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В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу
Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Ивану Коневу виновато... РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T18:18
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РИА Новости
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В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу

18:01 28.06.2020 (обновлено: 18:18 28.06.2020)
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© AP Photo / Petr David JosekДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Ивану Коневу виновато российское посольство. Они назвали высказывание чиновника грязной возней и неумелой попыткой оправдаться за свои действия.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Верх лицемерия и цинизма"

Как написал в твиттере сенатор Алексей Пушков, демонтаж статуи советского полководца "будет вечным позорным пятном" на властях пражского района.
"В этом они уподобились вандалам, которые сносят и оскверняют памятники в США", — считает он.
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Пушков назвал "невнятную" попытку Коларжа переложить ответственность за снос памятника на Москву верхом лицемерия и цинизма.
"Нет, свой грех несите на себе сами", — говорится в посте.

"Смешно самим чехам"

Комментируя высказывание чешского чиновника, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что власти Праги-6 пытаются соответствовать мировому тренду по борьбе с советским наследием. При этом слова старосты о "вине" российской стороны — это проявление глупости, которое выглядит смешным и в глазах чешского населения, считает он.
Клинцевич подчеркнул, что наступят времена, когда все снесенные памятники чешскому руководству придется восстановить — за свой счет.

"Так требовать будут люди, время и человеческая совесть", — сказал он "360".

Парламентарий отметил, что "монументальное доказательство" великой борьбы советских людей с фашизмом нельзя спрятать, а все памятники снести не удастся.
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"Попытка оправдаться"

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, слова Коларжа — это попытка найти оправдание сносу постамента, который осудили как в России, так и в Чехии.
В беседе с RT он сказал, что демонтаж исторических памятников — недостойное дело, которое говорит о неуважении к историческому прошлому. По словам Цекова, занимающиеся такой деятельностью люди и сами "не заслуживают уважения".

"Грязная возня"

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что нахождение статуи в округе регулировали правовые акты.
Дипломат добавила, что "грязная возня" со сносом памятника не имеет никакого отношения к праву.
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Заявление Коларжа

Ранее Коларж заявил, что Прага никогда "не добивалась" сноса памятника маршалу Коневу, а в его демонтаже виноваты сотрудники российского посольства, отказавшиеся забрать его на территорию диппредставительства.
В апреле руководство округа Прага-6 снесло памятник Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровских захватчиков в мае 1945 года. Как сообщал староста, статую должны поместить в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Москва назвала действия Праги возмутительными и циничными. Российские власти подчеркнули, что предпочли бы видеть монумент восстановленным на территории страны или в Чехии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о совершенном публично осквернении символов воинской славы. Демонтаж памятника раскритиковал и президент республики Милош Земан.
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Мария ЗахароваСергей ЦековМилош ЗеманМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Федерации РФАлексей ПушковФранц КлинцевичЧехияПрагаИван Конев
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