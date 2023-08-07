https://ria.ru/20230807/otdykh-1888570518.html
Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей
Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей - РИА Новости, 07.08.2023
Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей
Необходимо задуматься об ограничении массового детского отдыха заграницей, отдых детей внутри страны безопасен, целесообразен и выгоден, заявил РИА Новости член РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T10:56
2023-08-07T10:56
2023-08-07T11:33
турция
кемер
россия
александр башкин
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Необходимо задуматься об ограничении массового детского отдыха заграницей, отдых детей внутри страны безопасен, целесообразен и выгоден, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, комментируя события с выселением детей в турецком Кемере. Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции. "Нужно хорошенько задуматься, стоит ли организовывать массовый детский отдых за границей при таком великолепном выборе возможности в родной стране и, кстати говоря, при такой серьезной законодательной защите - именно детского отдыха и интересов детей. Второй, более широкий вывод, что хватит - ни из каких-то патриотических, политических соображений, а чисто из соображений целесообразности - хватит ездить по Турциям, по Египтам, по прочим странам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации", - сказал сенатор. Он отметил, что подобный отдых экономически выгоден семье и стране, а также познавателен и безопасен. "Нужно сказать, насколько на контрасте серьезно защищены права детей в Российской Федерации. Мы знаем массу и законодательных примеров, когда, например, запрещено высаживать ребенка из общественного транспорта, если он не оплатил, запрещено выселять семью со всеми проблемами, если в семье есть несовершеннолетний ребенок - перечислять можно бесконечно. В России права детей, защита детей и их здоровья, жизни, интересов - соответствуют высочайшим стандартам", - заключил парламентарий. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н.В. Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа. После этого отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и он уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей выселят.
https://ria.ru/20230727/lager-1886425017.html
https://ria.ru/20230609/otdykh-1877271312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, кемер, россия, александр башкин, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), общество, новости - туризм
Турция, Кемер, Россия, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Общество, Туризм, Новости - Туризм
Сенатор призвал ограничить массовый детский отдых за границей
Сенатор Башкин призвал ограничить массовый детский отдых за границей из-за безопасности
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Необходимо задуматься об ограничении массового детского отдыха заграницей, отдых детей внутри страны безопасен, целесообразен и выгоден, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, комментируя события с выселением детей в турецком Кемере.
Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции
, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор
ранее заявил, что взял на контроль ситуацию в Турции.
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"Нужно хорошенько задуматься, стоит ли организовывать массовый детский отдых за границей при таком великолепном выборе возможности в родной стране и, кстати говоря, при такой серьезной законодательной защите - именно детского отдыха и интересов детей. Второй, более широкий вывод, что хватит - ни из каких-то патриотических, политических соображений, а чисто из соображений целесообразности - хватит ездить по Турциям, по Египтам, по прочим странам: увозить деньги из страны, когда прекрасно можно отдохнуть на любой вкус в Российской Федерации", - сказал сенатор.
Он отметил, что подобный отдых экономически выгоден семье и стране, а также познавателен и безопасен.
"Нужно сказать, насколько на контрасте серьезно защищены права детей в Российской Федерации. Мы знаем массу и законодательных примеров, когда, например, запрещено высаживать ребенка из общественного транспорта, если он не оплатил, запрещено выселять семью со всеми проблемами, если в семье есть несовершеннолетний ребенок - перечислять можно бесконечно. В России
права детей, защита детей и их здоровья, жизни, интересов - соответствуют высочайшим стандартам", - заключил парламентарий.
Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР)
. При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н.В.
Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь со 2 на 3 августа. После этого отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и он уведомил гостей о том, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей выселят.
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