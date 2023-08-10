https://ria.ru/20230810/kitay-1889332133.html

Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек

Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек - РИА Новости, 10.08.2023

Взаимный турпоток с Китаем за год ожидают в районе 500 тысяч человек

Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T16:57

2023-08-10T16:57

2023-08-10T16:57

туризм

новости - туризм

россия

китай

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Взаимный турпоток между Россией и Китаем по итогам 2023 года, по предварительным прогнозам, может составить около полумиллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития. "В 2023 году, по прогнозам Минэкономразвития России, взаимный турпоток составит около 500 тысяч человек. В перспективе запуск группового безвизового режима, а также запуск электронной визы в России для индивидуальных путешественников позволит выйти на допандемийные показатели и даже превысить их", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что в доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 миллионов человек - примерно по 2 миллиона человек с каждой стороны. Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров России, в 2022 году граждане КНР совершили в РФ всего 842 визита с целью туризма. Сам же Китай возобновил прием иностранных туристов, приостановленный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, лишь в марте нынешнего года. Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань ранее в четверг прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889154859.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

новости - туризм, россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)