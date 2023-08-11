https://ria.ru/20230811/bali-1889546288.html

Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали

Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали - РИА Новости, 11.08.2023

Стала известна дата открытия прямого авиасообщения с Бали

В расписании на сайте Шереметьево появились прямые рейсы на Бали. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:55

2023-08-11T13:55

2023-08-11T13:55

туризм

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бали

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шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

отдых на море

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. В расписании на сайте Шереметьево появились прямые рейсы на Бали.Перелеты с 20 сентября будет выполнять "дочка" "Аэрофлота", авиакомпания "Россия", по средам и воскресеньям. Полеты в Денпасар нацперевозчик анонсировал еще в июне в рамках ПМЭФ-23.Сейчас из России нет прямых рейсов в Индонезию, туристы добираются в страну с пересадками. Они могут получить визу по прибытии на 30 дней с возможностью одного продления еще на 30 дней. Стоимость разрешения на въезд – 35 долларов. Все ковидные ограничения в стране были отменены с 9 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230721/bali-1885421905.html

бали

денпасар

россия

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, бали, денпасар, россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, отдых на море, куда можно лететь, туризм