https://ria.ru/20230805/shkolniki-1888346762.html
Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию
Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию - РИА Новости, 05.08.2023
Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию
Часть российских школьников, выселенных из отеля в турецком Кемере из-за проблем с оплатой со стороны туроператора, сегодня вылетит в Россию, сообщили РИА... РИА Новости, 05.08.2023
2023-08-05T14:08
2023-08-05T14:08
2023-08-05T16:46
туризм
турция
кемер
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Часть российских школьников, выселенных из отеля в турецком Кемере из-за проблем с оплатой со стороны туроператора, сегодня вылетит в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. "По нашей информации, часть группы летит в субботу за счет компании-туроператора, часть решила остаться (в Турции. — Прим. ред.) по усмотрению родителей", — сообщили в представительстве.По словам дипломатов, трансфер в аэропорт организовал туроператор "Колибри", компания обещала, что детей сегодня доставят в Россию. Мать одной из школьниц сообщила РИА Новости, что родители сами приобрели билеты и дети сейчас ждут вылета, запланированного на вечер. "Ничего нам (туроператор. — Прим. ред.) не оплатил. Билеты заказывали и оплачивали сами, трансфер тоже мы оплатили", — сообщила собеседница агентства. По ее словам, дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, так как у них с собой российские карты, а туроператор не вернул залог в 30 долларов. Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, так как российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял на контроль эту ситуацию. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, организовали не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых организовала компания "Колибри", договоры подписали с ИП Маркиной Н. В. Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь с 2 на 3 августа. После этого отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и он уведомил гостей, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей выселят.
https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html
https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, кемер, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Турция, Кемер, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию
Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вылетят в Россию в субботу
СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Часть российских школьников, выселенных из отеля в турецком Кемере из-за проблем с оплатой со стороны туроператора, сегодня вылетит в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье.
«
"По нашей информации, часть группы летит в субботу за счет компании-туроператора, часть решила остаться (в Турции. — Прим. ред.) по усмотрению родителей", — сообщили в представительстве.
По словам дипломатов, трансфер в аэропорт организовал туроператор "Колибри", компания обещала, что детей сегодня доставят в Россию.
Мать одной из школьниц сообщила РИА Новости, что родители сами приобрели билеты и дети сейчас ждут вылета, запланированного на вечер.
"Ничего нам (туроператор. — Прим. ред.) не оплатил. Билеты заказывали и оплачивали сами, трансфер тоже мы оплатили", — сообщила собеседница агентства.
СМИ: из Турции депортируют двух россиян
По ее словам, дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, так как у них с собой российские карты, а туроператор не вернул залог в 30 долларов.
Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции
, так как российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор
сообщил, что взял на контроль эту ситуацию. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, организовали не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР)
. При этом, хотя отдых организовала компания "Колибри", договоры подписали с ИП Маркиной Н. В.
Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь с 2 на 3 августа. После этого отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и он уведомил гостей, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей выселят.
Роспотребнадзор проверяет информацию о выселении детей из лагеря в Турции