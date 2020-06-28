В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Ивану Коневу виновато российское посольство. Они назвали высказывание чиновника грязной возней и неумелой попыткой оправдаться за свои действия.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
"Верх лицемерия и цинизма"
Как написал в твиттере сенатор Алексей Пушков, демонтаж статуи советского полководца "будет вечным позорным пятном" на властях пражского района.
"В этом они уподобились вандалам, которые сносят и оскверняют памятники в США", — считает он.
Пушков назвал "невнятную" попытку Коларжа переложить ответственность за снос памятника на Москву верхом лицемерия и цинизма.
"Нет, свой грех несите на себе сами", — говорится в посте.
"Смешно самим чехам"
Комментируя высказывание чешского чиновника, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что власти Праги-6 пытаются соответствовать мировому тренду по борьбе с советским наследием. При этом слова старосты о "вине" российской стороны — это проявление глупости, которое выглядит смешным и в глазах чешского населения, считает он.
Клинцевич подчеркнул, что наступят времена, когда все снесенные памятники чешскому руководству придется восстановить — за свой счет.
Парламентарий отметил, что "монументальное доказательство" великой борьбы советских людей с фашизмом нельзя спрятать, а все памятники снести не удастся.
"Попытка оправдаться"
По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, слова Коларжа — это попытка найти оправдание сносу постамента, который осудили как в России, так и в Чехии.
В беседе с RT он сказал, что демонтаж исторических памятников — недостойное дело, которое говорит о неуважении к историческому прошлому. По словам Цекова, занимающиеся такой деятельностью люди и сами "не заслуживают уважения".
"Грязная возня"
В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что нахождение статуи в округе регулировали правовые акты.
Дипломат добавила, что "грязная возня" со сносом памятника не имеет никакого отношения к праву.
Заявление Коларжа
Ранее Коларж заявил, что Прага никогда "не добивалась" сноса памятника маршалу Коневу, а в его демонтаже виноваты сотрудники российского посольства, отказавшиеся забрать его на территорию диппредставительства.
В апреле руководство округа Прага-6 снесло памятник Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровских захватчиков в мае 1945 года. Как сообщал староста, статую должны поместить в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Москва назвала действия Праги возмутительными и циничными. Российские власти подчеркнули, что предпочли бы видеть монумент восстановленным на территории страны или в Чехии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о совершенном публично осквернении символов воинской славы. Демонтаж памятника раскритиковал и президент республики Милош Земан.