, гендиректор фестиваля Мария Ревякина, а также председатель жюри музыкального театра музыкальный критик Юлия Бедерова и председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина.
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Актер, президент фестиваля Игорь Костолевский
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Гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина
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Председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина
1 из 3
Актер, президент фестиваля Игорь Костолевский
2 из 3
Гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина
3 из 3
Председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина
На нынешнюю "Золотую маску" было номинировано более 240 деятелей театра, в фестивале участвовало 78 спектаклей, из которых 42 процента – работы коллективов из регионов.
"Этот многострадальный фестиваль, который был прерван в марте пандемией, и продолжался вместо традиционных четырех месяцев все десять, показал, прежде всего, невероятную сплоченность людей театра. Нам удалось до карантина организовать просмотр только одной трети спектаклей, и после длительного перерыва жюри досматривали спектакли, выезжая на места", — сказала РИА Новости Мария Ревякина.