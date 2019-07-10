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РИА Новости

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизма

06:30
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.

"Ежегодно Россия инициирует в ООН принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Во всем международном сообществе осталось только две страны, которые голосуют против – США и Украина. Канада нашла в себе силы пересмотреть свою позицию, очередь – за Вашингтоном", - говорится в статье Антонова для журнала The National Interest под названием "Историю нельзя переписывать - ее нужно чтить".

Дипломат напомнил, что в следующем году исполняется 75 лет со дня разгрома нацистской Германии, а "в США есть немало мест, которые напоминают об общей для наших народов истории борьбы с нацизмом".
В XXI веке, отметил Антонов, недопустимы такие явления, как "марш нацистов и коллаборационистов на улицах европейских городов". Он призвал прекратить снос памятников борцам с фашизмом на Украине, в странах Балтии и Польше. "Политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима", - подчеркнул Антонов.
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Посол также выразил разочарование тем фактом, "что и в Америке вольготно себя чувствуют неонацистские организации, "прячущиеся" за первой поправкой к Конституции США, устанавливаются памятники "героям", виновным в этнических чистках, нацистским пособникам, причастным к Холокосту".
США регулярно голосуют в ООН против резолюций, осуждающих героизацию нацизма. Такие документы в ООН принимают каждый год начиная с 2005 года, причем последние несколько раз против высказывались лишь Соединенные Штаты и Украина.
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