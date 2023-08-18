Рейтинг@Mail.ru
В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/forum-1890916690.html
В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны
В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны - РИА Новости, 18.08.2023
В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны
Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой указывается на угрозу сползания человечества в бездну мировой войны. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:31
2023-08-18T18:31
в мире
сша
украина
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817354510_0:62:703:457_1920x0_80_0_0_74ef5cba50bd1635ebc812205a9614c1.jpg
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой указывается на угрозу сползания человечества в бездну мировой войны. "Речь идет о сползании человечества в бездну мировой войны, что наиболее остро осознается на священной земле Беларуси, принесшей самую жертвенную долю в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны", - говорится в резолюции, одобренной на конгрессе в пятницу. В документе отмечается, что "после совершенного при непосредственной поддержке стран Запада государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националистические силы, для которых государственной идеологией по существу стал неонацизм". "Киевский режим развязал полномасштабную войну против собственного народа. Проводимая российскими вооруженными силами специальная военная операция на Украине имеет своей целью демилитаризацию и денацификацию Украины, недопущение превращения соседней страны в источник постоянной военной опасности", - говорится там. Согласно тексту резолюции, "изощренный сценарий государственного переворота коллективный Запад во главе с США пытался реализовать и в Беларуси в 2020 году, стремясь перевести страну под внешнее управление и превратить ее в антироссийский плацдарм". "Все это сопровождается активизацией военных приготовлений в мире и Европе, тенденциями по изменению баланса сил вблизи границ Республики Беларусь, милитаризацией соседних стран, что уже создало предпосылки к нарушению стратегической стабильности в регионе Восточной Европы", - говорится в документе. Участники второго Международного антифашистского конгресса констатировали, что "сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с возрождением наиболее антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик, попыткой реванша самых деструктивных сил в мире". "Идеи фашизма и его крайней агрессивной формы нацизма находят новых последователей во многих странах мира, прежде всего странах Запада и США. Обслуживая интересы мировой финансовой олигархии, современные западные политические элиты, действуя в ущерб национальным интересам народов, насаждают систему глобальной диктатуры, стремясь уничтожить гуманистическую культуру всего мира. Неофашизм и неонацизм сегодня принимают крайне изощренный характер, реализуясь в формах неолиберализма", - отмечается в резолюции. Подчеркивается, что "неофашизм во внешней политике США прикрывает свое стремление к мировому господству борьбой якобы за "демократию и права человека" и защиту национальных интересов США во всех странах мира". "Как результат, мировое зло в обличье западных демократий, запятнавших себя агрессией против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и ряда других стран, олицетворяет глобальную систему грабежа целых стран и народов", - говорится там. Подчеркивается, что "для окончательного реванша и слома системы международной безопасности, сложившейся в результате Великой Победы 1945 года, западные псевдодемократии уже переписали историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, приняли резолюции, возлагающие ответственность за развязывание войны на СССР, героизируют нацистских преступников и их приспешников, инициируют снос памятников советским воинам-освободителям в странах Европы".
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html
https://ria.ru/20230818/ukraina-1890809839.html
сша
украина
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817354510_0:0:609:457_1920x0_80_0_0_238f7e2cdce626bd28db88ceefaa485c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, минск
В мире, США, Украина, Минск
В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны

Антифашистский форум в Минске предупредил о сползании людей в бездну войны

© Public domain/Ak1976Минск
Минск
© Public domain/Ak1976
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой указывается на угрозу сползания человечества в бездну мировой войны.
"Речь идет о сползании человечества в бездну мировой войны, что наиболее остро осознается на священной земле Беларуси, принесшей самую жертвенную долю в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны", - говорится в резолюции, одобренной на конгрессе в пятницу.
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Хватит кормить Украину!": избиратели Запада больше не хотят содержать Киев
7 августа, 08:00
В документе отмечается, что "после совершенного при непосредственной поддержке стран Запада государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националистические силы, для которых государственной идеологией по существу стал неонацизм". "Киевский режим развязал полномасштабную войну против собственного народа. Проводимая российскими вооруженными силами специальная военная операция на Украине имеет своей целью демилитаризацию и денацификацию Украины, недопущение превращения соседней страны в источник постоянной военной опасности", - говорится там.
Согласно тексту резолюции, "изощренный сценарий государственного переворота коллективный Запад во главе с США пытался реализовать и в Беларуси в 2020 году, стремясь перевести страну под внешнее управление и превратить ее в антироссийский плацдарм". "Все это сопровождается активизацией военных приготовлений в мире и Европе, тенденциями по изменению баланса сил вблизи границ Республики Беларусь, милитаризацией соседних стран, что уже создало предпосылки к нарушению стратегической стабильности в регионе Восточной Европы", - говорится в документе.
Участники второго Международного антифашистского конгресса констатировали, что "сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с возрождением наиболее антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик, попыткой реванша самых деструктивных сил в мире". "Идеи фашизма и его крайней агрессивной формы нацизма находят новых последователей во многих странах мира, прежде всего странах Запада и США. Обслуживая интересы мировой финансовой олигархии, современные западные политические элиты, действуя в ущерб национальным интересам народов, насаждают систему глобальной диктатуры, стремясь уничтожить гуманистическую культуру всего мира. Неофашизм и неонацизм сегодня принимают крайне изощренный характер, реализуясь в формах неолиберализма", - отмечается в резолюции.
Бойцы ЧВК Вагнер в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Добрые намерения, ведущие в ад: Россия уклонилась от самой страшной угрозы
30 июня, 08:00
Подчеркивается, что "неофашизм во внешней политике США прикрывает свое стремление к мировому господству борьбой якобы за "демократию и права человека" и защиту национальных интересов США во всех странах мира". "Как результат, мировое зло в обличье западных демократий, запятнавших себя агрессией против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и ряда других стран, олицетворяет глобальную систему грабежа целых стран и народов", - говорится там.
Подчеркивается, что "для окончательного реванша и слома системы международной безопасности, сложившейся в результате Великой Победы 1945 года, западные псевдодемократии уже переписали историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, приняли резолюции, возлагающие ответственность за развязывание войны на СССР, героизируют нацистских преступников и их приспешников, инициируют снос памятников советским воинам-освободителям в странах Европы".
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Минобороны назвало украинский нацизм авангардом войны Запада с Россией
Вчера, 12:57
 
В миреСШАУкраинаМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала