Важное в туризме за неделю: скандал в Турции и старт безвиза с Китаем
Важное в туризме за неделю: скандал с лагерем в Турции и первые гости из Китая
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Россия", прибывший из Москвы, встречают водной аркой в аэропорту им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Главной туристической новостью прошедшей недели можно назвать продолжение скандала с выселением детей из отеля в Турции. Эта ситуация наверняка будет иметь последствия для компаний, организующих отдых ребят за рубежом. Из хороших новостей – безвизовый групповой обмен между Россией и Китаем на 50 процентов состоялся: в Шереметьево прилетели гости из КНР. О самом важном в Туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.
Скандальная история с выселением российских детей на улицу из отеля в Турции не закончена. Следственный комитет начал проверку. Напомним, отдых школьников организовала компания "Колибри", которая бросила юных туристов на произвол судьбы и не выходит на связь. В итоге путешественников дважды выставляли из отелей. В Минэкономразвития сообщили, что компания ООО "Колибри-тур МСК" не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров.
Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в связи с этим призвал ограничить массовый детский отдых за границей.
В Грузии исчез целый курорт. Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, оползень полностью уничтожил Шови в высокогорном крае Рача.
Но и хороших новостей было немало. Например, в Москве и Санкт-Петербурге открылись визовые центры Китая. Кроме того, страна освободила россиян от биометрии для получения разрешения на въезд.
Да и безвизовый групповой обмен заработал. Первая тургруппа, отправленная из Китая в тестовом формате, 10 августа прилетела в Москву. Гостей из Поднебесной встретили традиционными русскими танцами и караваем.
В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке, рассчитанный на прием пяти миллионов пассажиров в год. “Это закроет не только все текущие потребности, но и создаст задел для развития авиаперевозок на многие десятилетия вперед”, – считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
В аэропорту Сочи тоже отличные новости. С 20 августа авиакомпания AZUR air начнет выполнение прямых рейсов на Пхукет. Таиланд станет первой страной Юго-Восточной Азии в маршрутной сети аэропорта Сочи.
Кроме того, стала известна дата открытия авиасообщения с Бали. В расписании аэропорта Шереметьево появились прямые рейсы на этот индонезийский остров. Перелеты с сентября будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия", по средам и воскресеньям.