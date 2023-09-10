https://ria.ru/20230910/fashizm-1895088398.html

Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 10.09.2023

Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день приходится на 10 сентября. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:05

2023-09-10T02:05

2023-09-10T02:05

справки

россия

украина

ссср

владимир зеленский

степан бандера

роман шухевич

украинская повстанческая армия

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Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день приходится на 10 сентября.Дата отмечается в сентябре, так как именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, боевые действия велись на территории 40 государств, а также на морях и океанах. В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех стран-участниц войны. Больше 75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях. В последнее время в Европе происходит последовательное обеление и возрождение нацизма, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом. Как отметил МИД РФ, особую обеспокоенность вызывают страны Прибалтики, Украина, Польша и Чехия. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Национальные правовые акты Литвы направлены на возвышение военных преступников. Имеют место случаи перезахоронения бывших нацистов, устанавливаются памятники и мемориальные доски "лесным братьям". Те, кто оспаривают официальную версию властей по поводу действий националистов, подвергаются преследованию. В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН-УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ) борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами. Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"* (экстремистская организация, запрещена в России), радикальное объединение "Правый сектор"* (экстремистская организация, запрещенная в России), нацбатальоны "Днепр", "Айдар", "Азов"** (террористическая организация, запрещенная в России) и другие организации, которые объединяют нацистские идеи. В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязавший граждан страны общаться исключительно на украинском почти повсеместно: в органах власти, школах, вузах и больницах, магазинах, судах, армии, полиции, в ходе предвыборных кампаний и референдумов и пр.В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", предусматривающий постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ. 1 июля 2021 года Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", в числе которых нет ни русских, ни поляков, ни белорусов, ни венгров. В Прибалтике, Чехии, Польше, а также на Украине сносятся памятники советским солдатам-освободителям. Власти современной ФРГ проводят политику пересмотра единоличной исторической роли Берлина в развязывании Второй мировой войны, прилагая усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии. По словам посла России в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту". По инициативе России ежегодно с 2005 года Генассамблея ООН принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма. Против нее в последние годы голосуют Украина и США. В декабре 2022 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За нее проголосовали 120 стран, воздержались 10. В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались США, Украина, ФРГ, Великобритания и другие страны. В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом введено наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России. Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях", расширен круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился структурами, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими итоги Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. В апреле 2021 года президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации", по которому признаются преступлениями такие деяния, как публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны, унижение их чести и достоинства, оскорбление памяти защитников Отечества с максимальным наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Размер штрафа за совершение деяний, связанных с реабилитацией нацизма, увеличен до трех миллионов рублей, а при наличии квалифицирующих признаков – до пяти миллионов. Установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, если данное деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Федеральным законом от 16 апреля 2022 года "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" установлена административная ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление СССР и нацистской Германии с наложением штрафа либо административного ареста до 15 суток. В августе 2022 года в России в рамках военно-технического форума "Армия-2022" прошел первый Международный антифашистский конгресс. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, для противодействия распространению нацистской идеологии. Его участниками стали свыше 60 представителей из 37 стран. В августе 2023 года в Минске (Белоруссия) состоялся второй Международный антифашистский конгресс, который принял резолюцию об угрозе сползания человечества в бездну мировой войны. В ней отмечается, что "после совершенного при поддержке стран Запада государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националистические силы, для которых государственной идеологией стал неонацизм". Конгресс был собран по инициативе Минобороны Белоруссии, в нем приняло участие более 30 стран. Целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. По традиции в этот день проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны. Вспоминают не только солдат, но и многочисленные жертвы среди мирного населения. * Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

украина

ссср

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, украина, ссср, владимир зеленский, степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, генеральная ассамблея оон, оон, международный день памяти жертв фашизма