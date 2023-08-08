В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции
В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей из лагеря в Турции
© Pixabay / Mayya666Пляж в Кемере
© Pixabay / Mayya666
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими властями ситуацию с выселенными из отеля детьми и совместные действия, чтобы минимизировать риски возникновения таких инцидентов, сообщает пресс-служба министерства.
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В пресс-службе отмечают, что компания ООО "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр, добавили в министерстве.
"В понедельник, 7 августа, состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", – отметили в МЭР.
"В рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов обсудим с турецкими коллегами – органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В.
В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве РФ в Анкаре подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.