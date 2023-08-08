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В Петербурге открылся визовый центр Китая - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
11:47 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/vizy-1888802357.html
В Петербурге открылся визовый центр Китая
В Петербурге открылся визовый центр Китая - РИА Новости, 08.08.2023
В Петербурге открылся визовый центр Китая
Визовый центр Китая открылся в Санкт-Петербурге во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:47
2023-08-08T11:47
туризм
санкт-петербург
китай
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая открылся в Санкт-Петербурге во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали", - сказал на церемонии заместитель генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин. Как рассказала журналистам одна из сотрудниц визового центра, даже при работе в тестовом режиме, который предшествовал открытию, Китайский визовый центр обслуживал 100-200 посетителей в день. Мощности этого центра, по ее словам, позволяют ежедневно обслуживать более 300 человек. Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он принимает документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск. Как ранее информировало генконсульство Китая в Петербурге, владельцы дипломатических, служебных паспортов или те, кто обращается за дипломатической визой, служебной визой, а также визой вежливости, должны подавать заявление непосредственно в дипмиссию.
https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html
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санкт-петербург, китай, новости - туризм
Туризм, Санкт-Петербург, Китай, Новости - Туризм
В Петербурге открылся визовый центр Китая

На Литейном проспекте в Петербурге открылся визовый центр Китая

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Визовый центр Китая открылся в Санкт-Петербурге во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Благодаря активной поддержке всех сторон после долгой и тщательной подготовки сегодня в Санкт-Петербурге успешно заработал китайский центр обслуживания по оформлению виз, которого мы все так ждали", - сказал на церемонии заместитель генерального консула КНР в Петербурге Чжан Сяоцин.
Как рассказала журналистам одна из сотрудниц визового центра, даже при работе в тестовом режиме, который предшествовал открытию, Китайский визовый центр обслуживал 100-200 посетителей в день. Мощности этого центра, по ее словам, позволяют ежедневно обслуживать более 300 человек.
Визовый центр находится на Литейном проспекте, 26А. Он принимает документы по предварительной записи от владельцев обычных загранпаспортов по будним дням с 9.00 до 15.00 мск.
Как ранее информировало генконсульство Китая в Петербурге, владельцы дипломатических, служебных паспортов или те, кто обращается за дипломатической визой, служебной визой, а также визой вежливости, должны подавать заявление непосредственно в дипмиссию.
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