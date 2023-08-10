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Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
17:00 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kitay-1889333092.html
Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе
Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе - РИА Новости, 10.08.2023
Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе
Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T17:00
2023-08-10T17:00
туризм
россия
китай
сиань
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
аэрофлот
"аврора"
новости - туризм
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года. "Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", - приводятся слова Кондратьева в сообщении пресс-службы министерства. В Минэкономразвития добавили, что совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом ведомством создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения. "При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса — в том числе и по увеличению количества рейсов", - пообещали в ведомстве. Там уточнили, что с российской стороны регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы между Россией и Китаем выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании Air China, Hainan Airlines, Si Chuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines Co.
https://ria.ru/20230810/kitay-1889332133.html
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россия, китай, сиань, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэрофлот, "аврора", новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Сиань, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Аэрофлот, "Аврора", Новости - Туризм
Россияне смогут поехать в Китай без виз уже на следующей неделе

МЭР: безвизовые группы россиян уже на следующей неделе смогут поехать в КНР

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЛюди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские группы туристов уже на следующей неделе смогут поехать в Китай в рамках безвизового соглашения, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев.
Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.
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"Завершены все процедуры на национальном уровне для запуска таких поездок. Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов", - приводятся слова Кондратьева в сообщении пресс-службы министерства.
В Минэкономразвития добавили, что совместно с региональными органами координации и туристическим бизнесом ведомством создана вся сопутствующая инфраструктура для запуска соглашения.
"При увеличении турпотока Минэкономразвития будет оперативно реагировать на запросы бизнеса — в том числе и по увеличению количества рейсов", - пообещали в ведомстве.
Там уточнили, что с российской стороны регулярные пассажирские рейсы между Россией и Китаем по 13 маршрутам выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", "Ираэро", S7 и "Якутия". Общая частота составляет 32 рейса в неделю. С китайской стороны регулярные рейсы между Россией и Китаем выполняют семь авиакомпаний по 10 маршрутам с общей частотой 45 рейсов в неделю. Рейсы совершают авиакомпании Air China, Hainan Airlines, Si Chuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines Co.
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