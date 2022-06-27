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Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на Украине

Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на Украине - РИА Новости, 27.06.2022

Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на Украине

Европа в русофобском угаре крушит и демонтирует памятники советским солдатам-освободителям. Латвия, Польша, Литва, Эстония анонсируют новые планы по уничтожению мемориалов. Эта тенденция берет начало на Украине, где уже который год всеми возможными способами уничтожают памятниками воинам, поэтам, полководцам, жертвам Холокоста.

2022-06-27T12:05

2022-06-27T12:05

2022-06-27T12:16

донбасс. геноцид. 2014-2022

украина

нацификация

степан бандера

юзеф пилсудский

киев

львов

украинская повстанческая армия

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В апреле 2015 года Верховная рада приняла пакет законов, среди которых был и позволяющий сносить памятники советского прошлого.Опять Ленин: первая волнаПервой волной борьбы с памятниками стал так называемый "Ленинопад" 2013–2017 годов. Мемориалы, посвященные вождю мирового пролетариата, массово сносили радикалы, которых активно поддерживала новая киевская власть. Архитектурные комплексы и бюсты демонтировали практически во всех городах и селах центральной, западной и северной частей страны. В меньшей степени волна отрицания исторической памяти коснулась населенных пунктов на юго-востоке Украины. Согласно открытым статистическим данным, на Украине в 1991 году было 5500 мемориалов в честь Ленина. В августе 2017 года киевская власть отчиталась, что в рамках декоммунизации в стране (не считая неподконтрольных Киеву территорий) не осталось ни одного памятника организатору Октябрьской революции. В украинских СМИ новость преподносили с особым пафосом.Суворов не нуженПод закон о декоммунизации попал и памятник Александру Суворову в Киеве: власти сочли его "элементом советской агитации и пропаганды" на Украине. До 2018 года бронзовая фигура великого русского полководца стояла у фасада здания Суворовского училища в Киеве: затем ее огородили и перенесли на задний двор. Позже памятник перевезли в полтавский Музей тяжелой бомбардировочной авиации, где в феврале 2022 года полностью демонтировали.Трагедия Монумента боевой славы во ЛьвовеРадикально настроенные активисты поднимали вопрос о хотя бы частичном разборе Монумента Славы — памятника советским воинам во Львове — еще в 2007 году. Они требовали демонтажа "имперско-большевистских символов".В апреле 2016 года депутаты Львовского горсовета от фракции "Украинской Галицкой партии" обратились к мэру с заявлением, в котором просили демонтировать мемориальный комплекс как противоречащий закону о декоммунизации. Принятие официального решения затягивалось. 16 февраля 2018 года националисты из "Правого сектора"*, "Добровольческого движения ОУН"* и "Сокола" кувалдами разрушили плиты на монументе. Вандалы также сбили железную надпись "Победителям над нацизмом" и на ее месте белой краской написали: "Памятник оккупантам".Монумент Славы советских Вооруженных сил был установлен в Центральном парке культуры и отдыха Львова в 1970 году. Он представлял собой ансамбль из 30-метровой стелы, массивной стены с фигурами воинов советской армии и двух центральных скульптур, символизирующих солдата и Родину-мать. Формально монумент не подпадал под действие закона о так называемой декоммунизации, но во львовской администрации это никого не интересовало, местные чиновники приняли решение уничтожить "оккупационный монумент".Львов был освобожден от фашистов в июле 1944 года. Архивные фотографии свидетельствуют: город встречал красноармейцев как героев. Спустя 75 лет потомки тех, кто когда-то дарил цветы советским солдатам, решили снести Монумент Славы. Начали с 30-метровой стелы. Власти Львова заявили, что она находится в аварийном состоянии. "Аварийную" конструкцию удалось разрушить лишь с третьей попытки. 2 февраля 2019 со стелы памятника были сняты пять горельефов, установленных в честь советских солдат, и переданы в музей "Территория террора". 3 марта разрушили саму стелу.77-ю годовщину освобождения Львова от фашистов город "отпраздновал" полным уничтожением памятника погибшим солдатам Великой Отечественной войны. С Холма Славы исчезли две последние фигуры мемориала — советского воина и Родины-матери.Крест князя ВладимираКиев объявил вне закона не только политические архитектурные символы, но и религиозные. Так, 25 мая 2014 года на набережной у Почтовой площади в Киеве был осквернен памятник Владимиру Великому — крестителю Киевской Руси. Крест, который находился в руках святого и равноапостольного князя, был разбит вдребезги. Каноническая община Украинской православной церкви восприняла этот акт вандализма как прямую угрозу и предвестие религиозной войны с ней. Виновные не были найдены.Досталось и другой скульптуре крестителя Руси. Монумент Владимиру Великому — старейший скульптурный памятник Киева, он был сооружен в 1853 году и считается одним из неофициальных символов города. В марте 2017 года неизвестные облили фигуру князя Владимира красной краской."Памятник венгерскому шовинизму"Неугодными оказывались не только памятники, связанные с Россией: под раздачу мог попасть любой монумент, не соответствующий "правильной" истории Украины. В ночь на 11 марта 2014 года в Закарпатской области экстремисты облили установленный на Верецком перевале мемориальный знак в честь перехода венгерских племен через Карпаты в долину Дуная. С северной стороны архитектурного комплекса вандалы написали: "Будапешт, покайся за Карпатскую Украину!", а с западной: "Слава Украине!". Помимо этого на монументе нарисовали сине-желтые свастики и украинский герб.Венгерской общине все же удалось отстоять памятный знак, который был установлен на территории, где исторически проживали именно венгры. Но годом ранее местный депутат праворадикальной партии "Свобода" Остап Стахив призывал помочь уничтожить "памятник венгерскому шовинизму" в Закарпатье."Неугодная" Гута ПеняцкаяВ январе 2017 года украинские неонацисты осквернили мемориал, установленный в память о жертвах дивизии СС "Галичина" в селе Гута Пеняцкая во Львовской области. Это некогда большое село было сожжено дотла во время Волынской резни 1944 года, когда украинские националисты массово истребляли польское население Галиции. Вандалы уничтожили памятный крест, раскрасили колонны в цвета украинского и неонацистского флагов, а также начертили две молнии — рунический символ СС. Виновные найдены не были.Неонацисты оскверняли мемориалы не только на территории своей страны, но и за ее пределами. В ноябре 2021 года радикалы из Украины повредили памятник маршалу Пилсудскому и польским войнам-легионерам. Юзеф Пилсудский — государственный и политический деятель, основатель польской армии и первый глава Польской Республики. На постаменте, на котором установлена статуя Пилсудского, вандалы оставили любимый укронацистами "Вольфсангель", а фигуры легионеров раскрасили в "жовто-блакитный".На прощание нарушители оставили записку на украинском языке с ошибкой: "Польша не тільки для панів" ("Польша не только для господ". — Прим. ред.). По-украински Польша правильно пишется с буквой "щ" — Польща.Холокост и антисемитские кампанииАрхитектурные символы, связанные с историей украинских евреев и Холокостом, становились объектами нападений радикалов не реже, чем мемориалы советского наследия.В ночь на 9 апреля 2014 года в Одессе неизвестные нарисовали свастику и неонацистский "волчий крюк" на памятнике жертвам Холокоста. Той же ночью были осквернены несколько десятков плит на могилах евреев на местном кладбище. Виновные найдены не были.В январе 2022 года вандалы разрушили памятник жертвам Холокоста в Лисичанске (город в Луганской области, на тот момент находился на подконтрольной киевской власти территории. — Прим. ред.). Причем это была уже вторая атака на мемориал "Жертвам еврейского населения, которое было расстреляно во время немецко-фашистской оккупации Лисичанска в 1942—1943 годах". Городская администрация на официальной странице в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.) опубликовала следующее сообщение:Аналогичное преступление совершили в городе Днепр. 28 января 2022 года неизвестные разбили лампадки у памятника жертвам Холокоста, установленного в парке Гагарина, а сам мемориал облили краской. Директор объединения еврейских общин Днепропетровского региона Игорь Романов отметил, что камер в парке нет и предыдущие осквернения мемориалов оставались безнаказанными:В 2019 году неизвестные нарисовали свастику на памятнике еврейскому писателю на идише Шолом-Алейхему в Киеве.Мы перечислили далеко не все случаи осквернений и разрушений памятников. Может сложиться впечатление, что украинские неонацисты пытаются уничтожить все, что не вписывается в их "новую историю" и национальную идею. Однако всем новую идеологию не навяжешь, и на любое действие есть противодействие.В июне 2019 года неизвестные облили краской памятник УПА* в Молодежном парке Харькова. Статья "Хулиганство" уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, но даже это не останавливает тех, кто против прославления нацистов в родном городе.Памятник погибшим членам УПА* установили в октябре 1992 года, с тех пор активисты пытались разрушить его более 100 раз. Власти города раз за разом ликвидировали повреждения, игнорируя явное нежелание харьковчан чествовать в парке пособников нацистов."Любовью" не обделили и национального героя независимой Украины — Степана Бандеру. Памятник лидеру ОУН* и одному из основателей УПА торжественно открыли в октябре 2007 года во Львове. В августе 2019 года неизвестные нарисовали на постаменте серп и молот.В феврале 2021 года монумент облили краской, одного из пойманных студентов по обвинению в вандализме приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года, однако позже от наказания его освободили.Аналогичный памятник коллаборационисту, установленный в Тернополе в 2008 году, также обливали краской, например, в середине декабря 2021-го.А неделю спустя неизвестный забросал монумент яйцами. Для радикальных националистов это стало последнее каплей, укронацисты призвали взять памятник под охрану.Через несколько дней после атаки яйцами депутат Тернопольского облсовета Богдан Бутковский сообщил:В комментариях к публикации пользователи высмеяли это решение властей: "Боятся, что убежит?", "Охранять памятник "герою" от народной любви?", "Боятся, что и он на клубнику [в Польшу] стартанет?!". Чаще всего комментаторы задавались вопросами, зачем вообще устанавливать памятник, который потом приходится охранять, и почему бы его просто не убрать, если он так раздражает жителей?Складывается впечатление, что киевская власть просто отказывается принимать тот факт, что часть граждан никогда не смирится с нацификацией своей страны. Несмотря на все усилия пришедших к власти сторонников Евромайдана, на Украине еще остались те, кто не считает свою нацию выше других. Те, кто не забыл великий подвиг многонационального советского народа, давшего совместный отпор фашизму. Те, для кого Бандера, Шухевич и остальные предатели-коллаборационисты никогда не станут героями. И таких людей на Украине очень много.* Экстремистские организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

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