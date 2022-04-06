Неонацизм на Украине: марши

2009 год, Львов. Молодежь с портретами деятелей ОУН у памятника Степану Бандере во время празднования ветеранами Украинской повстанческой армии "Дня героев".
2009 год, Львов. Молодежь с портретами деятелей ОУН у памятника Степану Бандере во время празднования ветеранами Украинской повстанческой армии "Дня героев".
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина". Эту дивизию начала формировать нацистская Германия 28 апреля 1943 года. СС "Галичина" – одно из самых известных коллаборационистских национальных формирований на территории бывшего СССР.
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина". Эту дивизию начала формировать нацистская Германия 28 апреля 1943 года. СС "Галичина" – одно из самых известных коллаборационистских национальных формирований на территории бывшего СССР.
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина". Эта дивизия принимала участие в карательных операциях во время Второй мировой войны.
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина". Эта дивизия принимала участие в карательных операциях во время Второй мировой войны.
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина".
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина".
2014 год, Киев. Тренировка по рукопашному бою бойцов "Правый сектор" (запрещенная в РФ организация) в палаточном лагере на площади Независимости.
2014 год, Киев. Тренировка по рукопашному бою бойцов "Правый сектор" (запрещенная в РФ организация) в палаточном лагере на площади Независимости.
2014 год. Агитационный плакат с изображением лидера запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша на одной из улиц Киева.
2014 год. Агитационный плакат с изображением лидера запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша на одной из улиц Киева.
2017 год, Киев. Участники марша, посвященного годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.
2017 год, Киев. Участники марша, посвященного годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.
2018 год, Львов. Участники марша националистов, посвященного 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, со штандартом дивизии СС "Галичина" и флагом ОУН Степана Бандеры.
2018 год, Львов. Участники марша националистов, посвященного 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, со штандартом дивизии СС "Галичина" и флагом ОУН Степана Бандеры.
2018 год, Львов. Факельные шествия были неотъемлемой частью некоторых праздников в нацистской Германии. Украинские националисты переняли эту традицию.
2018 год, Львов. Факельные шествия были неотъемлемой частью некоторых праздников в нацистской Германии. Украинские националисты переняли эту традицию.
2018 год, Львов. Участники марша националистов.
Шествия и марши стали одним из эффективных инструментов вовлечения в ряды неонацистских организаций подростков
2018 год, Львов. Участники марша националистов.
Шествия и марши стали одним из эффективных инструментов вовлечения в ряды неонацистских организаций подростков
2018 год. Антироссийская акция националистов у здания Россотрудничества в Киеве.
Простые, не требующие рефлексией лозунги, быстро увлекали ребят. "Есть внешний враг - Россия. ей положена смерть".
2018 год. Антироссийская акция националистов у здания Россотрудничества в Киеве.
Простые, не требующие рефлексией лозунги, быстро увлекали ребят. "Есть внешний враг - Россия. ей положена смерть".
2018 год, Киев. Памятник на могиле командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Ватутина, смертельно раненного в 1944 году в перестрелке с УПА. Неонацисты из организации "С14" облили монумент краской. В 2019 году памятник снесли.
2018 год, Киев. Памятник на могиле командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Ватутина, смертельно раненного в 1944 году в перестрелке с УПА. Неонацисты из организации "С14" облили монумент краской. В 2019 году памятник снесли.
2019 год. "Марш в вышиванках" во Львове. Эстетика вышиванок - старинной красивой национальной одежды - тоже была захвачена идеологами неонацистского мейнстрима
2019 год. "Марш в вышиванках" во Львове. Эстетика вышиванок - старинной красивой национальной одежды - тоже была захвачена идеологами неонацистского мейнстрима
2019 год. Акция националистов в Киеве.
Организаторы неонацистских шествий никогда не скрывали имён своих вдохновителей. Тех, кого мир знал как исключительных преступников.
2019 год. Акция националистов в Киеве.
Организаторы неонацистских шествий никогда не скрывали имён своих вдохновителей. Тех, кого мир знал как исключительных преступников.
Костяком организаций часто становились болельщики - ультрас, а также ребята из неблагополучных семей.
2019 год, Киев. Участник марша, посвященного "Дню защитника Украины".
Костяком организаций часто становились болельщики - ультрас, а также ребята из неблагополучных семей.
2019 год, Киев. Участник марша, посвященного "Дню защитника Украины".
2019 год, Киев. Члены общественной организации "Сокол" (молодежное крыло ультраправой партии "Свобода", запрещенной в России) во время шествия, посвященного "Дню защитника Украины".
2019 год, Киев. Члены общественной организации "Сокол" (молодежное крыло ультраправой партии "Свобода", запрещенной в России) во время шествия, посвященного "Дню защитника Украины".
2020 год, Киев. Участники марша националистов, посвященного годовщине создания Украинской повстанческой армии.
2020 год, Киев. Участники марша националистов, посвященного годовщине создания Украинской повстанческой армии.
2020 год, Киев. Участники марша националистов, посвященного годовщине создания коллаборационистской Украинской повстанческой армии.
2020 год, Киев. Участники марша националистов, посвященного годовщине создания коллаборационистской Украинской повстанческой армии.
2020 год, Киев. "Украина превыше всего" – лозунг украинских неонацистов. "Германия превыше всего" (Deutschland uber alles) – лозунг немецких нацистов. Это строка из одноименной песни Августа Генриха Гофмана (1798–1874), первая строфа которой стала гимном Третьего рейха.
2020 год, Киев. "Украина превыше всего" – лозунг украинских неонацистов. "Германия превыше всего" (Deutschland uber alles) – лозунг немецких нацистов. Это строка из одноименной песни Августа Генриха Гофмана (1798–1874), первая строфа которой стала гимном Третьего рейха.
2021 год, Киев. Участники марша, посвященного 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
2021 год, Киев. Участники марша, посвященного 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
2022 год, Киев. Ежегодное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В нацистской Германии факельные шествия проводили в день рождения Адольфа Гитлера.
2022 год, Киев. Ежегодное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В нацистской Германии факельные шествия проводили в день рождения Адольфа Гитлера.
2009 год, Львов. Молодежь с портретами деятелей ОУН у памятника Степану Бандере во время празднования ветеранами Украинской повстанческой армии "Дня героев".
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина". Эту дивизию начала формировать нацистская Германия 28 апреля 1943 года. СС "Галичина" – одно из самых известных коллаборационистских национальных формирований на территории бывшего СССР.
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина". Эта дивизия принимала участие в карательных операциях во время Второй мировой войны.
2014 год, Львов. Участники марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина".
2014 год, Киев. Тренировка по рукопашному бою бойцов "Правый сектор" (запрещенная в РФ организация) в палаточном лагере на площади Независимости.
2014 год. Агитационный плакат с изображением лидера запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша на одной из улиц Киева.
2017 год, Киев. Участники марша, посвященного годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.
2018 год, Львов. Участники марша националистов, посвященного 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, со штандартом дивизии СС "Галичина" и флагом ОУН Степана Бандеры.
2018 год, Львов. Факельные шествия были неотъемлемой частью некоторых праздников в нацистской Германии. Украинские националисты переняли эту традицию.
2018 год, Львов. Участники марша националистов.
Шествия и марши стали одним из эффективных инструментов вовлечения в ряды неонацистских организаций подростков
2018 год. Антироссийская акция националистов у здания Россотрудничества в Киеве.
Простые, не требующие рефлексией лозунги, быстро увлекали ребят. "Есть внешний враг - Россия. ей положена смерть".
2018 год, Киев. Памятник на могиле командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Ватутина, смертельно раненного в 1944 году в перестрелке с УПА. Неонацисты из организации "С14" облили монумент краской. В 2019 году памятник снесли.
2019 год. "Марш в вышиванках" во Львове. Эстетика вышиванок - старинной красивой национальной одежды - тоже была захвачена идеологами неонацистского мейнстрима
2019 год. Акция националистов в Киеве.
Организаторы неонацистских шествий никогда не скрывали имён своих вдохновителей. Тех, кого мир знал как исключительных преступников.
Костяком организаций часто становились болельщики - ультрас, а также ребята из неблагополучных семей.
2019 год, Киев. Участник марша, посвященного "Дню защитника Украины".
2019 год, Киев. Члены общественной организации "Сокол" (молодежное крыло ультраправой партии "Свобода", запрещенной в России) во время шествия, посвященного "Дню защитника Украины".
2020 год, Киев. Участники марша националистов, посвященного годовщине создания Украинской повстанческой армии.
2020 год, Киев. Участники марша националистов, посвященного годовщине создания коллаборационистской Украинской повстанческой армии.
2020 год, Киев. "Украина превыше всего" – лозунг украинских неонацистов. "Германия превыше всего" (Deutschland uber alles) – лозунг немецких нацистов. Это строка из одноименной песни Августа Генриха Гофмана (1798–1874), первая строфа которой стала гимном Третьего рейха.
2021 год, Киев. Участники марша, посвященного 112-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.
2022 год, Киев. Ежегодное факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В нацистской Германии факельные шествия проводили в день рождения Адольфа Гитлера.