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Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2023
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Туризм
 
16:57 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/kitay-1889332133.html
Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек
Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2023
Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек
Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:57
2023-08-10T16:57
туризм
новости - туризм
россия
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития. "В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны. Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров России, в 2022 году граждане КНР совершили в РФ всего 842 визита с целью туризма. Сам же Китай возобновил прием иностранных туристов, приостановленный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, лишь в марте нынешнего года. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.
https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html
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новости - туризм, россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек

Минэкономразвития ожидает турпоток с Китаем за год около 500 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкТуристы на Никольской улице в Москве
Туристы на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристы на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.
"В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны.
Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров России, в 2022 году граждане КНР совершили в РФ всего 842 визита с целью туризма. Сам же Китай возобновил прием иностранных туристов, приостановленный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, лишь в марте нынешнего года.
Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.
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