https://ria.ru/20230808/vizy-1888802357.html

В Петербурге открылся визовый центр Китая

В Петербурге открылся визовый центр Китая - РИА Новости, 08.08.2023

В Петербурге открылся визовый центр Китая

Визовый центр Китая открылся в Санкт-Петербурге во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:47

2023-08-08T11:47

2023-08-08T11:47

туризм

санкт-петербург

китай

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая открылся в Санкт-Петербурге во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали", - сказал на церемонии заместитель генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин. Как рассказала журналистам одна из сотрудниц визового центра, даже при работе в тестовом режиме, который предшествовал открытию, Китайский визовый центр обслуживал 100-200 посетителей в день. Мощности этого центра, по ее словам, позволяют ежедневно обслуживать более 300 человек. Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он принимает документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск. Как ранее информировало генконсульство Китая в Петербурге, владельцы дипломатических, служебных паспортов или те, кто обращается за дипломатической визой, служебной визой, а также визой вежливости, должны подавать заявление непосредственно в дипмиссию.

https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

санкт-петербург

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, китай, новости - туризм