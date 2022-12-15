https://ria.ru/20221215/rezolyutsiya-1839031054.html

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 15.12.2022

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:40

2022-12-15T23:40

2022-12-15T23:56

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оон

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ООН, 15 дек – РИА Новости. Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.За документ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против — 50.В числе тех, кто не поддержал резолюцию, оказались ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Британия, США. Воздержались – Афганистан, Эквадор, Мьянма, Палау, Панама, Папуа - Новая Гвинея, Республика Корея, Самоа, Швейцария, Турция.Этот документ принимается Генассамблеей ООН ежегодно.Он рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно, если этого требуют обстоятельства.Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825294304.html

https://ria.ru/20221214/natsizm-1838722456.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, генеральная ассамблея оон, оон