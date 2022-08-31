Рейтинг@Mail.ru
В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/natsizm-1813461951.html
В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД
В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД - РИА Новости, 31.08.2022
В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД
Ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:58
2022-08-31T15:58
в мире
россия
польша
ссср
евросоюз
оон
чехия
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом, заявили в МИД России."Отмечаем, что в текущем году положение дел в этой области резко деградировало. В ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в обеспечении победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства по борьбе с героизацией нацизма и распространением неонацизма.В министерстве обратили внимание на то, что на протяжении многих лет в ряде стран менялись концептуальные подходы, "от сравнения нацистского режима с "тоталитарным" советским до попыток возложения всей ответственности за войну на Советский Союз и объявления его "преступником хуже Третьего рейха".Особую обеспокоенность российское внешнеполитическое ведомство выразило в отношении стран Прибалтики, Украины, а также Польши и Чехии."В странах Прибалтики и на Украине коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, объявляют участниками национально-освободительных движений, боровшихся за "независимость" своих государств. Целый ряд мер разрабатывается и реализуется в образовательной и просветительской сферах, а в более широком плане предпринимаются попытки переформатирования общественного сознания", - говорится в докладе.Не без внимания остались усилия Чехии, так, например, в докладе упоминается о борьбе с советскими воинскими мемориалами."Наибольшим "достижением" Чехии в "борьбе" с советским мемориальным наследием стал снос в 2020 году памятника маршалу Коневу, под командованием которого части Красной Армии вели бои за освобождение города, и лишение его звания почетного гражданина Праги в мае 2022 году", - говорится в документе.Особое рвение в борьбе с памятью о советских воинах освободителей, по информации МИД РФ, демонстрирует и Польша, в которой ведется активная кампания по переписыванию истории."В русле этой логики принимаются меры для вытеснения из общественного сознания памяти о решающей роли Красной Армии не только в освобождении Польши, но и спасении польского народа от физического уничтожения нацистами. Продвигается тезис о Польше как главной жертве "двух тоталитаризмов", равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны (в этих целях даже была принята резолюция польского Сейма соответствующей направленности)", - рассказали в ведомстве.Доклад основан на данных резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В МИД РФ подчеркнули, что большинство стран мирового сообщества поддерживает позицию РФ относительно героизации нацизма и оправданию расизма. Принимая резолюцию ГА ООН в 2021 году соавторами документа, по информации МИД "стали 59 государств, включая Россию. Резолюцию поддержало подавляющее большинство стран – 130. Как и в предыдущие годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 49 стран (включая государства-члены ЕС) при голосовании воздержались".
https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/natsiki-1812309072.html
https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html
https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html
россия
польша
ссср
чехия
латвия
литва
эстония
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, ссср, евросоюз, оон, чехия, латвия, литва, эстония, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Польша, СССР, Евросоюз, ООН, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:58 31.08.2022
 
В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД

МИД: ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом, заявили в МИД России.
"Отмечаем, что в текущем году положение дел в этой области резко деградировало. В ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в обеспечении победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства по борьбе с героизацией нацизма и распространением неонацизма.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 08:00
Россия вновь сражается со старым смертельным врагом
В министерстве обратили внимание на то, что на протяжении многих лет в ряде стран менялись концептуальные подходы, "от сравнения нацистского режима с "тоталитарным" советским до попыток возложения всей ответственности за войну на Советский Союз и объявления его "преступником хуже Третьего рейха".
Особую обеспокоенность российское внешнеполитическое ведомство выразило в отношении стран Прибалтики, Украины, а также Польши и Чехии.
"В странах Прибалтики и на Украине коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, объявляют участниками национально-освободительных движений, боровшихся за "независимость" своих государств. Целый ряд мер разрабатывается и реализуется в образовательной и просветительской сферах, а в более широком плане предпринимаются попытки переформатирования общественного сознания", - говорится в докладе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 14:27В мире
Лукашенко назвал "нациками" правящую верхушку Украины
Не без внимания остались усилия Чехии, так, например, в докладе упоминается о борьбе с советскими воинскими мемориалами.
"Наибольшим "достижением" Чехии в "борьбе" с советским мемориальным наследием стал снос в 2020 году памятника маршалу Коневу, под командованием которого части Красной Армии вели бои за освобождение города, и лишение его звания почетного гражданина Праги в мае 2022 году", - говорится в документе.
Особое рвение в борьбе с памятью о советских воинах освободителей, по информации МИД РФ, демонстрирует и Польша, в которой ведется активная кампания по переписыванию истории.
"В русле этой логики принимаются меры для вытеснения из общественного сознания памяти о решающей роли Красной Армии не только в освобождении Польши, но и спасении польского народа от физического уничтожения нацистами. Продвигается тезис о Польше как главной жертве "двух тоталитаризмов", равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны (в этих целях даже была принята резолюция польского Сейма соответствующей направленности)", - рассказали в ведомстве.
Американец - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 05:04
Американцы никогда не узнают важный факт об Украине, заявил политолог
Доклад основан на данных резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
В МИД РФ подчеркнули, что большинство стран мирового сообщества поддерживает позицию РФ относительно героизации нацизма и оправданию расизма. Принимая резолюцию ГА ООН в 2021 году соавторами документа, по информации МИД "стали 59 государств, включая Россию. Резолюцию поддержало подавляющее большинство стран – 130. Как и в предыдущие годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 49 стран (включая государства-члены ЕС) при голосовании воздержались".
Кельштайнхаус (Орлиное гнездо) в Баварии - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 08:00
Наци в белых рубашках: в Европе возвращается мода на гитлеризм
 
В миреРоссияПольшаСССРЕвросоюзООНЧехияЛатвияЛитваЭстонияГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала