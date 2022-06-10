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Война на опережение: как уничтожали русский язык на Украине

Война на опережение: как уничтожали русский язык на Украине - РИА Новости, 10.06.2022

Война на опережение: как уничтожали русский язык на Украине

Для миллионов людей на Украине язык Пушкина и Толстого – родной. Право говорить и читать на русском в Незалежной ущемляется на законодательном уровне. Украинские власти вытесняли русский язык стратегически, опережая принятие нормативных актов.

2022-06-10T11:26

2022-06-10T11:26

2022-06-10T11:43

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

петр порошенко

александр турчинов

виктор янукович

венгрия

россия

верховная рада украины

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Отмена закона о языковой политикеОткрытые гонения на русский язык начались более восьми лет назад. 23 февраля 2014 года, сразу после Евромайдана, свержения президента Виктора Януковича и прихода к власти оппозиции, Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012 года. Он обеспечивал особый статус русского языка в тех регионах, где на нем говорили не менее 10% населения. Намерения депутатов вызвали волну протестов на Востоке Украины, где живут в основном те, кто считает русский родным. Тогда новая украинская власть приостановила решение вопроса, и.о. президента Александр Турчинов наложил вето на законопроект. С 2016 года закон "Об основах государственной языковой политики" находился на рассмотрении Конституционного суда Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим Основному закону страны.После этого решения языковой вопрос фактически регулировался только ст. 10 Конституции Украины. То есть тогда было признано, что единственным государственным языком является украинский, но гарантировалось свободное развитие, использование и защита русского и других языков меньшинств.Языковые квоты на радио16 июня 2016 года Верховная рада приняла поправки к закону "О телевидении и радиовещании" (вступили в силу 8 ноября 2016 года), которые установили языковые квоты на радио. С этого момента эфир стал на 60 и более процентов украинским.Кроме того, в соответствии с законом не менее 35% песенного радиоэфира составляли композиции на украинском, если же эфир радиостанции более чем на 60% был заполнен песнями на языках Евросоюза, то "украинская квота" снижалась до 25%. Украинским музыкантам отдали весь прайм-тайм: с 07:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.Казалось бы, что плохого в поддержке отечественных исполнителей? Но основной целью этих нововведений было не продвижение украинских песен, а вычищение из эфира произведений на русском языке.Так, вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявил в 2016 году:"В Украине имеются отечественные FM-станции без песен на украинском языке вообще. Если такая профанация, то надо менять закон и забирать лицензии. И немедленно".Тогда же группа украинских музыкантов обратилась к Петру Порошенко с требованием закрыть эфир для видео- и аудиопродукции из России. По их мнению, вся российская медиапродукция несет элемент пропаганды: или возвеличивание российских войск, или идеи русского мира.Самым известным из подписантов оказался лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка:"Украинцам срочно надо учиться противостоять российскому культурному колониализму. Я уверен, есть структуры, которые сознательно уничтожают украинский язык на Украине. Что это за структуры — не знаю, но их деятельность привела к тому, что наше общество куда охотнее заглатывает „лабутены“ с матом на русском языке, чем песню „Січове військо“, в то время как у нас война на востоке идет. Это ненормально. И это лишь маленький пример, чтобы показать, по каким причинам страна сейчас в упадке".Языковые квоты на ТВЗатем дошли и до телевидения. По инициативе президента Петра Порошенко украинская Рада 23 мая 2017 года приняла закон "О телевидении и радиовещании". Теперь минимальная доля вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио повысилась до 75%, на местном – до 60% (между 07:00 и 18:00, 18:00 и 22:00).Доля новостных телепрограмм на украинском увеличилась до 75%, а для тех, кто норму не выполнит, ввели штраф – 5% от общей суммы лицензионного сбора.Все компании, которые вещают на языках нацменьшинств, должны были обеспечить не менее 30% эфира на украинском.Закон обязал национальные телеканалы транслировать зарубежные фильмы и передачи только на украинском, а передачи и фильмы, созданные до 1 августа 1991 года, – с субтитрами на украинском языке.Запрет на русский язык в сфере образования5 сентября 2017 года Рада приняла закон "Об образовании" в новой редакции, который вступил в силу спустя три недели. Документ предусматривал поэтапный запрет русского языка при обучении. Уроки в школах и занятия в высших учебных заведениях теперь должны были проходить исключительно на украинском. Закон устанавливал, что уже с 2018 года классы с преподаванием предметов на русском сохранялись только в начальной школе, а с 1 сентября 2020 года обучение на русском должно быть полностью искоренено.Другие языки тоже попали в опалу, хотя и получили большую “отсрочку”. С 1 сентября 2023 года на украинский язык должны были перейти школы, где обучали детей, говорящих на языках стран ЕС.Этот закон вызвал протесты не только в традиционно русскоязычных регионах Украины, но и в Болгарии, Румынии, Венгрии и других государствах Восточной Европы, так как на языках этих стран говорят этнические меньшинства, живущие на Украине.Власти Венгрии заявили, что страна будет блокировать все международные инициативы Киева до тех пор, пока не будет урегулирован языковой вопрос между украинской властью и венграми Закарпатья.Россия принятие этого закона назвала "актом этноцида" русского народа на Украине. 27 сентября 2017 года Госдума РФ приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Депутаты заявили, что документ не соответствует принципам и нормам Конвенции ООН о правах ребенка и Международного пакта о гражданских и политических правах.Президент Владимир Зеленский, избранный в 2019 году, продолжил политику уничтожения русского языка в украинских школах. 13 марта 2020 года он подписал закон "О полном общем среднем образовании". Документ предусматривал постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Нацменьшинствам, язык которых относится к родственным украинскому, а также проживающим преимущественно в речевой среде родного языка было разрешено обучаться в начальной школе на своем языке, но с обязательным изучением украинского. С 5 класса не менее 80% учебного времени законом отводилось преподаванию на украинском.С 1 сентября 2020 года русскоязычные школы на Украине перешли на украинский язык. Продолжить учиться на русском в начальных классах могли только те, кто пошел в школу до 1 сентября 2018 года.Принятие закона о государственном языке25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который фактически запрещал использование русского и языков национальных меньшинств. 15 мая 2019 года Петр Порошенко, срок президентства которого истекал через пять дней, подписал этот документ.Закон, вступивший в силу 16 июля 2019 года, закрепил статус украинского языка как единственного государственного. Попытки введения многоязычия теперь приравнивались к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Ни больше ни меньше.Закон запретил искажение украинского в официальных текстах и документах, а также "умышленное нарушение требований украинского правописания".Документ предписывал всем чиновникам, госслужащим, представителям сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры использовать исключительно украинский язык в своей работе. Говорить и писать на других языках пока разрешалось только в частном общении и при совершении религиозных обрядов.Насколько хорошо чиновники знают украинский, определять должна была специально созданная национальная комиссия.Культуру тоже стороной не обошли. Все культурно-массовые мероприятия в стране должны были проводиться только на государственном языке, а для театральных спектаклей на других языках стали обязательными субтитры. Украинский язык был закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания, издательской деятельности. Он стал обязательным для всех СМИ, включая интернет-издания.Согласно закону доля передач на украинском языке на общенациональных и региональных каналах с середины июля 2024 года должна была значительно увеличиться. Все передачи на других языках предполагалось выпускать в эфир с обязательным дубляжом на украинский.Издательствам, выпускающим газеты и журналы на русском и языках нацменьшинств, предписывалось печатать тираж и на украинском. Документ обязывал все компании создать для своих сайтов и страниц в соцсетях версию на украинском, причем стартовую страницу следовало делать на государственном языке.14 июля 2021 года закон о языке был признан соответствующим Конституции Украины.Этапы украинской языковой экспансииЗакон вводился поэтапно. С 16 января 2020 года на государственный язык перешла рекламная индустрия. С 16 июля 2020 года – научная и медицинская сферы (все научные издания должны публиковаться на украинском языке либо на английском и официальных языках Евросоюза).Затем пришла очередь названий аэропортов, портов, станций, остановок транспорта.16 января 2021 года на украинский перешла сфера обслуживания, в том числе интернет-магазины.Через полгода года ввели экзамен на знание языка для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства. Исключительно на государственном стали проводить массовые мероприятия, обслуживать туристов (за исключением иностранцев), а также печатать не менее половины всех изданий. Разрешалась демонстрация только тех зарубежных фильмов и сериалов, которые переведены на государственный язык.С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ. С 16 июля 2024 года должны ужесточиться требования к телеэфиру. С этого дня доля украинского языка на общенациональных каналах будет составлять не менее 90% вместо нынешних 75%, а на региональных – не менее 80% вместо 60%.Доносительство и штрафыНа Украине есть специальный чиновник, который обязан следить за внедрением украинского языка во все сферы жизни. Он назначается правительством и называется "языковой омбудсмен"."Защитник украинского" следит за исполнением законодательства о государственном языке, а также рассматривает жалобы на тех, кто не соблюдает нормы закона. Жаловаться разрешается и на юридических, и на физических лиц.Кроме того, омбудсмен обязан докладывать властям о расследованиях и привлечении к ответственности виновных.27 ноября 2019 года на этот пост была назначена Татьяна Монахова. Однако 24 апреля 2020 года она подала в отставку из-за отсутствия "должного финансирования" своей деятельности. 8 июля того же года новым уполномоченным был назначен Тарас Креминь.В 2021 году Креминь посоветовал гражданам Украины, которым не нравится его должность и закон о "тотальной украинизации" ("Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — прим. ред.), отправляться в Россию. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов. Видеозапись эфира он разместил 6 августа на своей странице в Facebook* (Деятельность Meta —соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская)."Поэтому, кого не устраивает наличие уполномоченного по защите государственного языка, языкового закона, кого не устраивает украинское государство, — сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно".Также языковой омбудсмен потребовал от недовольных граждан уважать украинский народ, "который веками боролся за свое право независимости и продолжает сегодня бороться с оккупантом на фронте на востоке страны".За несоблюдение норм языкового закона с 16 июля 2022 года будут наказывать штрафом в размере от 3 400 до 11 900 гривен.С 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка". Виновных будут штрафовать на крупную сумму или приговаривать к аресту до шести месяцев либо к лишению свободы на срок до трех лет. Сама формулировка этого правонарушения настолько обтекаема и неконкретна, что теперь ее можно применить практически в любой ситуации, когда кто-то решит заговорить на родном русском, родном румынском или родном венгерском языке.

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Видео РИА Новости. Диск с автографом Олега Скрипки найден на базе националистов в Мариуполе. Диск с автографом солиста украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки найден на базе националистического подразделения «Медведи» в Мариуполе. На диске написано: «Медведям. Счастья, процветания и победы». Боевики этого нацподразделения обстреливали из минометов и ударных беспилотников как позиции армии ДНР, так и дома с мирными жителями. 2022-06-10T11:26 true PT0M53S

Видео РИА Новости. Жительница Херсона рассказала о сокращении уроков русского языка в школах Учителя херсонских школ целенаправленно сокращали уроки русского языка и агрессивно реагировали на предложения их сохранить, рассказала РИА Новости жительница Херсона. 2022-06-10T11:26 true PT1M31S

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