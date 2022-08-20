https://ria.ru/20220820/yarovaya-1810961807.html

США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая

США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая - РИА Новости, 20.08.2022

США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая

Военно-биологическая программа США с сотнями секретных лабораторий по всему миру - это замаскированное, но притом принявшее глобальный масштаб продолжение... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:41

2022-08-20T13:41

2022-08-20T13:41

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Военно-биологическая программа США с сотнями секретных лабораторий по всему миру - это замаскированное, но притом принявшее глобальный масштаб продолжение чудовищных проектов фашистской Германии и милитаристской Японии, заявила вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая."Военно-биологический проект Пентагона, создание сотен секретных военных биолабораторий по всему миру, вне всякого сомнения, - замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе", - сказала Яровая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса, проходящего в рамках военно-технического форума "Армия-2022".Антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.В отряде 731 японской армии, как и в другом спецотряде 100, в 1930-х-1945 годах велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.

https://ria.ru/20220820/ssha-1810938732.html

https://ria.ru/20220707/biolaboratorii-1801043242.html

сша

германия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, германия, япония, министерство обороны сша, в мире