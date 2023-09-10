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Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 10.09.2023
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02:05 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/fashizm-1895088398.html
Международный день памяти жертв фашизма
Международный день памяти жертв фашизма - РИА Новости, 10.09.2023
Международный день памяти жертв фашизма
Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день приходится на 10 сентября. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T02:05
2023-09-10T02:05
справки
россия
украина
ссср
владимир зеленский
степан бандера
роман шухевич
украинская повстанческая армия
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Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день приходится на 10 сентября.Дата отмечается в сентябре, так как именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, боевые действия велись на территории 40 государств, а также на морях и океанах. В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех стран-участниц войны. Больше 75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях. В последнее время в Европе происходит последовательное обеление и возрождение нацизма, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом. Как отметил МИД РФ, особую обеспокоенность вызывают страны Прибалтики, Украина, Польша и Чехия. В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Национальные правовые акты Литвы направлены на возвышение военных преступников. Имеют место случаи перезахоронения бывших нацистов, устанавливаются памятники и мемориальные доски "лесным братьям". Те, кто оспаривают официальную версию властей по поводу действий националистов, подвергаются преследованию. В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН-УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ) борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами. Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"* (экстремистская организация, запрещена в России), радикальное объединение "Правый сектор"* (экстремистская организация, запрещенная в России), нацбатальоны "Днепр", "Айдар", "Азов"** (террористическая организация, запрещенная в России) и другие организации, которые объединяют нацистские идеи. В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязавший граждан страны общаться исключительно на украинском почти повсеместно: в органах власти, школах, вузах и больницах, магазинах, судах, армии, полиции, в ходе предвыборных кампаний и референдумов и пр.В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", предусматривающий постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ. 1 июля 2021 года Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", в числе которых нет ни русских, ни поляков, ни белорусов, ни венгров. В Прибалтике, Чехии, Польше, а также на Украине сносятся памятники советским солдатам-освободителям. Власти современной ФРГ проводят политику пересмотра единоличной исторической роли Берлина в развязывании Второй мировой войны, прилагая усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии. По словам посла России в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту". По инициативе России ежегодно с 2005 года Генассамблея ООН принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма. Против нее в последние годы голосуют Украина и США. В декабре 2022 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За нее проголосовали 120 стран, воздержались 10. В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались США, Украина, ФРГ, Великобритания и другие страны. В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом введено наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России. Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях", расширен круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился структурами, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими итоги Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. В апреле 2021 года президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации", по которому признаются преступлениями такие деяния, как публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны, унижение их чести и достоинства, оскорбление памяти защитников Отечества с максимальным наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Размер штрафа за совершение деяний, связанных с реабилитацией нацизма, увеличен до трех миллионов рублей, а при наличии квалифицирующих признаков – до пяти миллионов. Установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, если данное деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Федеральным законом от 16 апреля 2022 года "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" установлена административная ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление СССР и нацистской Германии с наложением штрафа либо административного ареста до 15 суток. В августе 2022 года в России в рамках военно-технического форума "Армия-2022" прошел первый Международный антифашистский конгресс. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, для противодействия распространению нацистской идеологии. Его участниками стали свыше 60 представителей из 37 стран. В августе 2023 года в Минске (Белоруссия) состоялся второй Международный антифашистский конгресс, который принял резолюцию об угрозе сползания человечества в бездну мировой войны. В ней отмечается, что "после совершенного при поддержке стран Запада государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националистические силы, для которых государственной идеологией стал неонацизм". Конгресс был собран по инициативе Минобороны Белоруссии, в нем приняло участие более 30 стран. Целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. По традиции в этот день проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны. Вспоминают не только солдат, но и многочисленные жертвы среди мирного населения. * Запрещенная в России экстремистская организация** Запрещенная в России террористическая организацияМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
украина
ссср
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справки, россия, украина, ссср, владимир зеленский, степан бандера, роман шухевич, украинская повстанческая армия, генеральная ассамблея оон, оон, международный день памяти жертв фашизма
Справки, Россия, Украина, СССР, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Роман Шухевич, Украинская повстанческая армия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Международный день памяти жертв фашизма

Международный день памяти жертв фашизма

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Менора" на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе
Мемориальный комплекс Менора на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мемориальный комплекс "Менора" на территории Приазовского государственного технического университета в Мариуполе
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Международный день памяти жертв фашизма отмечается ежегодно с 1962 года во второе воскресенье сентября. В 2023 году этот день приходится на 10 сентября.
Дата отмечается в сентябре, так как именно в этом месяце началась (с нацистского вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года) и закончилась (капитуляцией милитаристской Японии 2 сентября 1945 года) Вторая мировая война. Это военное столкновение по своим масштабам, людским потерям и материальным издержкам не имеет себе равных. В войну было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара, боевые действия велись на территории 40 государств, а также на морях и океанах.
В ходе Второй мировой войны погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех стран-участниц войны.
Больше 75 лет прошло с тех пор, как совместными усилиями был побежден фашизм, принесший миру неисчислимые страдания и миллионы жертв. Однако ряд стран пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях.
В последнее время в Европе происходит последовательное обеление и возрождение нацизма, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом. Как отметил МИД РФ, особую обеспокоенность вызывают страны Прибалтики, Украина, Польша и Чехия.
В Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Национальные правовые акты Литвы направлены на возвышение военных преступников. Имеют место случаи перезахоронения бывших нацистов, устанавливаются памятники и мемориальные доски "лесным братьям". Те, кто оспаривают официальную версию властей по поводу действий националистов, подвергаются преследованию.
В последние годы на Украине процветает фашизм, ущемляются права русских и русскоязычных, неонацизм стал частью политической системы страны. Ультраправые радикалы на улицах украинских городов свободно устраивают факельные марши и шествия в честь нацистских преступников. В 2015 году парламент Украины принял закон о признании организаций ОУН-УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ) борцами за независимость Украины в ХХ веке. Происходит героизация УПА и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича, сотрудничавших с нацистами. Свободно действуют националистическая партия Всеукраинское объединение "Свобода"* (экстремистская организация, запрещена в России), радикальное объединение "Правый сектор"* (экстремистская организация, запрещенная в России), нацбатальоны "Днепр", "Айдар", "Азов"** (террористическая организация, запрещенная в России) и другие организации, которые объединяют нацистские идеи. В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", обязавший граждан страны общаться исключительно на украинском почти повсеместно: в органах власти, школах, вузах и больницах, магазинах, судах, армии, полиции, в ходе предвыборных кампаний и референдумов и пр.
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", предусматривающий постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ. 1 июля 2021 года Владимир Зеленский подписал закон "О коренных народах Украины", в числе которых нет ни русских, ни поляков, ни белорусов, ни венгров.
В Прибалтике, Чехии, Польше, а также на Украине сносятся памятники советским солдатам-освободителям.
Власти современной ФРГ проводят политику пересмотра единоличной исторической роли Берлина в развязывании Второй мировой войны, прилагая усилия к вымарыванию этого тезиса из международной общественно-политической дискуссии.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, "и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту".
По инициативе России ежегодно с 2005 года Генассамблея ООН принимает резолюции, призывающие пресечь попытки героизации нацизма. Против нее в последние годы голосуют Украина и США.
В декабре 2022 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За нее проголосовали 120 стран, воздержались 10. В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались США, Украина, ФРГ, Великобритания и другие страны.
В России подписанным 5 мая 2014 года президентом страны Владимиром Путиным законом введено наказание до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, предусмотрены штрафы за осквернение дней воинской славы и памятных дат России.
Федеральным законом от 4 ноября 2014 года, вносящим поправки в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и статью 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях", расширен круг организаций, за пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики и символики которых установлена административная ответственность. Перечень этих организаций дополнился структурами, сотрудничавшими с фашистскими организациями и движениями, а также с международными либо иностранными организациями или их представителями, отрицающими итоги Нюрнбергского трибунала, а также приговоры национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны.
В апреле 2021 года президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 354 Уголовного кодекса Российской Федерации", по которому признаются преступлениями такие деяния, как публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны, унижение их чести и достоинства, оскорбление памяти защитников Отечества с максимальным наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Размер штрафа за совершение деяний, связанных с реабилитацией нацизма, увеличен до трех миллионов рублей, а при наличии квалифицирующих признаков – до пяти миллионов. Установлена повышенная уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, если данное деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.
Федеральным законом от 16 апреля 2022 года "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" установлена административная ответственность за нарушение запрета на публичное отождествление СССР и нацистской Германии с наложением штрафа либо административного ареста до 15 суток.
В августе 2022 года в России в рамках военно-технического форума "Армия-2022" прошел первый Международный антифашистский конгресс. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, для противодействия распространению нацистской идеологии. Его участниками стали свыше 60 представителей из 37 стран. В августе 2023 года в Минске (Белоруссия) состоялся второй Международный антифашистский конгресс, который принял резолюцию об угрозе сползания человечества в бездну мировой войны. В ней отмечается, что "после совершенного при поддержке стран Запада государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националистические силы, для которых государственной идеологией стал неонацизм". Конгресс был собран по инициативе Минобороны Белоруссии, в нем приняло участие более 30 стран.
Целью Дня памяти жертв фашизма является борьба с идеологией возрождения фашизма. По традиции в этот день проводят общественные акции в память о десятках миллионов людей, погибших в годы Второй мировой войны. Вспоминают не только солдат, но и многочисленные жертвы среди мирного населения.
* Запрещенная в России экстремистская организация
** Запрещенная в России террористическая организация
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияУкраинаСССРВладимир ЗеленскийСтепан БандераРоман ШухевичУкраинская повстанческая армияГенеральная Ассамблея ООНООНМеждународный день памяти жертв фашизма
 
 
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