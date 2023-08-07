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На Сахалине открылся самый большой аэропорт на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2023
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Туризм
 
12:47 07.08.2023 (обновлено: 16:56 07.08.2023)
https://ria.ru/20230807/sakhalin-1888600425.html
На Сахалине открылся самый большой аэропорт на Дальнем Востоке
На Сахалине открылся самый большой аэропорт на Дальнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2023
На Сахалине открылся самый большой аэропорт на Дальнем Востоке
В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке, рассчитанный на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у... РИА Новости, 07.08.2023
2023-08-07T12:47
2023-08-07T16:56
туризм
новости - туризм
туризм
южно-сахалинск
валерий лимаренко
дальний восток
сахалинская область
аэропорт
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке, рассчитанный на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у предыдущего аэровокзала, сообщает пресс-служба областного правительства.“Сегодня произошло без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона! Его ждали все сахалинцы и курильчане. Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили”, – отметил губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта.Губернатор добавил, что в год комплекс сможет обслуживать до пяти миллионов человек. “Это закроет не только все текущие потребности, но и создаст задел для развития авиаперевозок на многие десятилетия вперед”, – считает Лимаренко.Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты всех типов и работать даже в крайне суровых погодных условиях, добавил губернатор.Новый аэровокзал Южно-Сахалинска является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на пять миллионов пассажиров в год. В нем установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час. Также в помещении аэровокзала будут располагаться более 20 предприятий торговли и общественного питания.В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил около 1,3 миллиона пассажиров, что на 11,5 процента больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда эта цифра превысила 1,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20220725/sakhalin-1803663627.html
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новости - туризм, туризм, южно-сахалинск, валерий лимаренко, дальний восток, сахалинская область, аэропорт
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, Дальний Восток, Сахалинская область, Аэропорт
На Сахалине открылся самый большой аэропорт на Дальнем Востоке

В Южно‑Сахалинске появился самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкНовое здание аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске
Новое здание аэропорта им. А.П. Чехова в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Южно-Сахалинске открыли самый крупный аэропорт на Дальнем Востоке, рассчитанный на прием пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше, чем у предыдущего аэровокзала, сообщает пресс-служба областного правительства.
«
“Сегодня произошло без преувеличения историческое событие в жизни Сахалинской области. Мы запустили новый аэровокзальный комплекс в главной воздушной гавани региона! Его ждали все сахалинцы и курильчане. Островам был необходим аэропорт, соответствующий уровню развития нашего региона. И мы его получили”, – отметил губернатор Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.
Рейс авиакомпании "Россия", прибывший утром в понедельник из Москвы, стал первым, который принял новый терминал, и дал старт церемонии открытия объекта.
Губернатор добавил, что в год комплекс сможет обслуживать до пяти миллионов человек. “Это закроет не только все текущие потребности, но и создаст задел для развития авиаперевозок на многие десятилетия вперед”, – считает Лимаренко.
Сейчас в аэропорту Южно-Сахалинска идет строительство новой взлетно-посадочной полосы. Она сможет принимать самолеты всех типов и работать даже в крайне суровых погодных условиях, добавил губернатор.
Новый аэровокзал Южно-Сахалинска является самым крупным на Дальнем Востоке. Здание площадью более 47 тысяч квадратных метров рассчитано на пять миллионов пассажиров в год. В нем установлены 26 стоек регистрации, оборудованы 11 выходов на посадку, 43 кабины паспортного контроля, 18 пунктов досмотра, высокотехнологичная багажная система с пятью уровнями контроля безопасности, способная обработать до 1200 багажных мест в час. Также в помещении аэровокзала будут располагаться более 20 предприятий торговли и общественного питания.
В 2022 году аэропорт Южно-Сахалинска обслужил около 1,3 миллиона пассажиров, что на 11,5 процента больше, чем в 2021 году, и почти достиг допандемийного уровня 2019 года, когда эта цифра превысила 1,3 миллиона человек.
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