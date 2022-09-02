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В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам - РИА Новости, 02.09.2022
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В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам
В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам - РИА Новости, 02.09.2022
В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам
Памятник советским солдатам снесли в польском Валбжихе в Нижнесилезском воеводстве, сообщил мэр города Роман Шелемей. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:30
2022-09-02T18:32
в мире
польша
россия
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ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Памятник советским солдатам снесли в польском Валбжихе в Нижнесилезском воеводстве, сообщил мэр города Роман Шелемей.Данный памятник был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата. На цоколе памятника находилась красная звезда и надпись "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне"."Уважаемые господа, после получения заключения Института национальной памяти и воеводы (подтвержденного административным решением) я дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено", - написал Шелемей в Twitter. Мэр иллюстрировал свою запись фотографией, на которой видна пустая территория, на которой ранее стоял монумент.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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в мире, польша, россия, великая отечественная война (1941-1945), ссср
В мире, Польша, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР
18:30 02.09.2022 (обновлено: 18:32 02.09.2022)
 
В польском Валбжихе снесли памятник советским солдатам

Мэр польского города Валбжих Шелемей сообщил о сносе памятника советским солдатам

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 сен - РИА Новости. Памятник советским солдатам снесли в польском Валбжихе в Нижнесилезском воеводстве, сообщил мэр города Роман Шелемей.
Данный памятник был возведен в 1970-х годах и представлял собой фигуру советского солдата. На цоколе памятника находилась красная звезда и надпись "Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне".
"Уважаемые господа, после получения заключения Института национальной памяти и воеводы (подтвержденного административным решением) я дал распоряжение немедленно снести памятник солдату Красной армии в районе Гай. Это распоряжение было выполнено", - написал Шелемей в Twitter. Мэр иллюстрировал свою запись фотографией, на которой видна пустая территория, на которой ранее стоял монумент.
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
 
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