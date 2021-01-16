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Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
Украина запретила русский язык в сфере обслуживания
На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T12:35
2021-01-16T15:01
оппозиционная платформа - за жизнь
обсе
виктор медведчук
михаил погребинский
александр лукашевич
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский.Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Он добавил, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском, хотя может и дублироваться на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.По словам омбудсмена, переход сферы обслуживания на украинский будет способствовать улучшению качества услуг и развитию государственного языка.Исключительно украинскийГосударственный язык на Украине один — украинский, хотя конституция гарантирует свободное развитие и защиту русского и других языков национальных меньшинств.Верховная рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Он обязывает граждан Украины общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Статьи закона вступали в силу постепенно: была создана специальная языковая комиссия, введена должность языкового омбудсмена. Документ, в частности, предусматривает для чиновников экзамены, определяющие уровень знания украинского языка. Штрафы за нарушения составляют от 5,1 до 6,8 тысячи гривен (от 182 до 242 долларов по сегодняшнему курсу).Закон резко критиковала украинская оппозиция. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Верховной рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, но суд пока не вынес решение.В России к украинскому закону также отнеслись резко отрицательно. Как отмечал постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала закон абсурдным. По ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.Бизнес не готов отказаться от русскогоДиректор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сфера услуг не готова к переходу на украинский язык. По его словам, закон предполагает какие-то послабления, но вряд ли они будут работать.Схожее мнение высказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отказ от русского в сфере услуг, скорее всего, будет формальным.
https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, обсе, виктор медведчук, михаил погребинский, александр лукашевич, верховная рада украины, украина, в мире

Украина запретила русский язык в сфере обслуживания

12:35 16.01.2021 (обновлено: 15:01 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский.
Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
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"На практике это значит, что украинский потребитель наконец получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию — в супермаркете или интернет-магазине, в кофейне или ресторане, в банке или аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке", — написал в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Он добавил, что вся информация на ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и меню теперь должна быть на украинском, хотя может и дублироваться на других языках. Сайты тоже придется перевести на государственный язык, причем пользователь должен по умолчанию попадать на украинскую версию, а затем по желанию может переключиться на другой язык.
По словам омбудсмена, переход сферы обслуживания на украинский будет способствовать улучшению качества услуг и развитию государственного языка.
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Исключительно украинский

Государственный язык на Украине один — украинский, хотя конституция гарантирует свободное развитие и защиту русского и других языков национальных меньшинств.
Верховная рада приняла языковой закон 25 апреля 2019 года. Он обязывает граждан Украины общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.
Статьи закона вступали в силу постепенно: была создана специальная языковая комиссия, введена должность языкового омбудсмена. Документ, в частности, предусматривает для чиновников экзамены, определяющие уровень знания украинского языка. Штрафы за нарушения составляют от 5,1 до 6,8 тысячи гривен (от 182 до 242 долларов по сегодняшнему курсу).
Закон резко критиковала украинская оппозиция. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Верховной рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, но суд пока не вынес решение.
В России к украинскому закону также отнеслись резко отрицательно. Как отмечал постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала закон абсурдным. По ее словам, киевские власти намеренно сеют раздор между гражданами, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
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Бизнес не готов отказаться от русского

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сфера услуг не готова к переходу на украинский язык. По его словам, закон предполагает какие-то послабления, но вряд ли они будут работать.

"По сути, против ресторанов могут применять определенные санкции, если в них будет персонал разговаривать на русском. Конечно, сфера к этому не готова, однако люди хотят сохранить работу, поэтому, скорее всего, будут коверкать украинский язык, в частности использовать суржик (смешение русского и украинского. — Прим. ред.)", — считает эксперт.

Схожее мнение высказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отказ от русского в сфере услуг, скорее всего, будет формальным.

"По большому счету, ситуация не поменяется. Никакого перехода на украинский не будет, все останется как есть, но появятся многочисленные бытовые конфликты в этой сфере. Языковым инспекторам придется обосновывать свою работу, будут проверки, штрафы и количество конфликтных ситуаций в этой сфере вырастет, но резкого перехода не произойдет. К этому не готов ни бизнес, ни клиенты", — сказал он РИА Новости.

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