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Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
13:55 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/bali-1889546288.html
Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали
Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали - РИА Новости, 11.08.2023
Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали
В расписании на сайте Шереметьево появились прямые рейсы на Бали. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:55
2023-08-11T13:55
туризм
новости - туризм
бали
денпасар
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
отдых на море
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В расписании на сайте Шереметьево появились прямые рейсы на Бали.Перелеты с 20 сентября будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия", по средам и воскресеньям. Полеты в Денпасар нацперевозчик анонсировал еще в июне в рамках ПМЭФ-23.Сейчас из России нет прямых рейсов в Индонезию, туристы добираются в страну с пересадками. Они могут получить визу по прибытии на 30 дней с возможностью одного продления еще на 30 дней. Стоимость разрешения на въезд – 35 долларов. Все ковидные ограничения в стране были отменены с 9 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230721/bali-1885421905.html
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новости - туризм, бали, денпасар, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Денпасар, Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали

В расписании аэропорта Шереметьево появились прямые рейсы на Бали

© Фото : Unsplash/Johnny AfricaДаймонд бич
Даймонд бич - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Unsplash/Johnny Africa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В расписании на сайте Шереметьево появились прямые рейсы на Бали.
Перелеты с 20 сентября будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия", по средам и воскресеньям. Полеты в Денпасар нацперевозчик анонсировал еще в июне в рамках ПМЭФ-23.
Сейчас из России нет прямых рейсов в Индонезию, туристы добираются в страну с пересадками. Они могут получить визу по прибытии на 30 дней с возможностью одного продления еще на 30 дней. Стоимость разрешения на въезд – 35 долларов. Все ковидные ограничения в стране были отменены с 9 июня 2023 года.
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ТуризмНовости - ТуризмБалиДенпасарРоссияШереметьево (аэропорт)АэрофлотОтдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
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