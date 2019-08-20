Путин заявил о значимости документов о причинах Второй мировой войны

80 лет с начала Второй мировой войны

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Исторические документы о причинах Второй Мировой войны, представленные на выставке в Москве, предостерегают человечество от разобщенности, эгоизма и политической недальновидности перед лицом глобальных угроз, говорится в приветствии президента России Владимира Путина организаторам и гостям выставки.

Приветствие главы государства зачитал глава Росархива Андрей Артизов во вторник на открытии историко-документальной выставки "1939 год. Начало Второй мировой войны".

"Вторая Мировая война стала величайшей трагедией для всего человечества, оставила глубокие, незаживающие раны в сердцах миллионов людей, отразилась на судьбах целых поколений. Поэтому события, подтолкнувшие мир к той роковой черте, и сегодня остаются в центре внимания ученых, общественных и государственных деятелей", - говорится в приветствии.

"К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины и итоги Второй Мировой, в угоду корыстным, политическим и экономическим интересам искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выдумки, построенные на домыслах и спекуляциях. В этой связи особенное значение приобретают подлинные свидетельства той эпохи, архивные материалы", - отметил Путин.

Многие из таких документов представлены на нынешней выставке, причем часть из них - впервые, отмечается в приветствии. "Они служат напоминанием нам и будущим поколениям о том, насколько хрупок мир, предостерегают от политической недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз. Уверен, что выставка вызовет широкий общественный резонанс, будет содействовать сбережению исторической правды", - добавил Путин.

Основу выставки составили около 300 экспонатов – подлинные архивные документы, кинохроника, фотографии, музейные предметы. Они рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в международной обстановке. Особое внимание на выставке уделяется англо-франко-советским политическим и военным переговорам, проходившим в Москве в июне – августе 1939 года, которые во многом предопределили расстановку сил в Европе к началу войны. Рассказывается об уклончивой позиции Великобритании и Франции в вопросе заключения с СССР равноправного военно-политического союза, а также о категорическом непринятии Польшей советских предложений по противодействию германской экспансии.