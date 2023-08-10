https://ria.ru/20230810/kitay-1889333092.html

Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе

Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе - РИА Новости, 10.08.2023

Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе

Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T17:00

2023-08-10T17:00

2023-08-10T17:00

туризм

россия

китай

сиань

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

аэрофлот

"аврора"

новости - туризм

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. "Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", - приводятся слова Кондратьева в сообщении пресс-службы министерства. В Минэкономразвития добавили, что совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом ведомством создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения. "При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса — в том числе и по увеличению количества рейсов", - пообещали в ведомстве. Там уточнили, что с российской стороны регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы между Россией и Китаем выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании Air China, Hainan Airlines, Si Chuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines Co.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889332133.html

https://ria.ru/20230810/vizy-1889228055.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, сиань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэрофлот, "аврора", новости - туризм