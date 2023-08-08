https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888794152.html

В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции

В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции - РИА Новости, 08.08.2023

В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции

Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими властями ситуацию с выселенными из отеля детьми и совместные действия, чтобы минимизировать риски возникновения таких... РИА Новости, 08.08.2023

2023-08-08T11:08

2023-08-08T11:08

2023-08-08T11:08

туризм

новости - туризм

турция

анкара (провинция)

татьяна москалькова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мэр

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими властями ситуацию с выселенными из отеля детьми и совместные действия, чтобы минимизировать риски возникновения таких инцидентов, сообщает пресс-служба министерства. В пресс-службе отмечают, что компания ООО "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр, добавили в министерстве. "В понедельник, 7 августа, состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", – отметили в МЭР."В рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов обсудим с турецкими коллегами – органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В. В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве РФ в Анкаре подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

турция

анкара (провинция)

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новости - туризм, турция, анкара (провинция), татьяна москалькова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мэр