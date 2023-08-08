https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

Выгнали на улицу: почему российских детей выселили из лагеря в Турции

Выгнали на улицу: почему российских детей выселили из лагеря в Турции - РИА Новости, 08.08.2023

Выгнали на улицу: почему российских детей выселили из лагеря в Турции

В скандальной истории с выселением российских школьников из лагеря в Турции появились новые подробности. Хотя большинство детей уже вернулись домой, еще восемь... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:00

2023-08-08T08:04

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости, Юлия Зачетова. В скандальной истории с выселением российских школьников из лагеря в Турции появились новые подробности. Хотя большинство детей уже вернулись домой, еще восемь до сих пор находятся за границей. Родители объединились и обратились с жалобой в правоохранительные органы. На какую компенсацию могут рассчитывать семьи и как не стать жертвой мошенников, отправляя ребенка на отдых, — в материале РИА Новости.Вон из отеля!"В два часа ночи всех детей, примерно девяносто человек, собрали и выгнали на улицу. Затем посадили в маршрутки и возили часов двенадцать, потом заселили в гостиницу — еще хуже прежней: без нормального питания, лежаков, с платной водой". Так описывает произошедшее Катерина, мать одной из девочек.Школьники жили в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их попросили съехать из-за неуплаты. Группу отправили в Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и там вскоре уведомили, что номера остаются за ними только до 12 часов дня 5 августа.В этой гостинице все было еще сложнее. "Детей много, нашим не досталось постельное белье. Следующая ночь — на голых матрасах. Интернета и связи нет, дочка звонила и плакала, просила забрать ее", — добавляет Катерина.Почти все уже вернулись. Мать одной из школьниц рассказала, что родители сами приобретали обратные билеты и оплачивали трансфер. Причем дети в аэропорту не могли купить еду и воду, так как у них с собой были только российские карты, а туроператор не вернул залог в 30 долларов.Восемь подростков с разрешения родителей решили продолжить отдых в Турции. Ими занимается туроператор "Ост-Вест", специализирующийся на детских и молодежных турах, сообщил представитель компании Андрей Овсов.Ошибка выбораРодители покупали путевки в разных турагентствах, но организацией отдыха занималось некое ООО "Колибри-Тур МСК". "Хозяином" лагеря называют Алакбарова Вугара Али. В самой фирме дважды отказались прокомментировать РИА Новости ситуацию, сославшись на занятость.Организатор лагеря "известен в профессиональных кругах", отмечает руководитель комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму, гендиректор компании "Диал" Татьяна Иванова. "У него были проблемы с качеством обслуживания детских групп в Турции. Из-за этого определенные компании перестали с ним работать. Такой подход к делу вредит самой идее детских путевок за рубеж, которые организуют туроператоры, состоящие в едином федеральном реестре", — говорит она.Андрей Овсов более конкретен: "Я уверен, что это мошенничество". Он знает Алакбарова с 2014 года и утверждает, что принцип работы его компаний не меняется — продает туры по низким ценам, но в конце сезона недоплачивает местам размещения. "Многие владельцы гостиниц мне об этом сообщали. Он недоплачивал всем, каждый год, и постоянно в конце сезона дети бегали из отеля в отель, — рассказывает Овсов. — Школьниками манипулировали фактически как заложниками — надеясь, что их никто не выгонит".По словам Овсова, Omorfi Garden Resort, в отличие от других, "просто пошел на огласку". "Я видел переписку. "Колибри" обещала заплатить до определенного срока, указав, что, если деньги не придут, "можете выгонять детей". Так менеджеры и поступили", — добавляет эксперт.Как рассказывают в АТОР, в самом отеле заявили: персонал был не в курсе, что детей увезли "в никуда". "Российская отправляющая сторона заверила нас, что 80 процентов ребят утром улетают домой, поэтому выезд был произведен в неурочное время", — объяснил представитель гостиницы. Организаторы отдыха, указали отельеры, задолжали Omorfi Garden Resort 75 тысяч долларов.В прошлом году, как утверждает Андрей Овсов, он обращался в МВД России по городу Москве, сообщая о фактах возможных противоправных действий гендиректора "Колибри-Тур МСК" Натальи Маркиной. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Представитель "Ост-Вест" указывал на незаконную деятельность фирмы уже в 2019-м: на сбор денег путем перевода просто на карту Сбербанка, обман отдыхающих, а также отсутствие официального разрешения на работу туроператора и блокировку счетов из-за задолженности.Правоохранительные органы тогда сослались на недостаточность данных и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.Самому Овсову удалось отсудить у "Колибри-Тур МСК" часть долга и даже получить шесть тысяч евро.Защита естьСейчас некоторые родители, чьих детей выгнали из турецкого отеля, объединились в группу, создав телеграм-канал "Лагерь Колибри 2023 Форс мажор".Пострадавшие обратились в правоохранительные органы. Пресненский межрайонный отдел следственного управления по ЦАО СК РФ проводит процессуальную проверку в отношении сотрудников ООО "Колибри-Тур МСК" — по факту ненадлежащего оказания услуг по детскому отдыху в Турции.Родители могут потребовать возмещения убытков — например, возврата уплаченных средств, объясняет глава правовой комиссии РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов. Кроме того — попытаться вернуть деньги, потраченные дополнительно на покупку новых авиабилетов, трансфер, питание.Если взрослые посчитают, что услуга по организации отдыха не была предоставлена их детям вовсе, то можно претендовать на компенсацию всей уплаченной суммы.Кроме того, в таком случае нужно требовать возмещения морального вреда. "Обычно для совершеннолетних это немного, тысяч пять. Но выплаты детям могут составить и 100 тысяч рублей", — обращает внимание Мохов.Как проверить туркомпаниюЕсть ряд правил, которые необходимо соблюдать при покупке путевки, чтобы не испортить себе отдых, говорят эксперты.Во-первых, не бросаться на дешевые путевки. "Предлагаемые "Колибри-Тур МСК" расценки сильно занижены и не соответствуют средним по рынку. Стоимость двухнедельных детских программ в Турции от туроператоров, которые находятся в едином федеральном реестре, обойдутся минимум вдвое дороже — от 1100 евро плюс еще около 600 евро за авиабилет. По таким ценам добросовестные участники рынка заключали договоры на 2023 год", — объясняет Татьяна Иванова.Во-вторых, до оплаты поездки нужно проверять, внесены ли туроператор и турагент в единый федеральный реестр, уточняет Георгий Мохов. "Колибри" в этом списке не было.В-третьих, до вылета на курорт у организованных путешественников на руках должны быть договор, авиабилеты и ваучер на заселение в гостинице с фиксированными датами проживания.Считается, что покупатель должен самостоятельно это промониторить, но на практике так не делает почти никто. В первую очередь клиентов интересуют цена, удобные даты, насыщенная программа. Позитивные отзывы и красивые фотографии в соцсетях, которые легко подделать, порой усыпляют бдительность туристов. Теперь в ситуации будут разбираться следователи и адвокаты.

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https://ria.ru/20230719/moshenniki-1885003958.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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