В России резко ответили на заявление Праги о сносе памятника Коневу

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Политики и дипломаты прокомментировали слова старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, который заявил, что в сносе памятника маршалу Ивану Коневу виновато российское посольство. Они назвали высказывание чиновника грязной возней и неумелой попыткой оправдаться за свои действия.

Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

"Верх лицемерия и цинизма"

Как написал в твиттере сенатор Алексей Пушков , демонтаж статуи советского полководца "будет вечным позорным пятном" на властях пражского района.

"В этом они уподобились вандалам, которые сносят и оскверняют памятники в США", — считает он.

Пушков назвал "невнятную" попытку Коларжа переложить ответственность за снос памятника на Москву верхом лицемерия и цинизма.

"Нет, свой грех несите на себе сами", — говорится в посте.

"Смешно самим чехам"

Комментируя высказывание чешского чиновника, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что власти Праги-6 пытаются соответствовать мировому тренду по борьбе с советским наследием. При этом слова старосты о "вине" российской стороны — это проявление глупости, которое выглядит смешным и в глазах чешского населения, считает он.

Клинцевич подчеркнул, что наступят времена, когда все снесенные памятники чешскому руководству придется восстановить — за свой счет.

"Так требовать будут люди, время и человеческая совесть", — сказал он "360" .

Парламентарий отметил, что "монументальное доказательство" великой борьбы советских людей с фашизмом нельзя спрятать, а все памятники снести не удастся.

"Попытка оправдаться"

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова , слова Коларжа — это попытка найти оправдание сносу постамента, который осудили как в России, так и в Чехии.

В беседе с RT он сказал, что демонтаж исторических памятников — недостойное дело, которое говорит о неуважении к историческому прошлому. По словам Цекова, занимающиеся такой деятельностью люди и сами "не заслуживают уважения".

"Грязная возня"

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила РИА Новости, что нахождение статуи в округе регулировали правовые акты.

Дипломат добавила, что "грязная возня" со сносом памятника не имеет никакого отношения к праву.

Заявление Коларжа

Ранее Коларж заявил, что Прага никогда "не добивалась" сноса памятника маршалу Коневу, а в его демонтаже виноваты сотрудники российского посольства, отказавшиеся забрать его на территорию диппредставительства.

В апреле руководство округа Прага-6 снесло памятник Ивану Коневу, который освобождал город от гитлеровских захватчиков в мае 1945 года. Как сообщал староста, статую должны поместить в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.