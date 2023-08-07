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В Москве открылся визовый центр Китая - РИА Новости, 07.08.2023
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Туризм
 
13:50 07.08.2023 (обновлено: 14:47 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/kitay-1888625036.html
В Москве открылся визовый центр Китая
В Москве открылся визовый центр Китая - РИА Новости, 07.08.2023
В Москве открылся визовый центр Китая
Визовый центр Китая, аккредитованный посольством КНР, открылся в понедельник в Москве, говорится в сообщении на сайте центра. РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T13:50
2023-08-07T14:47
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Визовый центр Китая, аккредитованный посольством КНР, открылся в понедельник в Москве, говорится в сообщении на сайте центра. "Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы (включая визы в Гонконг и Макао) с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр", - говорится в сообщении. Визовый центр расположен по адресу улица Василисы Кожиной, д.1. Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Ранее генконсульство КНР в Санкт-Петербурге сообщило, что во вторник в северной столице откроется китайский визовый центр, который в тестовом режиме уже работает несколько дней. Для подачи документов нужно заполнить анкету на сайте и записаться на прием в визовый центр. Помимо консульского сбора за визу потребуется также оплатить сервисный сбор визового центра. "Китайский визовый центр в Москве - это коммерческая организация, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также аккредитованная посольством КНР для предоставления услуг при подаче заявлений на оформление виз. При этом, китайский визовый центр не является филиалом или аффилированной организацией посольства КНР", - уточняется на сайте.
https://ria.ru/20230731/kitay-1887440325.html
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Китай, Москва, Гонконг, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Москве открылся визовый центр Китая

В Москве на улице Василисы Кожиной открылся аккредитованный визовый центр Китая

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПосольство Китая в РФ в Москве
Посольство Китая в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Китая в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Визовый центр Китая, аккредитованный посольством КНР, открылся в понедельник в Москве, говорится в сообщении на сайте центра.
"Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы (включая визы в Гонконг и Макао) с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр", - говорится в сообщении.
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Визовый центр расположен по адресу улица Василисы Кожиной, д.1. Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
Ранее генконсульство КНР в Санкт-Петербурге сообщило, что во вторник в северной столице откроется китайский визовый центр, который в тестовом режиме уже работает несколько дней. Для подачи документов нужно заполнить анкету на сайте и записаться на прием в визовый центр. Помимо консульского сбора за визу потребуется также оплатить сервисный сбор визового центра.
"Китайский визовый центр в Москве - это коммерческая организация, зарегистрированная и действующая в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также аккредитованная посольством КНР для предоставления услуг при подаче заявлений на оформление виз. При этом, китайский визовый центр не является филиалом или аффилированной организацией посольства КНР", - уточняется на сайте.
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