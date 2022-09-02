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В Литве планируют снести памятник советским воинам на крупном захоронении - РИА Новости, 02.09.2022
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В Литве планируют снести памятник советским воинам на крупном захоронении
В Литве планируют снести памятник советским воинам на крупном захоронении - РИА Новости, 02.09.2022
В Литве планируют снести памятник советским воинам на крупном захоронении
Окончательное решение о сносе памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, будет РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:49
2022-09-02T12:49
в мире
литва
вильнюс
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Окончательное решение о сносе памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, будет принято 5 октября, работы планируется завершить до 1 ноября, сообщила пресс-служба вильнюсского самоуправления."Вильнюсский городской совет 5 октября примет окончательное решение, которое позволит организовать снос мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище... Как и планировалось, памятник советским воинам будет снесен, его постараются не повредить. Работы планируется завершить до 1 ноября", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение о дальнейшем местонахождении памятника еще не принято. "Где памятник окажется после сноса, в музее или в другом месте, еще будет решаться, ясно только, что в столичном общественном пространстве он не останется", - говорится в сообщении.Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
https://ria.ru/20220826/pamyatnik-1812371344.html
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в мире, литва, вильнюс, великая отечественная война (1941-1945), россия
В мире, Литва, Вильнюс, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
12:49 02.09.2022
 
В Литве планируют снести памятник советским воинам на крупном захоронении

В Вильнюсе до начала ноября планируют снести памятник советским воинам

© РИА Новости / Сергей Титов / Перейти в медиабанкПамятник советским солдатам в городе Вильнюс, Литва
Памятник советским солдатам в городе Вильнюс, Литва - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Титов
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Памятник советским солдатам в городе Вильнюс, Литва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Окончательное решение о сносе памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится крупнейшее захоронение освободителей Литвы, будет принято 5 октября, работы планируется завершить до 1 ноября, сообщила пресс-служба вильнюсского самоуправления.
"Вильнюсский городской совет 5 октября примет окончательное решение, которое позволит организовать снос мемориального комплекса советским воинам на Антакальнисском кладбище... Как и планировалось, памятник советским воинам будет снесен, его постараются не повредить. Работы планируется завершить до 1 ноября", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение о дальнейшем местонахождении памятника еще не принято. "Где памятник окажется после сноса, в музее или в другом месте, еще будет решаться, ясно только, что в столичном общественном пространстве он не останется", - говорится в сообщении.
Вильнюсский городской совет в июне принял решение о сносе мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, где находится крупнейшее в стране захоронение освободителей Литвы. Посольство России в Литве назвало это решение "кощунственным и варварским". В мае мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что инициирует исключение шести памятников советским воинам на столичном кладбище из реестра культурного наследия для их последующего сноса.
У Воинского мемориала на Антакальнисе, созданного в 1951 году, захоронены более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в балтийской республике похоронены более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.
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Просьба ООН остановить снос памятника в Риге поступила уже после демонтажа
 
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