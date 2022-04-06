Неонацизм на Украине: марши

Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей" Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана стал ключевой стратегией. Западные консультанты и кураторы распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.