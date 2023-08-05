https://ria.ru/20230805/shkolniki-1888346762.html

Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию

Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию - РИА Новости, 05.08.2023

Часть выселенных из отеля в Кемере школьников вернутся в Россию

Часть российских школьников, выселенных из отеля в турецком Кемере из-за проблем с оплатой со стороны туроператора, сегодня вылетит в Россию, сообщили РИА... РИА Новости, 05.08.2023

2023-08-05T14:08

2023-08-05T14:08

2023-08-05T16:46

туризм

турция

кемер

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814053409_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e98f4c1e47ce4b10cc1904ab0dcd9c0.jpg

СТАМБУЛ, 5 авг — РИА Новости. Часть российских школьников, выселенных из отеля в турецком Кемере из-за проблем с оплатой со стороны туроператора, сегодня вылетит в Россию, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в Анталье. "По нашей информации, часть группы летит в субботу за счет компании-туроператора, часть решила остаться (в Турции. — Прим. ред.) по усмотрению родителей", — сообщили в представительстве.По словам дипломатов, трансфер в аэропорт организовал туроператор "Колибри", компания обещала, что детей сегодня доставят в Россию. Мать одной из школьниц сообщила РИА Новости, что родители сами приобрели билеты и дети сейчас ждут вылета, запланированного на вечер. "Ничего нам (туроператор. — Прим. ред.) не оплатил. Билеты заказывали и оплачивали сами, трансфер тоже мы оплатили", — сообщила собеседница агентства. По ее словам, дети в аэропорту не могут оплатить воду и питание, так как у них с собой российские карты, а туроператор не вернул залог в 30 долларов. Ранее в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, так как российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор сообщил, что взял на контроль эту ситуацию. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, организовали не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых организовала компания "Колибри", договоры подписали с ИП Маркиной Н. В. Отдыхающие, со слов вожатых, проживали в отеле Omorfi Garden Resort, откуда их выселили из-за отсутствия дальнейшей оплаты проживания в ночь с 2 на 3 августа. После этого отдыхающих переселили в отель Rios Latte Beach Hotel в Бельдиби, но и он уведомил гостей, что номера проплачены только до 12 часов 5 августа и после этого срока детей выселят.

https://ria.ru/20230805/deportatsiya-1888337301.html

https://ria.ru/20230804/lager-1888238712.html

турция

кемер

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, кемер, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм