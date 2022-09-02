18:30 02.09.2022 (обновлено: 18:32 02.09.2022)
В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам
Мэр польского города Валбжих Шелемей сообщил о сносе памятника советским солдатам
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Памятник советским солдатам снесли в польском Валбжихе в Нижнесилезском воеводстве, сообщил мэр города Роман Шелемей.
Данный памятник был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата. На цоколе памятника находилась красная звезда и надпись "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне".
Po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewody (potwierdzonej decyzją administracyjną) Prezydent Wałbrzycha @RomanSzelemej wydał polecenie niezwłocznego rozebrania pomnika Żołnierza Armii Czerwonej w dzielnicy Gaj. Polecenie to zostało wykonane. #Wałbrzych pic.twitter.com/CdSHIdbjfo— Edward Szewczak (@edoszewczak) September 2, 2022
"Уважаемые господа, после получения заключения Института национальной памяти и воеводы (подтвержденного административным решением) я дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено", - написал Шелемей в Twitter. Мэр иллюстрировал свою запись фотографией, на которой видна пустая территория, на которой ранее стоял монумент.
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
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