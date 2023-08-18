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В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны

В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны - РИА Новости, 18.08.2023

В Минске предупредили о сползании человечества в бездну мировой войны

Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой указывается на угрозу сползания человечества в бездну мировой войны. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:31

2023-08-18T18:31

2023-08-18T18:31

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МИНСК, 18 авг – РИА Новости. Международный антифашистский конгресс, состоявшийся в Минске, принял резолюцию, в которой указывается на угрозу сползания человечества в бездну мировой войны. "Речь идет о сползании человечества в бездну мировой войны, что наиболее остро осознается на священной земле Беларуси, принесшей самую жертвенную долю в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны", - говорится в резолюции, одобренной на конгрессе в пятницу. В документе отмечается, что "после совершенного при непосредственной поддержке стран Запада государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националистические силы, для которых государственной идеологией по существу стал неонацизм". "Киевский режим развязал полномасштабную войну против собственного народа. Проводимая российскими вооруженными силами специальная военная операция на Украине имеет своей целью демилитаризацию и денацификацию Украины, недопущение превращения соседней страны в источник постоянной военной опасности", - говорится там. Согласно тексту резолюции, "изощренный сценарий государственного переворота коллективный Запад во главе с США пытался реализовать и в Беларуси в 2020 году, стремясь перевести страну под внешнее управление и превратить ее в антироссийский плацдарм". "Все это сопровождается активизацией военных приготовлений в мире и Европе, тенденциями по изменению баланса сил вблизи границ Республики Беларусь, милитаризацией соседних стран, что уже создало предпосылки к нарушению стратегической стабильности в регионе Восточной Европы", - говорится в документе. Участники второго Международного антифашистского конгресса констатировали, что "сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с возрождением наиболее антигуманных и бесчеловечных идеологий и практик, попыткой реванша самых деструктивных сил в мире". "Идеи фашизма и его крайней агрессивной формы нацизма находят новых последователей во многих странах мира, прежде всего странах Запада и США. Обслуживая интересы мировой финансовой олигархии, современные западные политические элиты, действуя в ущерб национальным интересам народов, насаждают систему глобальной диктатуры, стремясь уничтожить гуманистическую культуру всего мира. Неофашизм и неонацизм сегодня принимают крайне изощренный характер, реализуясь в формах неолиберализма", - отмечается в резолюции. Подчеркивается, что "неофашизм во внешней политике США прикрывает свое стремление к мировому господству борьбой якобы за "демократию и права человека" и защиту национальных интересов США во всех странах мира". "Как результат, мировое зло в обличье западных демократий, запятнавших себя агрессией против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии и ряда других стран, олицетворяет глобальную систему грабежа целых стран и народов", - говорится там. Подчеркивается, что "для окончательного реванша и слома системы международной безопасности, сложившейся в результате Великой Победы 1945 года, западные псевдодемократии уже переписали историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, приняли резолюции, возлагающие ответственность за развязывание войны на СССР, героизируют нацистских преступников и их приспешников, инициируют снос памятников советским воинам-освободителям в странах Европы".

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890809839.html

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