https://ria.ru/20230807/kitay-1888625036.html

В Москве открылся визовый центр Китая

В Москве открылся визовый центр Китая - РИА Новости, 07.08.2023

В Москве открылся визовый центр Китая

Визовый центр Китая, аккредитованный посольством КНР, открылся в понедельник в Москве, говорится в сообщении на сайте центра. РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T13:50

2023-08-07T13:50

2023-08-07T14:47

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Визовый центр Китая, аккредитованный посольством КНР, открылся в понедельник в Москве, говорится в сообщении на сайте центра. "Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы (включая визы в Гонконг и Макао) с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр", - говорится в сообщении. Визовый центр расположен по адресу улица Василисы Кожиной, д.1. Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Ранее генконсульство КНР в Санкт-Петербурге сообщило, что во вторник в северной столице откроется китайский визовый центр, который в тестовом режиме уже работает несколько дней. Для подачи документов нужно заполнить анкету на сайте и записаться на прием в визовый центр. Помимо консульского сбора за визу потребуется также оплатить сервисный сбор визового центра. "Китайский визовый центр в Москве - это коммерческая организация, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также аккредитованная посольством КНР для предоставления услуг при подаче заявлений на оформление виз. При этом, китайский визовый центр не является филиалом или аффилированной организацией посольства КНР", - уточняется на сайте.

https://ria.ru/20230731/kitay-1887440325.html

https://ria.ru/20230730/kitay-1887193543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, москва, гонконг, в мире, новости - туризм