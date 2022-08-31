https://ria.ru/20220831/natsizm-1813461951.html

В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД

В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД - РИА Новости, 31.08.2022

В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД

Ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:58

2022-08-31T15:58

2022-08-31T15:58

в мире

россия

польша

ссср

евросоюз

оон

чехия

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом, заявили в МИД России."Отмечаем, что в текущем году положение дел в этой области резко деградировало. В ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в обеспечении победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства по борьбе с героизацией нацизма и распространением неонацизма.В министерстве обратили внимание на то, что на протяжении многих лет в ряде стран менялись концептуальные подходы, "от сравнения нацистского режима с "тоталитарным" советским до попыток возложения всей ответственности за войну на Советский Союз и объявления его "преступником хуже Третьего рейха".Особую обеспокоенность российское внешнеполитическое ведомство выразило в отношении стран Прибалтики, Украины, а также Польши и Чехии."В странах Прибалтики и на Украине коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, объявляют участниками национально-освободительных движений, боровшихся за "независимость" своих государств. Целый ряд мер разрабатывается и реализуется в образовательной и просветительской сферах, а в более широком плане предпринимаются попытки переформатирования общественного сознания", - говорится в докладе.Не без внимания остались усилия Чехии, так, например, в докладе упоминается о борьбе с советскими воинскими мемориалами."Наибольшим "достижением" Чехии в "борьбе" с советским мемориальным наследием стал снос в 2020 году памятника маршалу Коневу, под командованием которого части Красной Армии вели бои за освобождение города, и лишение его звания почетного гражданина Праги в мае 2022 году", - говорится в документе.Особое рвение в борьбе с памятью о советских воинах освободителей, по информации МИД РФ, демонстрирует и Польша, в которой ведется активная кампания по переписыванию истории."В русле этой логики принимаются меры для вытеснения из общественного сознания памяти о решающей роли Красной Армии не только в освобождении Польши, но и спасении польского народа от физического уничтожения нацистами. Продвигается тезис о Польше как главной жертве "двух тоталитаризмов", равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны (в этих целях даже была принята резолюция польского Сейма соответствующей направленности)", - рассказали в ведомстве.Доклад основан на данных резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В МИД РФ подчеркнули, что большинство стран мирового сообщества поддерживает позицию РФ относительно героизации нацизма и оправданию расизма. Принимая резолюцию ГА ООН в 2021 году соавторами документа, по информации МИД "стали 59 государств, включая Россию. Резолюцию поддержало подавляющее большинство стран – 130. Как и в предыдущие годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 49 стран (включая государства-члены ЕС) при голосовании воздержались".

https://ria.ru/20220831/istoriya-1813269265.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/natsiki-1812309072.html

https://ria.ru/20220830/nevezhestvo-1813048855.html

https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html

россия

польша

ссср

чехия

латвия

литва

эстония

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, ссср, евросоюз, оон, чехия, латвия, литва, эстония, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)