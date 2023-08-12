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Важное в туризме за неделю: скандал в Турции и старт безвиза с Китаем - РИА Новости, 12.08.2023
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Туризм
 
07:06 12.08.2023
https://ria.ru/20230812/daydzhest-1889621470.html
Важное в туризме за неделю: скандал в Турции и старт безвиза с Китаем
Важное в туризме за неделю: скандал в Турции и старт безвиза с Китаем - РИА Новости, 12.08.2023
Важное в туризме за неделю: скандал в Турции и старт безвиза с Китаем
Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с выселением детей из отеля в Турции. Эта ситуация наверняка будет иметь... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T07:06
2023-08-12T07:06
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
китай
турция
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
azur air
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с выселением детей из отеля в Турции. Эта ситуация наверняка будет иметь последствия для компаний, организующих отдых ребят за рубежом. Из хороших новостей – безвизовый групповой обмен между Россией и Китаем на 50 процентов состоялся: в Шереметьево прилетели гости из КНР. О самом важном в Туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Скандальная история с выселением российских детей на улицу из отеля в Турции не закончена. Следственный комитет начал проверку. Напомним, отдых школьников организовала компания "Колибри", которая бросила юных туристов на произвол судьбы и не выходит на связь. В итоге путешественников дважды выставляли из отелей. В Минэкономразвития сообщили, что компания ООО "Колибри-тур МСК" не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров.Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в связи с этим призвал ограничить массовый детский отдых за границей.В Грузии исчез целый курорт. Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, оползень полностью уничтожил Шови в высокогорном крае Рача.Но и хороших новостей было немало. Например, в Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Китая. Кроме того, страна освободила россиян от биометрии для получения разрешения на въезд.Да и безвизовый групповой обмен заработал. Первая тургруппа, отправленная из Китая в тестовом формате, 10 августа прилетела в Москву. Гостей из Поднебесной встретили традиционными русскими танцами и караваем.Как ожидается, российские группы туристов смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения уже на следующей неделе. Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек.В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке, рассчитанный на прием пяти миллионов пассажиров в год. “Это закроет не только все текущие потребности, но и создаст задел для развития авиаперевозок на многие десятилетия вперед”, – считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.В аэропорту Сочи тоже отличные новости. С 20 августа авиакомпания AZUR air начнет выполнение прямых рейсов на Пхукет. Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии в маршрутной сети аэропорта Сочи.Кроме того, стала известна дата открытия авиасообщения с Бали. В расписании аэропорта Шереметьево появились прямые рейсы на этот индонезийский остров. Перелеты с сентября будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия", по средам и воскресеньям.
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китай
турция
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новости - туризм, туризм, туристы, китай, турция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), azur air, таиланд, сахалин
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Турция, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Azur Air, Таиланд, Сахалин
Важное в туризме за неделю: скандал в Турции и старт безвиза с Китаем

Важное в туризме за неделю: скандал с лагерем в Турции и первые гости из Китая

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Россия", прибывший из Москвы, встречают водной аркой в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
Самолет Boeing 777 авиакомпании Россия, прибывший из Москвы, встречают водной аркой в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с выселением детей из отеля в Турции. Эта ситуация наверняка будет иметь последствия для компаний, организующих отдых ребят за рубежом. Из хороших новостей – безвизовый групповой обмен между Россией и Китаем на 50 процентов состоялся: в Шереметьево прилетели гости из КНР. О самом важном в Туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Скандальная история с выселением российских детей на улицу из отеля в Турции не закончена. Следственный комитет начал проверку. Напомним, отдых школьников организовала компания "Колибри", которая бросила юных туристов на произвол судьбы и не выходит на связь. В итоге путешественников дважды выставляли из отелей. В Минэкономразвития сообщили, что компания ООО "Колибри-тур МСК" не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров.
Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в связи с этим призвал ограничить массовый детский отдых за границей.
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В Грузии исчез целый курорт. Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, оползень полностью уничтожил Шови в высокогорном крае Рача.
Но и хороших новостей было немало. Например, в Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Китая. Кроме того, страна освободила россиян от биометрии для получения разрешения на въезд.
Да и безвизовый групповой обмен заработал. Первая тургруппа, отправленная из Китая в тестовом формате, 10 августа прилетела в Москву. Гостей из Поднебесной встретили традиционными русскими танцами и караваем.
Как ожидается, российские группы туристов смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения уже на следующей неделе. Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке, рассчитанный на прием пяти миллионов пассажиров в год. “Это закроет не только все текущие потребности, но и создаст задел для развития авиаперевозок на многие десятилетия вперед”, – считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В аэропорту Сочи тоже отличные новости. С 20 августа авиакомпания AZUR air начнет выполнение прямых рейсов на Пхукет. Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии в маршрутной сети аэропорта Сочи.
Кроме того, стала известна дата открытия авиасообщения с Бали. В расписании аэропорта Шереметьево появились прямые рейсы на этот индонезийский остров. Перелеты с сентября будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия", по средам и воскресеньям.
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