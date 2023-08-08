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В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции - РИА Новости, 08.08.2023
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Туризм
 
11:08 08.08.2023
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888794152.html
В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции
В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции - РИА Новости, 08.08.2023
В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции
Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими властями ситуацию с выселенными из отеля детьми и совместные действия, чтобы минимизировать риски возникновения таких... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T11:08
2023-08-08T11:08
туризм
новости - туризм
турция
анкара (провинция)
татьяна москалькова
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мэр
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими властями ситуацию с выселенными из отеля детьми и совместные действия, чтобы минимизировать риски возникновения таких инцидентов, сообщает пресс-служба министерства. В пресс-службе отмечают, что компания ООО "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр, добавили в министерстве. "В понедельник, 7 августа, состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", – отметили в МЭР."В рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов обсудим с турецкими коллегами – органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В. В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве РФ в Анкаре подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.
https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html
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новости - туризм, турция, анкара (провинция), татьяна москалькова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мэр
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анкара (провинция), Татьяна Москалькова, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЭР
В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей в Турции

В Минэкономразвития прокомментировали инцидент с выселением детей из лагеря в Турции

© Pixabay / Mayya666Пляж в Кемере
Пляж в Кемере - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Pixabay / Mayya666
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Минэкономразвития РФ обсудит с турецкими властями ситуацию с выселенными из отеля детьми и совместные действия, чтобы минимизировать риски возникновения таких инцидентов, сообщает пресс-служба министерства.
«
В пресс-службе отмечают, что компания ООО "Колибри-тур МСК", взявшая на себя обязательства по организации детского отдыха в Турции, не входит в Единый Федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж". Кроме того, компания не взаимодействует с туроператорами, входящими в реестр, добавили в министерстве.
"В понедельник, 7 августа, состоялась встреча департамента развития туризма министерства с представителем компании "Колибри". Для установления всех обстоятельств у представителя запрошена вся документация, касающаяся поездки, в том числе платежные документы", – отметили в МЭР.
"В рамках существующей межведомственной рабочей группы на ближайшем заседании подгруппы по безопасности и защите прав туристов обсудим с турецкими коллегами – органами власти Турецкой Республики, ответственными за безопасность туристов, совместные действия для минимизации рисков возникновения подобных ситуаций", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что около 90 детей угрожают выселить из лагеря в Турции, потому что российский туроператор не оплатил для них отель. Роспотребнадзор заявил, что взял ситуацию на контроль. Отдых детей, которых выселили из отеля в Турции, был организован не через туроператора, а с помощью индивидуального предпринимателя, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). При этом, хотя отдых был организован компанией "Колибри", договоры были подписаны с ИП Маркиной Н. В.
В пятницу основной группе детей удалось вылететь различными рейсами в Россию. При этом некоторым родителям пришлось приобретать билеты за свой счет. В посольстве РФ в Анкаре подчеркнули, что выяснить позицию руководства "Колибри" по этому поводу не удалось, поскольку оно перестало выходить на связь и отвечать на звонки. Правовую оценку бездействию этой компании дадут российские правоохранительные органы, добавили в дипмиссии.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что связалась с омбудсменом Турции Шерефом Малкочем по ситуации с детьми, выселенными из лагеря в Турции, он выразил готовность помочь.
Девушка закрывает лицо руками - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Выгнали на улицу: почему российских детей выселили из лагеря в Турции
08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАнкара (провинция)Татьяна МоскальковаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЭР
 
 
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