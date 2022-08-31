В мире значительно деградировала ситуация с героизацией нацизма, заявил МИД
МИД: ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ситуация с героизацией нацизма в мире за последний год значительно деградировала, в ряде стран организовываются кампании, направленные на искажение истории и фальсификации роли СССР в победе над нацизмом, заявили в МИД России.
"Отмечаем, что в текущем году положение дел в этой области резко деградировало. В ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в обеспечении победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений", - говорится в докладе российского внешнеполитического ведомства по борьбе с героизацией нацизма и распространением неонацизма.
В министерстве обратили внимание на то, что на протяжении многих лет в ряде стран менялись концептуальные подходы, "от сравнения нацистского режима с "тоталитарным" советским до попыток возложения всей ответственности за войну на Советский Союз и объявления его "преступником хуже Третьего рейха".
Особую обеспокоенность российское внешнеполитическое ведомство выразило в отношении стран Прибалтики, Украины, а также Польши и Чехии.
"В странах Прибалтики и на Украине коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, объявляют участниками национально-освободительных движений, боровшихся за "независимость" своих государств. Целый ряд мер разрабатывается и реализуется в образовательной и просветительской сферах, а в более широком плане предпринимаются попытки переформатирования общественного сознания", - говорится в докладе.
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Не без внимания остались усилия Чехии, так, например, в докладе упоминается о борьбе с советскими воинскими мемориалами.
"Наибольшим "достижением" Чехии в "борьбе" с советским мемориальным наследием стал снос в 2020 году памятника маршалу Коневу, под командованием которого части Красной Армии вели бои за освобождение города, и лишение его звания почетного гражданина Праги в мае 2022 году", - говорится в документе.
Особое рвение в борьбе с памятью о советских воинах освободителей, по информации МИД РФ, демонстрирует и Польша, в которой ведется активная кампания по переписыванию истории.
"В русле этой логики принимаются меры для вытеснения из общественного сознания памяти о решающей роли Красной Армии не только в освобождении Польши, но и спасении польского народа от физического уничтожения нацистами. Продвигается тезис о Польше как главной жертве "двух тоталитаризмов", равной ответственности СССР и гитлеровской Германии за развязывание Второй мировой войны (в этих целях даже была принята резолюция польского Сейма соответствующей направленности)", - рассказали в ведомстве.
Доклад основан на данных резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
В МИД РФ подчеркнули, что большинство стран мирового сообщества поддерживает позицию РФ относительно героизации нацизма и оправданию расизма. Принимая резолюцию ГА ООН в 2021 году соавторами документа, по информации МИД "стали 59 государств, включая Россию. Резолюцию поддержало подавляющее большинство стран – 130. Как и в предыдущие годы, против выступили лишь делегации США и Украины, а 49 стран (включая государства-члены ЕС) при голосовании воздержались".
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