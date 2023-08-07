https://ria.ru/20230807/otdykh-1888570518.html

Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей

Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей - РИА Новости, 07.08.2023

Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей

Необходимо задуматься об ограничении массового детского отдыха заграницей, отдых детей внутри страны безопасен, целесообразен и выгоден, заявил РИА Новости член РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T10:56

2023-08-07T10:56

2023-08-07T11:33

турция

кемер

россия

александр башкин

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ассоциация туроператоров россии (атор)

общество

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Необходимо задуматься об ограничении массового детского отдыха заграницей, отдых детей внутри страны безопасен, целесообразен и выгоден, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, комментируя события с выселением детей в турецком Кемере. Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции. "Нужно хорошенько задуматься, стоит ли организовывать массовый детский отдых за границей при таком великолепном выборе возможности в родной стране и, кстати говоря, при такой серьезной законодательной защите - именно детского отдыха и интересов детей. Второй, более широкий вывод, что хватит - ни из каких-то патриотических, политических соображений, а чисто из соображений целесообразности - хватит ездить по Турциям, по Египтам, по прочим странам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации", - сказал сенатор. Он отметил, что подобный отдых экономически выгоден семье и стране, а также познавателен и безопасен. "Нужно сказать, насколько на контрасте серьезно защищены права детей в Российской Федерации. Мы знаем массу и законодательных примеров, когда, например, запрещено высаживать ребенка из общественного транспорта, если он не оплатил, запрещено выселять семью со всеми проблемами, если в семье есть несовершеннолетний ребенок - перечислять можно бесконечно. В России права детей, защита детей и их здоровья, жизни, интересов - соответствуют высочайшим стандартам", - заключил парламентарий. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н.В. Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа. После этого отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и он уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей выселят.

https://ria.ru/20230727/lager-1886425017.html

https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html

турция

кемер

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, кемер, россия, александр башкин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), общество, новости - туризм