https://ria.ru/20220820/yarovaya-1810961807.html
США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая
США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая - РИА Новости, 20.08.2022
США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая
Военно-биологическая программа США с сотнями секретных лабораторий по всему миру - это замаскированное, но притом принявшее глобальный масштаб продолжение... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:41
2022-08-20T13:41
2022-08-20T13:41
сша
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япония
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Военно-биологическая программа США с сотнями секретных лабораторий по всему миру - это замаскированное, но притом принявшее глобальный масштаб продолжение чудовищных проектов фашистской Германии и милитаристской Японии, заявила вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая."Военно-биологический проект Пентагона, создание сотен секретных военных биолабораторий по всему миру, вне всякого сомнения, - замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе", - сказала Яровая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса, проходящего в рамках военно-технического форума "Армия-2022".Антифашистский конгресс собрался в России впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.В отряде 731 японской армии, как и в другом спецотряде 100, в 1930-х-1945 годах велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.
https://ria.ru/20220820/ssha-1810938732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, германия, япония, министерство обороны сша, в мире
США, Германия, Япония, Министерство обороны США, В мире
США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха, заявила Яровая
Вице-спикер Госдумы Яровая: США продолжают чудовищные проекты Третьего рейха и Японии
КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Военно-биологическая программа США с сотнями секретных лабораторий по всему миру - это замаскированное, но притом принявшее глобальный масштаб продолжение чудовищных проектов фашистской Германии и милитаристской Японии, заявила вице-спикер Госдумы РФ, сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая.
"Военно-биологический проект Пентагона
, создание сотен секретных военных биолабораторий по всему миру, вне всякого сомнения, - замаскированное продолжение чудовищных проектов фашистской Германии
, японских отрядов 731 и 100, только уже в глобальном масштабе", - сказала Яровая в субботу на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса, проходящего в рамках военно-технического форума "Армия-2022".
Антифашистский конгресс собрался в России
впервые с целью объединения усилий мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях. Конгресс призван стать платформой для отстаивания исторической правды о решающем вкладе СССР
в разгром фашизма в годы Второй мировой войны, а также для противодействия распространению нацистской идеологии.
В отряде 731 японской армии, как и в другом спецотряде 100, в 1930-х-1945 годах велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.
По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек.
Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США
сформировали специальную группу по поиску в Японии
лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон
неоднократно отказывал Москве
в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР.